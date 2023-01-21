السبت, يناير 21, 2023
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الشوكولاتة: العلم يعلل سبب عدم قدرتنا على مقاومتها

"تلعب الدهون وظيفة رئيسية عندما تلامس قطعة من الشوكولاتة اللسان..."

كتب معالي بن عمر
مربعات الشوكولاتةwatanserb.com
الشوكولاتة
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وطن-بالنسبة للكثيرين، تعدّ الشوكولاتة ببساطة عنصرًا غذائيًا لا يقاوم، لذلك، أراد الباحثون في جامعة ليد تفسير سبب ذوباننا أمام مربعات الشوكولاتة.

وبحسب موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، تمكن الباحثون في جامعة ليدز من فك شفرة العملية الفيزيائية التي تحدث في الفم عندما نأكل قطعة من الشوكولاتة. وبالنسبة لهم، ما يجعل هذا العلاج جيدًا هي الدهون التي تحتوي عليها الشوكولاتة.

الشوكولاتة: موقع الدهون ضروري للطعم

في هذه التجربة، وضع العلماء شوكولاتة داكنة من ماركة فاخرة على جهاز على شكل لسان، ولقد درسوا كيفية تفاعل سطحه ولعابه، ومستويات الاحتكاك بينه ودور عملية انزلاق مربع الشوكولاتة.

ووفق ترجمة “وطن“، اكتشفوا أنه عندما يكون المربع ملامسًا للسان، فإنه يطلق غشاءًا زيتيًا يغطي العضو وكذلك سطوح الفم الأخرى. هو الذي يعطي إحساس نعومة الشوكولاتة طوال مرورها في الفم.

تختلف أشكال الشوكولاتة عن الأخرى watanserb.com
تختلف أشكال الشوكولاتة عن الأخرى

وأوضح المؤلفون: “يأتي إحساس الشوكولاتة من خلال طبقة الدهون التي تحتوي عليها، أو ربما من المكونات الموجودة في الشوكولاتة نفسها أو من اللعاب أو مزيج من الاثنين”.

وأضافوا: “تلعب الدهون وظيفة رئيسية على الفور تقريبًا عندما تلامس قطعة من الشوكولاتة اللسان. بعد ذلك، يتم إطلاق جزيئات الكاكاو الصلبة وتصبح مهمة من حيث الإحساس باللمس، وبالتالي فإن الدهون العميقة في الجزء الداخلي من الشوكولاتة تلعب دورًا محدود نوعًا ما”.

وصفات شوكولاتة صحية

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ووفقًا لمؤلفي هذه الدراسة المنشورة في المجلة العلمية ACS Applied Materials and Interface، فإن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في تحسين الشوكولاتة المباعة عن طريق تقليل محتواها الكلي من الدهون.

وأورد الباحث الرئيسي: “من خلال فهم الآليات الفيزيائية التي تحدث عندما يأكل الناس الشوكولاتة، نعتقد أنه يمكن تطوير الجيل التالي من الشوكولاتة – الذي يوفر شعورًا بالشوكولاتة عالية الدهون مع كونه خيارًا صحيًا”.

تختلف أشكال الشوكولاتة عن الأخرى watanserb.com
تختلف أشكال الشوكولاتة عن الأخرى

ويوضح زميله أنويشا ساركار: “يجب أن تكون طبقة الدهون على الطبقة الخارجية من الشوكولاتة، وهذا هو الأهم، يليه طلاء فعال لجزيئات الكاكاو بالدهون، وهذا يساعد على جعل الشوكولاتة جيدة جدًا”.

بالنسبة لهم، تلعب الدهون الموجودة داخل الشوكولاتة دورًا محدودًا إلى حد ما في التجربة ويمكن تقليلها دون التأثير على الملمس والطعم”.

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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