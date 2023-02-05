الأحد, فبراير 5, 2023
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رياضة

هازارد خارج الخدمة مع ريال مدريد

تقارير تؤكد غياب هازارد عن صفوف ريال مدريد لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة هازارد watanserb.com
إصابة هازارد
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وطن- أعلن نادي ريال مدريد، إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، لاعب وسط هجوم الفريق الملكي، ليغيب عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مايوركا، الأحد، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” بعد الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبنا البلجيكي إيدين هازارد، تبين معاناة اللاعب من التهاب في منطقة أوتار الركبة اليسرى”. كما وتشير التقارير إلى غياب اللاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

إصابة هازارد لاعب ريال مدريد

ولن يكون غياب البلجيكي هازارد، مؤثراً عن صفوف تشكيلة فريق ريال مدريد، في ظل عدم حصوله على الثقة من قبل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

كما ولم يشارك لاعب ريال مدريد هازارد سوى في 7 مباريات فقط. في جميع المسابقات مع الفريق الملكي هذا الموسم، كان منها 3 مباريات أساسياً، استطاع من خلالها تسجيل الهدف الوحيد مع صناعة تمريرة واحدة حاسمة.

وأثرت الإصابات المتكررة للنجم البلجيكي هازارد، بشكل كبير على تراجع مستواه مع فريق ريال مدريد، وجلوسه بشكل دائم على دكة البدلاء، بعد انتقاله بصفقة قياسية. بلغت نحو 115 مليون يورو إلى صفوف النادي الملكي عام 2019.

إيدين هازارد
إيدين هازارد
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كما وغاب نجم ريال مدريد هازارد نهاية الشهر الماضي، بسبب إصابة طفيفة على مستوى كاحل القدم، عن مباراة الديربي. أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، وكذلك عن مواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

وسيلتقي حامل اللقب ريال مدريد أمام منافسه ريال مايوركا، الأحد، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (إيبيروستار).

كما وسيستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023. بمواجهة الأهلي المصري، الأربعاء، للمنافسه على بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العالمية للأندية، المقامة في دولة المغرب.

ويحتل فريق ريال مدريد (الملكي)، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023. برصيد 45 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 50 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + نادي ريال مدريد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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