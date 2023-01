جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد تسجيل محرز وهالاند

- Advertisement -

وطن- يواصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بعد إحرازه الهدف رقم 22 داخل شباك منافسه توتنهام، في منافسات الجولة ال20.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام المثيرة والقوية، تألق محارب الصحراء الجزائري رياض محرز، الذي سجل هدفين وصنع هدف آخر في المباراة.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واستقبلت شباك مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، هدفين خلال مجريات الشوط الأول على ميدانه وأمام جماهيره الحاضرة في المدرجات، عن طريق اللاعبين ديان كولوسيفسكي في الدقيقة ال44، وإيمرسون رويال في الدقيقة ال47.

Comeback: complete! ✅ A delightful chip from @Mahrez22 wrapped up all three points 🍟 pic.twitter.com/EKOEZ1v5RK — Manchester City (@ManCity) January 20, 2023

لكن حامل اللقب مانشستر سيتي قلب النتيجة مع مجريات الشوط الثاني، بتسجيلة رباعية ثمينة، بدأها الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة ال51. كما وسجل النرويجي هالاند هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال53.

Alvarez, Haaland and Mahrez's brace helped secure a comeback victory against Tottenham! 🌟 Here's how it happened 👇 pic.twitter.com/EbBUpuJljn — Manchester City (@ManCity) January 20, 2023

- Advertisement -

كما وسجل النجم الجزائري رياض محرز رجل المباراة هدفين في الدقيقة ال63 وال90.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد تسجيل إرلينغ هالاند وزميله رياض محرز، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 22 هدفاً.

(2) هاري كين ( توتنهام) 15 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 13 هدفاً.

(4) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

(5) رودريجو (ليدز يونايتد) 10 أهداف.

كما وقلص حامل اللقب مانشستر سيتي بهذا الفوز على توتنهام (السيبيرز)، نقاطه مع المتربع على عرش الصدارة أرسنال إلى 5 نقاط، في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

It's getting tighter at the 🔝 pic.twitter.com/kUKTLNSYyN — Premier League (@premierleague) January 19, 2023

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الأحد، أمام نظيره وولفرهامبتون، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.