ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

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وطن- من نواح كثيرة، نظامنا الغذائي مليء بالسكر سواء كان ذلك في الحلويات أو المشروبات أو المشروبات الغازية أو حتى الفواكه.

على الرغم من أن بعض أنواع السكر ضرورية للجسم، إلا أن السكر المكرر بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الاضطرابات الصحية.

ماذا يحدث إذا قطعت السكر عن نظامك الغذائي لمدة شهر؟

قالت الدكتورة أمريتا غوش لصحيفة indiatoday:”أحد أكثر التغييرات التي يمكن ملاحظتها عند استبعاده من نظامك الغذائي هو فقدان الوزن.”

إن السكر غني بالسعرات الحرارية ويمكن أن يتراكم بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت الدكتورة غوش: “عندما تستبعد السكر من نظامك الغذائي، ستجد نفسك على الأرجح أنك تستهلك سعرات حرارية أقل، مما قد يؤدي إلى إنقاص الوزن.”

تقل فرص الإصابة بالسكري

قالت الخبيرة إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يضر بإدارة نسبة السكر في الدم في الجسم وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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وأشارت الخبيرة إلى أن تقليص السكر المضاف هو وسيلة جيدة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

مستويات الطاقة تزيد لديك



كما أوضحت كذلك أن خفض السكر لمدة شهر يمكن أن يحسن مستويات الطاقة.

وقالت في هذا السياق “يسبب السكر ارتفاعات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. ومن خلال استبعاده من نظامك الغذائي، ستصبح مستويات الطاقة لديك أكثر استقرارا، وستشعر بمزيد من النشاط طوال اليوم.”

علاوة على ذلك، التخلص من السكر يحسن مزاجك ويقلل من الالتهاب في الجسم.

صحة القلب

يعتبر السكر من العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب. وقالت الدكتورة أن الحد من تناول السكر يساهم في تحسين صحة قلبك وتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب.

صحة الأمعاء

تعد صحة الأمعاء عاملاً مهمًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على دماغ سليم. تؤدي زيادة تناول السكر إلى التهاب الأمعاء وتضر بالبكتيريا المفيدة في القناة الهضمية، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.