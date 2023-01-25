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احتفاء أمريكي بالباحثة العلمية سعيدة جعبوب وتفاعل عماني كبير (شاهد)

علقت صور سعيدة جعبوب على إحدى اللافتات في شوارع الولايات المتحدة تقديرا لعملها المتفاني في تطوير الخدمة الصحية

كتب خالد السعدي
سعيدة جعبوب watanserb.com
الباحثة العمانية في مجال الطب الدكتورة سعيدة جعبوب
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وطن – احتفت الولايات المتحدة الأمريكية، بالباحثة العمانية في مجال الطب الدكتورة سعيدة جعبوب، حيث تم تعليق صورتها في الطرق الرئيسية تقديرا لإنجازاتها في مجال الطب والتمريض.

سـعيدة جعبوب رسخت حياتها العلمية في مجال تطوير الخدمة الطبية، وأولت على مدار عدة سنوات اهتماما كبيرا بالجودة في مجال الرعاية الصحية.

وكثيرا ما تم اختيار “سعيدة” للحديث في العديد من الفعاليات الطبية، عن أهمية التطوير المستمر للخدمة الطبية لتواكب مستوى الجودة المطلوب.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر سـعيدة جعبوب وهي معلقة في إحدى اللافتات في شوارع الولايات المتحدة.

ودشن ناشطون في سلطنة عمان، وسما بعنوان “سعيدة جعبوب“، باركوا من خلالها بالاحتفاء الأمريكي بالباحثة العمانية المتفوقة علميا في مجال الطب.

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وكتب سيف بن سالم: “عمانيون تجدهم في كل زمان ومكان ودائما ما يتركوا بصمه في ابداعاتهم وتفوقهم كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بتكريم الباحثة العمانية الدكتورة سعـيدة جعبوب بتعليق صورها في الشوارع لتفوقها بمجال الطب والتمريض”.

وقال حسن جعبوب: “نبارك للدكتورة سعيدة مسلم جعبوب حصولها على أفضل البحوث العلمية المقدمة في الجامعة في الولايات المتحدة .. كلنا نفتخر ونفاخر بكِ”.

وغرد حساب باسم “الكونتيسة”: “العلــم لاسقف لهُ والتميــز لا حــد لهُ … وليس هنــاگ أجمل من أن نشرف الوطن وليس هناك أفضل من نكون سبب في رفعة شأن الوطــن دوليا”.

وأضاف: “بعيدا عن صخب الظهور وحب الشهـرة الباحثة د. سعيدة جعبوب ترفع اسمها واسم عُمان معها في شوارع أمريكا لتميزها في علوم التمريض”.

وقال ناجي اليافعي: “العلم لا سقف له والتميز لا حد له وليس هناك أجمل من أن تشرف وطنك بإنجاز يخدم الإنسانية ويستحق الإشادة والدعم والتكريم.. نفتخر بالدكتورة سعيدة جعبوب وبكل فرد يرفع راية عُمان في سماء المجد خفاقة”.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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