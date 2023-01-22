زلاتان ابراهيموفيتش يقدم 4 نصائح لتكون في كامل لياقتك البدنية

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وطن-شارك وجه العلامة التجارية للملابس الرياضية H&M Move، لاعب كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، أسراره التي جعلته في كامل لياقته البدنية وعلى القمة.

وبحسب موقع “20 مينوت” الفرنسي، فإن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عامًا، هو أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين لم يتقاعدوا إلى حد الآن. وبمناسبة إطلاق مجموعة الملابس الرياضية “Empower” من H&M Move في 12 يناير الماضي، كشف لاعب نادي إيه سي ميلان، عن أسراره التي أبقته إلى الآن في كامل نشاطه البدني.

1. تحرك قدر الإمكان

ووفقًا لترجمة “وطن”، فإن زلاتان إبراهيموفيتش يجد صعوبة بالغة في البقاء غير نشط، بحسب اعترافاته الشخصية. ويقول في هذا السياق: “الدافع ليس مشكلة بالنسبة لي، لأنني أحب أن أكون في حالة حركة وأتجاوز حدودي. إن هذا يجعلني سعيدًا، ويجعلني أشعر أنني بحالة جيدة وعلى قيد الحياة”. لبدء التحرك بسلاسة، ينصح لاعب كرة القدم السويدي أن تبدأ بتغيير عاداتك اليومية، على سبيل المثال، صعود الدرج بدلاً من المصعد.

2. ركز على اليوغا

إنها رياضة بطيئة لم يكن معتادًا عليها، ولكن كان قادرًا على الاستفادة منها جسديًا وعقليًا. وأوضح: “أنا معتاد أكثر على ممارسة الرياضة والقيام بحركات سريعة. لكن اليوغا هي عكس ذلك تمامًا، لذلك كانت تحديًا جديدًا بالنسبة لي، ووجدتها إيجابية حقًا. كان علي أن أتعلم كيف أهدأ، وأن أتحرك ببطء وبشكل مختلف وأن أركز”.

3. تنمية روحك التنافسية

لا تكتفي بما لديك، حاول دائمًا المضي قدمًا. هذه الرغبة في تجاوز قدراته باستمرار هي وقود الرياضي السويدي. وأفاد: “أنا تنافسي للغاية ولا أرفض التحدي أبدًا. فرغبتي المستمرة في اللعب تأتي من عدم القدرة على الاستسلام، إلى جانب الرغبة في أن أكون نموذجًا يحتذى به للاعبين الشباب في فريقي والأطفال بشكل عام”.

4. اعتني بنظامك الغذائي

بالإضافة إلى برنامج التمارين البدنية المتنوع، يولي المهاجم السويدي اهتمامًا خاصًا لنظامه الغذائي. وتتضمن قائمة طعامه: المعكرونة واللحوم والأسماك والبيض. وأورد: “لكي تكون في القمة في مجالك، عليك أن تعتني بجسدك”.