الخميس, فبراير 2, 2023
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حياتنا

دراسة دنماركية:إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

"البوليفينول الموجود في القهوة هو مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية المهمة التي تمنع وتأخر أكسدة المواد الكيميائية،..."

كتب معالي بن عمر
إضافة الحليب للقهوة يزيد من مضادات الأكسدة watanserb.com
إضافة الحليب للقهوة يزيد من مضادات الأكسدة
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وطن-لا شكّ في أن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، كما أنها مشورب مفيد للغاية لصحة الإنسان.

وبحسب تقرير نشره موقع “فوتورا سيونس” الفرنسي، فإن الجمع بين البروتينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات والشاي والقهوة، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الخصائص المضادة للالتهابات؛ وهذه هي النتيجة الأولية لدراستين دنماركيتين جديدتين.

ماذا يحدث إذا كنت تشرب القهوة كل يوم؟

ولكن، لسائل أن يسأل، هل شرب فنجان بسيط من القهوة ممزوج بالحليب يمكن أن يؤثّر على جهاز المناعة؟ في الحقيقة، إذا كانت الإجابة تتطلب المزيد من الدراسات الحيوانية ثم البشرية، فإن بحثًا جديدًا من جامعة كوبنهاغن يشير إلى هذا الاحتمال، حيث أثبتت الدراسة أن مزيج بروتينات الحليب مع مادة بوليفينول الموجودة في حبوب البن من شأنها مضاعفة الخصائص المضادة للالتهابات وحماية الخلايا المناعية.

القهوة والحليب
القهوة والحليب

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تعد مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) حليفًا مهمًا لصحة الإنسان، حيث تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى الالتهاب في الجسم. ومع ذلك، فقد بحثت دراسات قليلة في التأثير المشترك للبوليفينول مع الأحماض الأمينية التي تشكل البروتينات.

من جهتهم، طبق الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، الالتهاب الاصطناعي على الخلايا المناعية. وتلقت بعض هذه الخلايا عنصر البوليفينول فقط، بينما استقبلت خلايا أخرى مزيجًا من الأحماض الأمينية مع البوليفينول، ثم في تجربة ثالثة، لم تتلق بعض الخلايا أي مادة. والنتيجة كانت الآتي: تبيّن أن الأحماض الأمينية مع البوليفينول التي استقبلتها الخلايا المناعية فعّالة في مكافحة الالتهاب مرتين مقارنة بالخلايا التي عولجت بالبوليفينول فقط.

لهذا السبب يجب ألا تضع الحليب في القهوة

البوليفينول الموجود في القهوة هو مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية المهمة التي تمنع وتأخر أكسدة المواد الكيميائية، وبالتالي تحميها من أي ضرر. ونظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة، يتم استخدامها في الصناعات الغذائية لتقليل أكسدة الدهون على وجه الخصوص، فضلاً عن تدهور جودة الطعام، وذلك لتجنب المذاق السيئ.

البوليفينول
البوليفينول

دراسة عن مزج القهوة بالحليب

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أظهرت دراسة دنماركية ثانية أن التفاعل بين البوليفينول والبروتينات يحدث أيضًا في بعض مشروبات اللاتيه التي درسها الباحثون. وقالت ماريان نيسن لوند من قسم علوم الغذاء، التي قادت الدراستين: “في الواقع، يحدث رد الفعل بسرعة كبيرة بحيث يصعب تجنبه في جميع الأطعمة التي درسناها حتى الآن”. وأوضحت البروفيسور أن هذه العلاقة المفيدة المضادة للالتهاب يمكن أن تحدث أيضًا مع مجموعات أخرى من الأطعمة مثل: اللحوم التي تتكوّن من البروتينات والفواكه والخضراوات، التي تحتوي على مادة البوليفينول.

وتابعت: “يبقى أن نرى مقدار البوليفينول المطلوب وعدد أكواب مشروب اللاتيه التي يجب شربها، حتى يكون العلاج فعّال بشكل واضح”.

ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

المصدرفوتورا سيونس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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