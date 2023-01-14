خياط ملكي يكشف تفاصيل جديدة حول فضيحة الفستان ليلة زفاف هاري وميغان ماركل (شاهد)

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وطن– روى الخياط الملكي الذي شارك في دراما فستان الأميرة شارلوت جانبه من القصة

جاء ذلك بعدما تحدث الأمير هاري عن الخلاف الذي حدث بين زوجته وأميرة ويلز كيت ميدلتون، على فساتين ليلة زفافه على ميجان ماركل.

حيث بدأ الخلاف عندما أرسلت كيت رسالة لميجان تخبرها أن الأميرة الصغيرة شارلوت بكت عندما ارتدت الفستان في المنزل.

علامة جيفنشي

بعد ما يقرب من خمس سنوات من الزفاف الملكي للأمير هاري وميغان ماركل في مايو 2018 ، تحدث الخياط الملكي أجاي ميربوري لصحيفة “بيج سكس“، حول ما حدث وراء الكواليس مع ملابس الأميرة شارلوت. وهو موضوع تم نشره بشكل كبير في أعقاب إطلاق سراح مذكرات هاري القنبلة ، “احتياطي”.

كما كتب الأمير هاري في كتابه ، كانت فساتين علامة جيفنشي للأزياء. والتي كانت “مخيطة يدويًا” للأميرة شارلوت ووصيفات العروس الخمس الأخريات بحاجة إلى تعديلات قبل اليوم الكبير.

وكانت شقيقة زوجته ، كيت ميدلتون ، لديها مشاعر قوية حول عدم ملائمة الفساتين.

سوء تفاهم

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وقال ميربوري: “لا أعرف أي شيء حدث قبل أن يُطلب منا الحضور ، ولكن من الواضح أنه كان هناك سوء فهم أو سوء تفاهم” . مضيفًا أن “العلامة التجارية التي صنعت الفساتين لديها أعلى المعايير في العالم”.

بينما كتب هاري أنه “لم تكن صدمة كبيرة أنهم قد يحتاجون إلى التغيير”. مع الأخذ في الاعتبار أن جيفنشي جعلهم يعتمدون فقط على قياسات الفتيات.

يُزعم أن دوقة كامبريدج آنذاك أرسلت رسالة نصية إلى ماركل للتعبير عن مخاوفها بشأن فستان ابنتها.

“فستان شارلوت كبير جدًا ، طويل جدًا ، فضفاض جدًا. بكت عندما ارتدته في المنزل . هذا كان نص ما قالته ميدلتون لميغان.

إعادة تصميم بالكامل

بعد أن اقترحت ميغان على ميدلتون، “اصطحبت شارلوت لرؤية أجاي” ، زُعم أن أميرة ويلز أصرت على إعادة تصميم جميع فساتين العروسة بالكامل.

تم تضمين فستان وصيفة العروس للأميرة شارلوت ، جنبًا إلى جنب مع بدلة الصبي الخاصة بالأمير جورج ، في معرض الزفاف الملكي لعام 2018.

بعد هذا الموقف واستبدال الفستان ، كتب هاري أنه وجد ماركل “على الأرض تبكي. ”

عمل طوال الليل

عندما سئل عما إذا كان على دراية بأي دراما بين المرأتين الملكيتين ، قال صانع الملابس الراقية: “لا على الإطلاق. كان الجميع متعاونين للغاية وفي مزاج جيد “.

وتابع ميربوري: “اتصلت بنا السلطات قبل أيام قليلة من 14 [مايو / أيار] ، وهو الوقت الذي دخلنا فيه لأول مرة”.

قبل أيام قليلة من حفل زفاف 19 مايو ، كان على الفريق العمل طوال الليل لإنهاء جميع الفساتين الستة.

يتذكر ميربوري قائلاً: “لقد استغرق الأمر ثلاثة أيام ، ومعظمها ثلاث ليالٍ” ، مشيراً إلى أن “مستوى التغييرات المطلوبة لكل فستان” يختلف.

مسألة عائلية

غالبًا ما يعمل ميربوري – المتخصص في البدلات المخصصة – مع المشاهير وكبار الشخصيات البارزة مثل مات ديمون . وقال إنه كان “سعيدًا جدًا” للبقاء خلف كواليس الحادث.

يقول: “في هذه المناسبة كان من دواعي امتيازنا خدمة العائلة المالكة. كنا سعداء للغاية”.

أضاف ميربوري عن كارثة الفستان: “أشعر أنها مسألة عائلية ويجب التعامل معها على هذا النحو.”

بينما قال الخياط إنه لم يقرأ مذكرات هاري “سبير” حتى الآن ، بخلاف الأقسام التي تتضمن حادثة فستان العروسة ، فإنه يخطط للقيام بذلك في المستقبل القريب.

واختتم ميربوري حديثه قائلاً: “كان لدينا دور صغير نلعبه في هذا الحدث المتلفز عالميًا ، وآمل فقط أن يكون دورنا في جعل البلاد تبدو جيدة”. قائلاً إنه “فخور جدًا” بالعمل المنجز على الفساتين ، “بالنظر إلى المكان الذي بدأنا فيه.”