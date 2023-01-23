الأحد, يناير 22, 2023
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رياضة

هاتريك هالاند في شباك وولفرهامبتون يُحطم رقم صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك هالاند في الدوري الإنجليزي
هاتريك هالاند في الدوري الإنجليزي
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وطن- يُواصل الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند 22 عاماً، لاعب مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد نجاحه في تسجيل الهاتريك الرابع في شباك منافسه وولفرهامبتون، الأحد.

ونجح نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، من تسجيل الهاتريك الرابع لهذا الموسم. مع فريق السماوي الأزرق، خلال مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

هاتريك هالاند يحطم رقم محمد صلاح

ورفع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، رصيده من الأهداف إلى 25 هدافاً في 18 مباراة. شارك فيها مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي، منفرداً في قائمة صدارة الهدافين للموسم الجاري.

احتفال هالاند بهدفه في شباك وولفرهامبتون
احتفال هالاند بهدفه في شباك وولفرهامبتون

كما ونجح النرويجي هالاند من كسر رقم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، اللذين توجا بلقب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن مهاجم فريق مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، يعد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بعد إحرازه 18 هدفاً في 11 مباراة. متفوقاً مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 16 هدفاً في موسم واحد.

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مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وحقق حامل اللقب مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، الفوز النظيف على نظيره وولفرهامبتون. بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال21.

كما وأحرز النرويجي هالاند الأهداف الثلاثة، في الدقيقة ال40 من صناعة الجزائري رياض محرز، وال50 من ركلة جزاء، وال54 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

وكان فريق مانشستر سيتي الأكثر تسديداً واستحواذاً أمام منافسه وولفرهامبتون، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%. مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس وولفرهامبتون والاستحواذ بنسبة 44%.

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

وسيلتقي مانشستر سيتي في المواجهة القوية القادمة، أمام منافسه أرسنال، في كأس الاتحاد الإنجليزي مع نهاية الأسبوع الجاري.

كما وقلص فريق مانشستر سيتي بهذا الفوز فارق النقاط مع منافسه المتصدر أرسنال إلى 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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