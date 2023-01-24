الثلاثاء, يناير 24, 2023
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رياضة

حكم مباراة يُشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم.. ما قصتها ؟! (فيديو)

حكم برتغالي يُشهر بطاقة بيضاء هي الأولى في تاريخ كرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس يشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم watanserb.com
الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس يشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم
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وطن- فاجأ حكم برتغالي جميع المشجعين في مدرجات الملعب، خلال مباراة سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ لعبة كرة القدم.

واعتاد مشجعو كرة القدم منذ نسخة مونديال عام 1970، على إشهار حكام كرة القدم، البطاقات الصفراء والحمراء في وجه اللاعبين، لكن أن يقوم حكم مباراة بإشهار البطاقة البيضاء. فهذا أمر غير معتاد عليه من قبلهم.

حكم مباراة يشهر البطالة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم

وأشهر الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس البطاقة البيضاء، السبت، خلال مباراة بنفيكا وسبورتينغ لشبونة للسيدات. الأولى في تاريخ كرة القدم، في وجه الطاقم الطبي للفريقين بعد سرعتهم لإنقاذ لاعبة داخل أرضية ملعب المباراة.

وقال موقع (sportbible) البريطاني، بأن حكم المباراة البرتغالي كامبوس أشهر البطاقة البيضاء، حينما كان فريق بنفيكا للسيدات متقدم على سبورتينغ لشبونة. بنتيجة 3-0، بعد إسراع الطاقم الطبي للفريقين لدخول ملعب المباراة لمساعدة إحدى اللاعبات في المباراة.

وأوضح الموقع البريطاني، بأن اللاعبة اشتكت من شعورها بالمرض. مع بداية المباراة، ليتدخل الفريق الطبي لكلا الفريقين في محاولة إسعافها.

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لكن الملفت في الأمر، هو إشهار حكم المباراة البرتغالي كاتارينا كامبوس، البطاقة البيضاء في وجه الطاقم الطبي لكلا الفريقين. تقديراً لروحهم الرياضية، وسط تصفقات الجماهير في مدرجات الملعب.

الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس والبطاقة البيضاء
الحكم البرتغالي كاتارينا كامبوس والبطاقة البيضاء

ما قصة البطاقة البيضاء؟!

وبحسب الموقع، ” فإن تصميم البطاقة البيضاء، جاء لإظهار تقدير اللعب النظيف للأندية في المباراة، في إطار تحسين القيمة الأخلاقية في رياضة كرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قام بإدخال العديد من التعديلات على قوانين كرة القدم، كان من أبرزها مشاركة بدائل اللاعبين المصابين بالإرتجاج خلال المباراة وزيادة الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وهو ما برز بشكل ملحوظ في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + sportbible + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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