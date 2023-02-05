مشهد غير مسبوق.. لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني (فيديو)

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وطن- احتفل النجم الأرجنتيني آنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، بهدفه داخل شباك خيتافي، بعد استبداله في المباراة من على دكة البدلاء، وهو مشهد غير مسبوق في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن حكم المباراة تأخر في احتساب هدف اللاعب آنخيل كوريا. لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن رفضه الحكم المساعد بداعي التسلل.

لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ” تأخر حكم تقنية الفيديو (VAR)، في احتساب هدف آنخيل كوريا الذي ألغاه الحكم المساعد داخل أرضية ملعب المباراة بداعي التسلل”.

كما وأضافت، ” في الدقيقة 59:40 تحصل الأرجنتيني كوريا على الكرة. بعد تمريرة من زميله توماس ليمار، ليسددها اللاعب داخل مرمى الفريق المنافس خيتافي، وبعدها بنصف دقيقة تم استبدال اللاعب ودخول زميله كاراسكو”.

واستكملت، ” حدث الاستبدال خلال مراجعة حكم تقنية الفيديو (VAR) للهدف، ليعلن حكم الساحة باحتساب الهدف، ليندفع زملائه إلى كوريا الذي كان جالساً على مقاعد دكة البدلاء، من أجل الاحتفال بهدفه المسجل في المباراة”.

تعادل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي

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وتعادل فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، أمام منافسه خيتافي. بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل آنخيل كوريا الهدف الأول في المباراة، عند الدقيقة ال60. لصالح فريقه أتلتيكو مدريد بعد احتسابه من قبل حكم تقنية الفيديو (VAR).

كما وأدرك خيتافي هدف التعادل في الدقيقة ال83، عن طريق اللاعب إنيس أونال من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وبهذا التعادل رفع فريق أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة. في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.