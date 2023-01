حكم مباراة يُشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم.. ما قصتها ؟! (فيديو)

- Advertisement -

وطن- فاجأ حكم برتغالي جميع المشجعين في مدرجات الملعب، خلال مباراة سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ لعبة كرة القدم.

واعتاد مشجعو كرة القدم منذ نسخة مونديال عام 1970، على إشهار حكام كرة القدم، البطاقات الصفراء والحمراء في وجه اللاعبين، لكن أن يقوم حكم مباراة بإشهار البطاقة البيضاء. فهذا أمر غير معتاد عليه من قبلهم.

وأشهر الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس البطاقة البيضاء، السبت، خلال مباراة بنفيكا وسبورتينغ لشبونة للسيدات. الأولى في تاريخ كرة القدم، في وجه الطاقم الطبي للفريقين بعد سرعتهم لإنقاذ لاعبة داخل أرضية ملعب المباراة.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football!

🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX

— GiveMeSport (@GiveMeSport) January 23, 2023