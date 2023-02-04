السبت, فبراير 4, 2023
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الهدهد

مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيما في أريحا واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية

اقتحام المخيم يتكرر للمرة الثانية في غضون 24 ساعة

كتب خالد السعدي
اقتحام مخيم في أريحا watanserb.com
اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا
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وطن– اندلعت مواجهات اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت المواجهات عن سقوط ست إصابات خلال المواجهات، فيما قال مستشفى أريحا إن اثنين أصيبا في الرأس والبطن عقب إطلاق جنود الاحتلال النار داخل المخيم.

يأتي هذا فيما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال منع دخول المسعفين إلى المخيم مع استمرار عملية اقتحام المخيم.

وأظهرت لقطات، جانباً من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر في أريحا، تزامناً مع محاصرتها أحد المنازل.

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وانتشر مقطع فيديو يُوثّق لحظة نقل إحدى الإصابات في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وسط استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مخيم عقبة جبر، بحثاً عمن يصفهم الاحتلال بمطلوبين، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة المقايطة في المخيم، وحاصرت منزلاً وسط سماع اشتباكات مسلحة تدور في محيطه.

وقالت قناة “الغد“، إن انفجاراً هزّ مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، في أعقاب عملية الاقتحام من قِبل قوات الاحتلال.

يأتي هذا فيما أظهرت صورة اندلاع النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا.

فيما شوهدت قوات الاحتلال وهي تغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم تزامناً مع تحصّن أحد المقاومين داخل منزل ورفضه تسليم نفسه.

وباشرت القوة الإسرائيلية هدمَ أجزاء من المنزل المحاصر، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة.

وتعالت مكبرات المساجد في المخيم، ودعت المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال.

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يقتحم فيها جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر لملاحقة فلسطينيين يسعى لاعتقالهم.

قوات الاحتلال تحاصر أريحا

ومنذ أسبوع، تفرض قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً على أريحا، وأقامت الحواجز على جميع مخارجها في إطار البحث والتفتيش عن منفذ هجوم مسلح عند أحد المطاعم قرب مستوطنة الموغ جنوب المدينة دون وقوع إصابات.

إطلاق نار قرب مدينة أريحا

وقبل أيام، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مطعم عند “مفرق ألموغ”، قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأشار الاحتلال إلى أن قواته بدأت بتمشيط المنطقة، بحثاً عن المنفذ عقب عملية إطلاق النار.

وبالإضافة إلى أريحا، نفّذ جيش الاحتلال أمس الجمعة عمليات اقتحام في الخليل وجنين وطولكرم، واعتقل 8 فلسطينيين، وتخللت الاقتحامات اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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