السبت, فبراير 4, 2023
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رياضة

رياض محرز يُتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي (صور)

الجزائري محرز ينال جائزة أفضل لاعب مع مانشستر سيتي عن شهر يناير الماضي

كتب فارس أبو شيحة
جائزة رياض محرز watanserb.com
جائزة رياض محرز مع مانشستر سيتي
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وطن- تُوج النجم الجزائري المخضرم رياض محرز 31 عاماً، بجائزة جديدة مع نادي مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتفوق الجزائري محرز على زميليه جاك غريليش وناثان آكي. لنيل جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الماضي، من خلال تصويت الجماهير.

جائزة رياض محرز مع مانشستر سيتي

وقدم النجم الجزائري رياض محرز، المستوى الملفت للأنظار. مع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في كافة المسابقات المختلفة لهذا الموسم حتى الآن.

كما وشارك محرز مع فريق مانشستر سيتي في 6 مباريات، سجل 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه.

وحصد لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، جائزة أفضل لاعب مع الفريق، للمرة الثانية على التوالي، بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما وانتقل الجزائري محرز إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف ليستر سيتي، الذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2025.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، الأحد، في قمة منافسات ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (توتنهام هوتسبير).

وخاض حامل اللقب مانشستر سيتي، 20 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 45 نقطة، خلف المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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