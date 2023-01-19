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رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد تسجيل محرز وهالاند

هالاند يواصل التربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023
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وطن- يواصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بعد إحرازه الهدف رقم 22 داخل شباك منافسه توتنهام، في منافسات الجولة ال20.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام المثيرة والقوية، تألق محارب الصحراء الجزائري رياض محرز، الذي سجل هدفين وصنع هدف آخر في المباراة.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واستقبلت شباك مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، هدفين خلال مجريات الشوط الأول على ميدانه وأمام جماهيره الحاضرة في المدرجات، عن طريق اللاعبين ديان كولوسيفسكي في الدقيقة ال44، وإيمرسون رويال في الدقيقة ال47.

لكن حامل اللقب مانشستر سيتي قلب النتيجة مع مجريات الشوط الثاني، بتسجيلة رباعية ثمينة، بدأها الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة ال51. كما وسجل النرويجي هالاند هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال53.

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كما وسجل النجم الجزائري رياض محرز رجل المباراة هدفين في الدقيقة ال63 وال90.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد تسجيل إرلينغ هالاند وزميله رياض محرز، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 22 هدفاً.

(2) هاري كين ( توتنهام) 15 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 13 هدفاً.

(4) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

(5) رودريجو (ليدز يونايتد) 10 أهداف.

احتفال مانشستر سيتي بفوزه على توتنهام
احتفال مانشستر سيتي بفوزه على توتنهام

كما وقلص حامل اللقب مانشستر سيتي بهذا الفوز على توتنهام (السيبيرز)، نقاطه مع المتربع على عرش الصدارة أرسنال إلى 5 نقاط، في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الأحد، أمام نظيره وولفرهامبتون، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدروطن + صفحة نادي مانشستر سيتي + نادي توتنهام + الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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