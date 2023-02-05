الأحد, فبراير 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةمشهد غير مسبوق.. لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني (فيديو)
رياضة

مشهد غير مسبوق.. لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني (فيديو)

لاعب أتلتيكو مدريد كوريا يحتفل بهدفه من على مقاعد البدلاء بعد احتسابه من قبل حكم الفار

كتب فارس أبو شيحة
لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني watanserb.com
لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني
- Advertisement -

وطن- احتفل النجم الأرجنتيني آنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، بهدفه داخل شباك خيتافي، بعد استبداله في المباراة من على دكة البدلاء، وهو مشهد غير مسبوق في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن حكم المباراة تأخر في احتساب هدف اللاعب آنخيل كوريا. لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن رفضه الحكم المساعد بداعي التسلل.

لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ” تأخر حكم تقنية الفيديو (VAR)، في احتساب هدف آنخيل كوريا الذي ألغاه الحكم المساعد داخل أرضية ملعب المباراة بداعي التسلل”.

كما وأضافت، ” في الدقيقة 59:40 تحصل الأرجنتيني كوريا على الكرة. بعد تمريرة من زميله توماس ليمار، ليسددها اللاعب داخل مرمى الفريق المنافس خيتافي، وبعدها بنصف دقيقة تم استبدال اللاعب ودخول زميله كاراسكو”.

واستكملت، ” حدث الاستبدال خلال مراجعة حكم تقنية الفيديو (VAR) للهدف، ليعلن حكم الساحة باحتساب الهدف، ليندفع زملائه إلى كوريا الذي كان جالساً على مقاعد دكة البدلاء، من أجل الاحتفال بهدفه المسجل في المباراة”.

احتفال أتلتيكو مدريد
احتفال أتلتيكو مدريد

تعادل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي

- Advertisement -

وتعادل فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، أمام منافسه خيتافي. بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل آنخيل كوريا الهدف الأول في المباراة، عند الدقيقة ال60. لصالح فريقه أتلتيكو مدريد بعد احتسابه من قبل حكم تقنية الفيديو (VAR).

كما وأدرك خيتافي هدف التعادل في الدقيقة ال83، عن طريق اللاعب إنيس أونال من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

أنخيل كوريا يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني
أنخيل كوريا يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني

وبهذا التعادل رفع فريق أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة. في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + بين سبورت + نادي أتلتيكو مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

رياضة

برشلونة يُواصل سكة انتصاراته بفوزٍ ثمين على ريال بيتيس (فيديو)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

صدمة قوية لعشاق برشلونة بعد إصابة عثمان ديمبيلي

رياضة

4 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا والموعد في منافسات الدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023

رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافون بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذي عملية “ألموغ”

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

برشلونة يُحلق بعيداً في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

من قلب الصحراء رفقة جورجينا… كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ38 في الرياض (شاهد)

“بأي ثمن وما الفائدة”.. حمد بن جاسم يهاجم البرهان بعد تطبيعه مع إسرائيل

“انتهى زمن المحاور”… أكاديمي إماراتي يُعلنها.. هل يُخاطب القاهرة ؟

“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”.. جهاد أبو عسل محافظ أريحا في تصريح غريب على المباشر (فيديو)

منها “القطرية” .. الخطوط الجوية الأكثر أمانًا والأقل أمانًا لعام 2023

عبدالله الشريف يوجه رسالة للخليجيين تعليقاً على الأزمة المصرية – السعودية

تونس.. “سواغ مان” يترشح إلى رئاسية 2024 وجدل “التحيل” و”الجنسية” يلاحقه من جديد (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC