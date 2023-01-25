احتفاء أمريكي بالباحثة العلمية سعيدة جعبوب وتفاعل عماني كبير (شاهد)

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وطن – احتفت الولايات المتحدة الأمريكية، بالباحثة العمانية في مجال الطب الدكتورة سعيدة جعبوب، حيث تم تعليق صورتها في الطرق الرئيسية تقديرا لإنجازاتها في مجال الطب والتمريض.

سـعيدة جعبوب رسخت حياتها العلمية في مجال تطوير الخدمة الطبية، وأولت على مدار عدة سنوات اهتماما كبيرا بالجودة في مجال الرعاية الصحية.

وكثيرا ما تم اختيار “سعيدة” للحديث في العديد من الفعاليات الطبية، عن أهمية التطوير المستمر للخدمة الطبية لتواكب مستوى الجودة المطلوب.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر سـعيدة جعبوب وهي معلقة في إحدى اللافتات في شوارع الولايات المتحدة.

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ودشن ناشطون في سلطنة عمان، وسما بعنوان “سعيدة جعبوب“، باركوا من خلالها بالاحتفاء الأمريكي بالباحثة العمانية المتفوقة علميا في مجال الطب.

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وكتب سيف بن سالم: “عمانيون تجدهم في كل زمان ومكان ودائما ما يتركوا بصمه في ابداعاتهم وتفوقهم كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بتكريم الباحثة العمانية الدكتورة سعـيدة جعبوب بتعليق صورها في الشوارع لتفوقها بمجال الطب والتمريض”.

#عُمان#خليجي_25_بصراوي

🔴 عمانيون تجدهم في كل زمان ومكان ودائما ما يتركوا بصمه في ابداعاتهم وتفوقهم كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بتكريم الباحثة العمانية الدكتورة "سعيدة جعبوب" بتعليق صورها في الشوارع لتفوقها بمجال الطب والتمريض 🇺🇸 pic.twitter.com/hRBPQhSv1R — سيف بن سالم الحراصي (@Saif44025100) January 25, 2023

وقال حسن جعبوب: “نبارك للدكتورة سعيدة مسلم جعبوب حصولها على أفضل البحوث العلمية المقدمة في الجامعة في الولايات المتحدة .. كلنا نفتخر ونفاخر بكِ”.

نبارك للدكتورة سعيدة مسلم جعبوب حصولها على أفضل البحوث العلمية المقدمة في الجامعة في الولايات المتحدة .. كلنا نفتخر ونفاخر بكِ .. pic.twitter.com/ccgAi3txcY — حسن زيدان جعبوب (@gaboobHsaasn) January 24, 2023

وغرد حساب باسم “الكونتيسة”: “العلــم لاسقف لهُ والتميــز لا حــد لهُ … وليس هنــاگ أجمل من أن نشرف الوطن وليس هناك أفضل من نكون سبب في رفعة شأن الوطــن دوليا”.

وأضاف: “بعيدا عن صخب الظهور وحب الشهـرة الباحثة د. سعيدة جعبوب ترفع اسمها واسم عُمان معها في شوارع أمريكا لتميزها في علوم التمريض”.

" العلــم لاسقف لهُ والتميــز لا حــد لهُ … وليس هنــاگ أجمل من أنــ نشرف الوطن ..وليس هناگ أفضل من نكون سبب في رفعة شأن الوطــن دولياً "

… بعيدا عن صخب الظهور وحب الشهـرةالباحثة د. سعيدة جعبوب ترفع اسمها وأسم عُمان معها في شوارع أمريكا لتميزها في علوم التمريض ✨ pic.twitter.com/Ll9NkParuy — 👑 الكُونتِيسة 👑 (@alkuntist) January 24, 2023

وقال ناجي اليافعي: “العلم لا سقف له والتميز لا حد له وليس هناك أجمل من أن تشرف وطنك بإنجاز يخدم الإنسانية ويستحق الإشادة والدعم والتكريم.. نفتخر بالدكتورة سعيدة جعبوب وبكل فرد يرفع راية عُمان في سماء المجد خفاقة”.