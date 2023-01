هاتريك هالاند في شباك وولفرهامبتون يُحطم رقم صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- يُواصل الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند 22 عاماً، لاعب مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد نجاحه في تسجيل الهاتريك الرابع في شباك منافسه وولفرهامبتون، الأحد.

ونجح نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، من تسجيل الهاتريك الرابع لهذا الموسم. مع فريق السماوي الأزرق، خلال مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

هاتريك هالاند يحطم رقم محمد صلاح

ورفع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، رصيده من الأهداف إلى 25 هدافاً في 18 مباراة. شارك فيها مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي، منفرداً في قائمة صدارة الهدافين للموسم الجاري.

كما ونجح النرويجي هالاند من كسر رقم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، اللذين توجا بلقب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

⚡️ @ErlingHaaland is scoring at an incredible rate! His 24 #PL goals so far in 2022/23 eclipses the winning Golden Boot tally in the last four seasons 😱 pic.twitter.com/gca0vkITFo — Premier League (@premierleague) January 22, 2023

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن مهاجم فريق مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، يعد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بعد إحرازه 18 هدفاً في 11 مباراة. متفوقاً مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 16 هدفاً في موسم واحد.

Kevin De Bruyne has assisted Erling Haaland five times in the Premier League this season for Manchester City – this is the most assists by one player for another in the competition this term pic.twitter.com/PgDke0Zq7v — Premier League (@premierleague) January 22, 2023

مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وحقق حامل اللقب مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، الفوز النظيف على نظيره وولفرهامبتون. بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال21.

كما وأحرز النرويجي هالاند الأهداف الثلاثة، في الدقيقة ال40 من صناعة الجزائري رياض محرز، وال50 من ركلة جزاء، وال54 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

وكان فريق مانشستر سيتي الأكثر تسديداً واستحواذاً أمام منافسه وولفرهامبتون، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%. مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس وولفرهامبتون والاستحواذ بنسبة 44%.

وسيلتقي مانشستر سيتي في المواجهة القوية القادمة، أمام منافسه أرسنال، في كأس الاتحاد الإنجليزي مع نهاية الأسبوع الجاري.

The Gunners maintain their five point lead at the top of the #PL 💪 pic.twitter.com/1biYfsDV5V — Premier League (@premierleague) January 22, 2023

كما وقلص فريق مانشستر سيتي بهذا الفوز فارق النقاط مع منافسه المتصدر أرسنال إلى 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.