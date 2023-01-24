حكم مباراة يُشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم.. ما قصتها ؟! (فيديو)

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وطن- فاجأ حكم برتغالي جميع المشجعين في مدرجات الملعب، خلال مباراة سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ لعبة كرة القدم.

واعتاد مشجعو كرة القدم منذ نسخة مونديال عام 1970، على إشهار حكام كرة القدم، البطاقات الصفراء والحمراء في وجه اللاعبين، لكن أن يقوم حكم مباراة بإشهار البطاقة البيضاء. فهذا أمر غير معتاد عليه من قبلهم.

حكم مباراة يشهر البطالة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم

وأشهر الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس البطاقة البيضاء، السبت، خلال مباراة بنفيكا وسبورتينغ لشبونة للسيدات. الأولى في تاريخ كرة القدم، في وجه الطاقم الطبي للفريقين بعد سرعتهم لإنقاذ لاعبة داخل أرضية ملعب المباراة.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football! 🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX — GiveMeSport (@GiveMeSport) January 23, 2023

وقال موقع (sportbible) البريطاني، بأن حكم المباراة البرتغالي كامبوس أشهر البطاقة البيضاء، حينما كان فريق بنفيكا للسيدات متقدم على سبورتينغ لشبونة. بنتيجة 3-0، بعد إسراع الطاقم الطبي للفريقين لدخول ملعب المباراة لمساعدة إحدى اللاعبات في المباراة.

وأوضح الموقع البريطاني، بأن اللاعبة اشتكت من شعورها بالمرض. مع بداية المباراة، ليتدخل الفريق الطبي لكلا الفريقين في محاولة إسعافها.

Referee makes history by showing first ever 'white card' pic.twitter.com/7z4zxhZNeA — SPORTbible (@sportbible) January 22, 2023

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لكن الملفت في الأمر، هو إشهار حكم المباراة البرتغالي كاتارينا كامبوس، البطاقة البيضاء في وجه الطاقم الطبي لكلا الفريقين. تقديراً لروحهم الرياضية، وسط تصفقات الجماهير في مدرجات الملعب.

ما قصة البطاقة البيضاء؟!

وبحسب الموقع، ” فإن تصميم البطاقة البيضاء، جاء لإظهار تقدير اللعب النظيف للأندية في المباراة، في إطار تحسين القيمة الأخلاقية في رياضة كرة القدم.

الحكم يمنح البطاقة البيضاء للطاقم الطبي لنادي بنفيكا وسبورتينغ أيضًا، بعد أن قام الطاقمين بمساعدة أحد المشجعين الذي أغمي عليه في المدرجات. في البرتغال، يتم إستخدام البطاقات البيضاء للإشادة بالتصرفات التي تنم عن اللعب النظيف.

pic.twitter.com/J1me56aeyD — 𝗸𝗵𝗮𝗹𝗲𝗱 (@KhaledfAlajmi) January 24, 2023

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قام بإدخال العديد من التعديلات على قوانين كرة القدم، كان من أبرزها مشاركة بدائل اللاعبين المصابين بالإرتجاج خلال المباراة وزيادة الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وهو ما برز بشكل ملحوظ في مونديال كأس العالم 2022 قطر.