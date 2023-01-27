سعر ساعة أحلام يصدم الجمهور .. لن تصدقوه وهكذا ردّت الفنانة (شاهد)

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وطن – أثارت ساعة ارتدتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال ظهورها في الحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج المواهب “سعودي آيدول”، جدلاً حول سعرها الضخم.

سعر ساعة أحلام مليونين و800 ألف ريال سعودي!

ونقلت صفحات متداولة معلومات عن ساعة أحلام، جاء فيها بأنها من Richard Mille Lady Rose Gold، وهي نادرة ويبلغ سعرها حوالي مليونين و800 ألف ريال سعودي، بما يعادل 700 ألف دولار ونصف.

أحلام تردّ على سعر ساعتها

ويبدو أن تداول السعر عن ساعة الفنانة الإماراتية عبر مواقع التواصل، دفع الفنانة الإماراتية للرد.

وقالت الفنانة الإماراتية في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “ليه مركزين على الساعه هذي بالذات بس يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظف في رولكس. تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه اغلى ساعات في العالم. كم احب النجاح والطموح والاراده وان مافي شي يوقفك وان كانت اكبر شركه في العالم”.

ليه مركزين على الساعه هذي بالذات 🧐🧐🧐بس يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظف في رولكس تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه اغلا ساعات في العالم كم احب النجاح والطموح والاراده وان مافي شي يوقفك وان كانت اكبر شركه في العالم #روليكس #ريتشارد_ميل #proud https://t.co/AhlWQk6kjQ — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 26, 2023

وبعد أن شاركت إحدى المتابعات صورة ظهرت فيها الساعة التي ارتدتها بالحلقة مع صورة لساعة من Richard Mille Lady Rose Gold علقت أحلام: “لا ساعتي غير عن الصورة ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة”.

لا ساعتي غير عن الصوره ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكراً لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعه #ريتشارد_ميل #ابوظبي #الامارات https://t.co/m6tSUIegO9 — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 26, 2023

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إطلالة أحلام في سعودي آيدول

اختارت الفنانة الإماراتية إطلالتها في سعودي آيدول من مجموعة زهير مراد لخريف شتاء 2023، عبارة عن “كروب توب” مفتوحة عند منطقة الصدر، وتنورة بفتحة طويلة مع بلايزر مطرزة لتقوم أحلام ببعض التعديلات لتصبح الإطلالة مناسبة لها أكثر.

يلازمني خيالك وين

ما رحت وسرحت وجيت

أسرني طيفك وحبك اسرني وصرت مفتونك ✍🏻 #احلام_في_سعودي_آيدول pic.twitter.com/DOxkzsNhpe — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 27, 2023

كذلك اعتمدت قصة شعر كاريه، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها بهذا اللوك، ففي كل مرة تحاول أن تكون بإطلالة متجددة، لذا أحيانا نراها بالشعر الطويل وأحيانا أخرى بالشعر القصير.