الأربعاء, فبراير 1, 2023
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حياتنا

طريقة “قاعدة في يومين” تساعدك على تبني عادات جيدة بشكل دائم؟

كتب معالي بن عمر
قواعد في يومين watanserb.com
قواعد في يومين
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وطن-من منّا لا يرغب في تبني عادات جديدة؟ في هذا السياق، تقترح مجلة “كوسموبوليتان” الفرنسية، طريقة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على قراراتك على مدار العام وفقًا للخبراء.

في الحقيقة، لا شكّ أن الكثير منّا يرغبون في هذا العام الجديد في اتباع عادات جديدة وتغيير روتين الحياة اليومية. بيد أنه تصعُب علينا عملية الخروج من منطقة الراحة، وسواء كان الأمر يتعلق بالتوقف عن التسويف أو التدخين أو العودة إلى الرياضة، فمن الصعب دائمًا كسر عاداتنا، بحسب ما ترجمته “وطن“.

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للعادات الجديدة التي تدوم مع مرور الوقت

لإدخال عادات جديدة في حياتنا واستمرارها، هناك قاعدة ليومين، تسمح لنا بوضع القرارات الجديدة التي تريد تطبيقها على حياتك اليومية بشكل تدريجي ودون الشعور بالذنب. وفي هذا الصدد، قالت عالمة النفس والمؤلفة كيت أوليفر: “تعمل قاعدة اليومين على خلق عادات من خلال خلق المساءلة عن أفعالك”.

الانتظام هو ما يبني عادات جديدة
الانتظام هو ما يبني عادات جديدة

لذلك يكفي تطبيق هذه العادة الجديدة كل يومين على الأقل حتى تستمر. عندما تقرر ممارسة الرياضة، وتُصرّ على هذا الأمر،  سيستسلم الجسم بسرعة أكبر.

ومع ذلك، لا يجب أن تضغط على نفسك، حيث أوضحت كاثرين هاليسي: “أي شخص يحاول تغيير سلوكه ربما يسأم وسرعان ما يعود إلى عاداته القديمة، لكن، قاعدة اليومين تساعد ك على العودة إلى المسار الصحيح نظرًا لوجود هامش للخطأ مضمن في نظام تغيير السلوك.

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كم من الوقت يستغرق القرار ليصبح عادة؟

تسمح لك هذه القاعدة بتجنب القلق والتوتر، بحسب تأخذ العادات الجديدة مكانها بصفة عادية وكأنها روتين يومي، ولا شكّ أن الانتظام هو ما يبني عادات جديدة.

تغيير العادات اليومية
تغيير العادات اليومية
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سوف يستغرق الأمر 66 يومًا في المتوسط ​​لدمج عادات جديدة في حياتنا اليومية، وفقًا لتقارير باحثين بريطانيين في دراسة نُشرت في المجلة العلمية European Journal of Social Psychology. لذلك سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى تصبح العادات مستمرّة بصفة تلقائية.

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المصدركوسموبوليتان_ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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