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زلاتان ابراهيموفيتش يقدم 4 نصائح لتكون في كامل لياقتك البدنية

"ينصح ابراهيموفيتش بصعود الدرج بدلا عن استعمال المصعد..."

كتب معالي بن عمر
زلاتان ابراهيموفيتش watanserb.com
زلاتان ابراهيموفيتش
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وطن-شارك وجه العلامة التجارية للملابس الرياضية H&M Move، لاعب كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش،  أسراره التي جعلته في كامل لياقته البدنية وعلى القمة.

وبحسب موقع “20 مينوت” الفرنسي، فإن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عامًا، هو أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين لم يتقاعدوا إلى حد الآن. وبمناسبة إطلاق مجموعة الملابس الرياضية “Empower” من H&M Move في 12 يناير الماضي، كشف لاعب نادي إيه سي ميلان، عن أسراره التي أبقته إلى الآن في كامل نشاطه البدني.

على الرغم من بلوغه 41 عامًا لم يتقاعد زلاتان لانه يحافظ على لياقته البدنية
على الرغم من بلوغه 41 عامًا لم يتقاعد زلاتان لانه يحافظ على لياقته البدنية

1. تحرك قدر الإمكان

ووفقًا لترجمة “وطن”، فإن زلاتان إبراهيموفيتش يجد صعوبة بالغة في البقاء غير نشط، بحسب اعترافاته الشخصية. ويقول في هذا السياق: “الدافع ليس مشكلة بالنسبة لي، لأنني أحب أن أكون في حالة حركة وأتجاوز حدودي. إن هذا يجعلني سعيدًا، ويجعلني أشعر أنني بحالة جيدة وعلى قيد الحياة”. لبدء التحرك بسلاسة، ينصح لاعب كرة القدم السويدي أن تبدأ بتغيير عاداتك اليومية، على سبيل المثال، صعود الدرج بدلاً من المصعد.

2. ركز على اليوغا

إنها رياضة بطيئة لم يكن معتادًا عليها، ولكن كان قادرًا على الاستفادة منها جسديًا وعقليًا. وأوضح: “أنا معتاد أكثر على ممارسة الرياضة والقيام بحركات سريعة. لكن اليوغا هي عكس ذلك تمامًا، لذلك كانت تحديًا جديدًا بالنسبة لي، ووجدتها إيجابية حقًا. كان علي أن أتعلم كيف أهدأ، وأن أتحرك ببطء وبشكل مختلف وأن أركز”.

النصائح الرياضية لزلاتان ابراهيموفيتش
النصائح الرياضية لزلاتان ابراهيموفيتش

3. تنمية روحك التنافسية

لا تكتفي بما لديك، حاول دائمًا المضي قدمًا. هذه الرغبة في تجاوز قدراته باستمرار هي وقود الرياضي السويدي. وأفاد: “أنا تنافسي للغاية ولا أرفض التحدي أبدًا. فرغبتي المستمرة في اللعب تأتي من عدم القدرة على الاستسلام، إلى جانب الرغبة في أن أكون نموذجًا يحتذى به للاعبين الشباب في فريقي والأطفال بشكل عام”.

يولي المهاجم السويدي اهتمامًا خاصًا لنظامه الغذائي
يولي المهاجم السويدي اهتمامًا خاصًا لنظامه الغذائي

4. اعتني بنظامك الغذائي

بالإضافة إلى برنامج التمارين البدنية المتنوع، يولي المهاجم السويدي اهتمامًا خاصًا لنظامه الغذائي. وتتضمن قائمة طعامه: المعكرونة واللحوم والأسماك والبيض. وأورد: “لكي تكون في القمة في مجالك، عليك أن تعتني بجسدك”.

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المصدر20 مينوت-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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