مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيما في أريحا واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية

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وطن– اندلعت مواجهات اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت المواجهات عن سقوط ست إصابات خلال المواجهات، فيما قال مستشفى أريحا إن اثنين أصيبا في الرأس والبطن عقب إطلاق جنود الاحتلال النار داخل المخيم.

تغطية صحفية| وزارة الصحة: 6 إصابات برصاص الاحتلال خلال عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر في أريحا حتى اللحظة، وسط إعاقة الاحتلال لعمل الكوادر الطبية. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 4, 2023

يأتي هذا فيما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال منع دخول المسعفين إلى المخيم مع استمرار عملية اقتحام المخيم.

وأظهرت لقطات، جانباً من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر في أريحا، تزامناً مع محاصرتها أحد المنازل.

مصادر صحفية: " اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر في أريحا تزامناً مع محاصرتها أحد المنازل " pic.twitter.com/WlfV1xyZ5R — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 4, 2023

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وانتشر مقطع فيديو يُوثّق لحظة نقل إحدى الإصابات في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وسط استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال.

⭕️ شاهد | لحظة نقل إحدى الإصابات في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وسط تواصل للمواجهات مع قوات الاحتلال. pic.twitter.com/MdyckfdHKa — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 4, 2023

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مخيم عقبة جبر، بحثاً عمن يصفهم الاحتلال بمطلوبين، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة المقايطة في المخيم، وحاصرت منزلاً وسط سماع اشتباكات مسلحة تدور في محيطه.

عاجل| مصادر محلية: "جيش الاحتلال يقتحم منازل مطاردين وأقاربهم بمخيم عقبة جبر، بعد أسبوع من وقوع عملية إطلاق نار تجاه مطعم مستوطنين جنوب أريحا". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 4, 2023

وقالت قناة “الغد“، إن انفجاراً هزّ مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، في أعقاب عملية الاقتحام من قِبل قوات الاحتلال.

يأتي هذا فيما أظهرت صورة اندلاع النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا.

عاجل| اندلاع النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/z28CWXEIlo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 4, 2023

فيما شوهدت قوات الاحتلال وهي تغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا.

قوات الاحتلال تغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/HYonax3MjM — حَنين𓂆 (@HalabiiHaneen) February 4, 2023

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم تزامناً مع تحصّن أحد المقاومين داخل منزل ورفضه تسليم نفسه.

وباشرت القوة الإسرائيلية هدمَ أجزاء من المنزل المحاصر، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة.

وتعالت مكبرات المساجد في المخيم، ودعت المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال.

مساجد أريحا تدعو للتبرع بالدم في ظل اشتداد الحملة العسكرية الإسرائيلية على مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/X8ydnjHmqN — بدون رقابة (@bedounraqabah) February 4, 2023

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يقتحم فيها جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر لملاحقة فلسطينيين يسعى لاعتقالهم.

شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا. pic.twitter.com/trgtBCw3rJ — بدون رقابة (@bedounraqabah) February 4, 2023

قوات الاحتلال تحاصر أريحا

ومنذ أسبوع، تفرض قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً على أريحا، وأقامت الحواجز على جميع مخارجها في إطار البحث والتفتيش عن منفذ هجوم مسلح عند أحد المطاعم قرب مستوطنة الموغ جنوب المدينة دون وقوع إصابات.

إطلاق نار قرب مدينة أريحا

وقبل أيام، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مطعم عند “مفرق ألموغ”، قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأشار الاحتلال إلى أن قواته بدأت بتمشيط المنطقة، بحثاً عن المنفذ عقب عملية إطلاق النار.

وبالإضافة إلى أريحا، نفّذ جيش الاحتلال أمس الجمعة عمليات اقتحام في الخليل وجنين وطولكرم، واعتقل 8 فلسطينيين، وتخللت الاقتحامات اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.