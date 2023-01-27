الجمعة, يناير 27, 2023
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حياتنا

سعر ساعة أحلام يصدم الجمهور .. لن تصدقوه وهكذا ردّت الفنانة (شاهد)

نقلت صفحات متداولة معلومات عن ساعة أحلام، جاء فيها بأنها من Richard Mille Lady Rose Gold، وهي نادرة ويبلغ سعرها حوالي مليونين و800 ألف ريال سعودي!

كتب أنس السالم
سعر ساعة أحلام watanserb.com
ساعة أحلام
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وطن – أثارت ساعة ارتدتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال ظهورها في الحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج المواهب “سعودي آيدول”، جدلاً حول سعرها الضخم.

سعر ساعة أحلام مليونين و800 ألف ريال سعودي!

ونقلت صفحات متداولة معلومات عن ساعة أحلام، جاء فيها بأنها من Richard Mille Lady Rose Gold، وهي نادرة ويبلغ سعرها حوالي مليونين و800 ألف ريال سعودي، بما يعادل 700 ألف دولار ونصف.

ساعة أحلام
ساعة أحلام

أحلام تردّ على سعر ساعتها

ويبدو أن تداول السعر عن ساعة الفنانة الإماراتية عبر مواقع التواصل، دفع الفنانة الإماراتية للرد.

وقالت الفنانة الإماراتية في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “ليه مركزين على الساعه هذي بالذات بس يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظف في رولكس. تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه اغلى ساعات في العالم. كم احب النجاح والطموح والاراده وان مافي شي يوقفك وان كانت اكبر شركه في العالم”.

وبعد أن شاركت إحدى المتابعات صورة ظهرت فيها الساعة التي ارتدتها بالحلقة مع صورة لساعة من Richard Mille Lady Rose Gold علقت أحلام: “لا ساعتي غير عن الصورة ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة”.

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إطلالة أحلام في سعودي آيدول

اختارت الفنانة الإماراتية إطلالتها في سعودي آيدول من مجموعة زهير مراد لخريف شتاء 2023، عبارة عن “كروب توب” مفتوحة عند منطقة الصدر، وتنورة بفتحة طويلة مع بلايزر مطرزة لتقوم أحلام ببعض التعديلات لتصبح الإطلالة مناسبة لها أكثر.

كذلك اعتمدت قصة شعر كاريه، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها بهذا اللوك، ففي كل مرة تحاول أن تكون بإطلالة متجددة، لذا أحيانا نراها بالشعر الطويل وأحيانا أخرى بالشعر القصير.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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