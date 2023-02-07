الثلاثاء, فبراير 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟
حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

يمكن أن يؤدي استبعاد السكر من نظامك الغذائي لمدة شهر إلى تغييرات كبيرة في جسمك، كما يقول أحد الخبراء

كتب ايمان الباجي
ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟ watanserb.com
- Advertisement -

وطن- من نواح كثيرة، نظامنا الغذائي مليء بالسكر سواء كان ذلك في الحلويات أو المشروبات أو المشروبات الغازية أو حتى الفواكه.

على الرغم من أن بعض أنواع السكر ضرورية للجسم، إلا أن السكر المكرر بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الاضطرابات الصحية.

ماذا يحدث إذا قطعت السكر عن نظامك الغذائي لمدة شهر؟

قالت الدكتورة أمريتا غوش لصحيفة indiatoday:”أحد أكثر التغييرات التي يمكن ملاحظتها عند استبعاده من نظامك الغذائي هو فقدان الوزن.”

إن السكر غني بالسعرات الحرارية ويمكن أن يتراكم بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت الدكتورة غوش: “عندما تستبعد السكر من نظامك الغذائي، ستجد نفسك على الأرجح أنك تستهلك سعرات حرارية أقل، مما قد يؤدي إلى إنقاص الوزن.”

السكر غني بالسعرات الحرارية ويمكن أن يتراكم بسرعة في الجسم

تقل فرص الإصابة بالسكري

قالت الخبيرة إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يضر بإدارة نسبة السكر في الدم في الجسم وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- Advertisement -

وأشارت الخبيرة إلى أن تقليص السكر المضاف هو وسيلة جيدة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

مستويات الطاقة تزيد لديك

كما أوضحت كذلك أن خفض السكر لمدة شهر يمكن أن يحسن مستويات الطاقة.

وقالت في هذا السياق “يسبب السكر ارتفاعات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. ومن خلال استبعاده من نظامك الغذائي، ستصبح مستويات الطاقة لديك أكثر استقرارا، وستشعر بمزيد من النشاط طوال اليوم.”

علاوة على ذلك، التخلص من السكر يحسن مزاجك ويقلل من الالتهاب في الجسم.

التخلص من السكر يحسن صحة قلبك

صحة القلب

يعتبر السكر من العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب. وقالت الدكتورة أن الحد من تناول السكر يساهم في تحسين صحة قلبك وتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب.

صحة الأمعاء

تعد صحة الأمعاء عاملاً مهمًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على دماغ سليم. تؤدي زيادة تناول السكر إلى التهاب الأمعاء وتضر بالبكتيريا المفيدة في القناة الهضمية، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

يمكن أن يكون لقطع السكر عن نظامك الغذائي لمدة شهر تأثير كبير على صحتك، حيث أكدت الدكتورة غوش بالقول:”إذا كنت تتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتك، فإن قطع السكر لمدة شهر يعد طريقة رائعة للمحافظة على صحة أمعائك.”
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

حياتنا

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

حياتنا

ما الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؟

حياتنا

زلاتان إبراهيموفيتش يقدم 4 نصائح لتكون في كامل لياقتك البدنية

حياتنا

التوقف عن تناول السكر نهائيًا: ما الآثار الجانبية المتوقعة؟

حياتنا

فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

حياتنا

بماذا يمكننا استبدال السكر عند إعداد الحلويات في المنزل؟

حياتنا

أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

حياتنا

احذر! هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر وأنت لا تعرف ذلك

حياتنا

5 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن دون عناء

حياتنا

دليلك لاستئناف روتين صحّي..10 فوائد غير متوقعة عندما تبدأ يومك برياضة المشي..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اغتصب 24 إمرأة بينهم شرطية.. السجن مدى الحياة لشرطي بريطاني روَّع نساء لندن (شاهد)

لم يخبرك بها أحد..عبارات تجنب قولها خلال مقابلات العمل وإلا سيتم استبعادك

موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

الشيف بوراك ينهار على الهواء بعد رؤية مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (فيديو)

ممثلة تونسية كادت تفقد حياتها بسبب ما عثرت عليه في الخبز! (فيديو)

وظيفة أنشيلوتي مع ريال مدريد في خطر!

دواء ضد ارتفاع ضغط الدم قادر على إطالة متوسط العمر المتوقع؟

كيف أتوقف عن محاولة اكتشاف ذاتي؟

زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لشاب تركي يصرخ تحت أنقاض أحد المباني المنهارة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC