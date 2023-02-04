رياض محرز يُتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي (صور)

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وطن- تُوج النجم الجزائري المخضرم رياض محرز 31 عاماً، بجائزة جديدة مع نادي مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتفوق الجزائري محرز على زميليه جاك غريليش وناثان آكي. لنيل جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الماضي، من خلال تصويت الجماهير.

جائزة رياض محرز مع مانشستر سيتي

وقدم النجم الجزائري رياض محرز، المستوى الملفت للأنظار. مع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في كافة المسابقات المختلفة لهذا الموسم حتى الآن.

كما وشارك محرز مع فريق مانشستر سيتي في 6 مباريات، سجل 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه.

للمرة الثانية على التوالي 💪 ساحر العرب رياض محرز هو لاعب الاتحاد @etihadar لشهر يناير 🤩#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/E8u147Xz5w — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 3, 2023

وحصد لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، جائزة أفضل لاعب مع الفريق، للمرة الثانية على التوالي، بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما وانتقل الجزائري محرز إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف ليستر سيتي، الذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2025.

مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، الأحد، في قمة منافسات ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (توتنهام هوتسبير).

هدف @nissansports لشهر يناير هو …🥁 هدف ساحر العرب @Mahrez22 في مرمى تشيلسي 🥇 شارك من خلال الرابط بالأسفل لتحصل على فرصة الفوز بقميص محرز بتوقيعه الخاص 👇 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 2, 2023

وخاض حامل اللقب مانشستر سيتي، 20 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 45 نقطة، خلف المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط للموسم الجاري.