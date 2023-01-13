الجمعة, يناير 13, 2023
الرئيسيةالهدهدقصر أسطوري في انتظاره ..بوتين يستعد للتنحي وتعيين خليفته لكن هذا الشخص...
الهدهد

قصر أسطوري في انتظاره ..بوتين يستعد للتنحي وتعيين خليفته لكن هذا الشخص يقف عقبة أمامه.. من هو؟

بوتين 'اختيار بالفعل الوريث المختار لحُكم روسيا وسيعتزل السياسة هذا العام للإقامة في قصر فاخر مع غرفة للرقص على العمود'

كتب فهمي الورغمي
القصر الاسطوري watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- Advertisement -

وطن– توقع كاتب خطابات سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، سيحاول الزعيم الروسي التفاوض على تنحٍّ سلمي من السلطة للتفرغ إلى حياة هادئة مع بعض الجنس الخاص.

من يرث بوتين في حكم روسيا؟

وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، نقلاً عن كاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عباس جالياموف”، أن بوتين سيتنحى قريبًا عن منصبه ويتقاعد في قصره “الأسطوري” على صفاف البحر الأسود والذي تفوق تكلفته 450 مليون دولار.

قصر بوتين
القصر الاسطوري الذي سيتقاعد فيه بوتين

يقول عباس جالياموف، الذي عمل مع الزعيم الروسي بين عامي 2000 و 2010، إن بوتين سيُسلم المنصب الأعلى في روسيا، الرئاسة، لخليفة سيتم اختياره بعناية قبل التوجه إلى قصره الذي أثار الكثير من الجدل.

يتكون قصر بوتين الذي وصفه الإعلام العربي، منذ تسريب صور ومقاطع فيديو له عن طريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، بـ الأسطوري، من 16 طابقًا تحت الأرض.

لكن المثير في هذا القصر هو تضمنه غرفة مخصصة للرقص على العمود لأغراض ترفيهية، بحسب ماذكرت الصحيفة.

القصر يتضمن غرفة مخصصة للرقص على العمود لأغراض ترفيهية

وفي السياق، أشار جالياموف لقناة اليوتيوب “خودركفسكي” “إن بوتين ربما لن يخوض انتخابات 2024 ويسعى بدلاً من ذلك إلى التخلي عن السلطة لخليفة تكنوقراط يمكنه التفاوض على إنهاء الحرب مع أوكرانيا والغرب”.

- Advertisement -

وأضاف “لم تعد دائرة بوتين تنظر إليه على أنه “ضامن للاستقرار” وتشعر بالقلق من صعود “يفغيني بريغوزين”، قائد جيش المرتزقة فاجنر الذي يزداد قوة كل يوم، والموالي حتى الآن للكرملين ولكنه قد ينقلب على النخبة التي يُنظر إليها على أنها فاشلة منذ دخول روسيا الحرب في أوكرانيا” .

يفغيني بريغوزين، رئيس فاغنر يثير رعب حاشية بوتين

يقول جالياموف، أن الدائرة المقربة من بوتين، أصبحت تخشى من بطش بريغوزين، خاصة بعد ما رأوه من طرفه من عقوبات خارج نطاق القضاء أصابت الجنود الذين حكم عليهم بالسجن بسبب رفضهم التوجه للحرب في أوكرانيا، أو أولئك الذي فروا أوكرانيا مع اندلاع الحرب.

وقال “رجال النظام الحالي في روسيا، أصبحوا ينظرون إلى بريغوجين بدلاً من بوتين كضامن لاستقرارهم”.

وأضاف أن “كل رجالات النظام الروسي الحاكم، يترقبون الآن في حالة رعب، ويتطلعون إلى بريغوزين خشية أن [قواته] ستلاحقهم.

وتابع “أنهم في الواقع، يخشون بطشه بهم بسبب تجبره وصلابته”.

وحول فرص بوتين الفُضلى في أي انتخابات قادمة، يقول جالياموف أنه إذا سعى بوتين إلى الترشح لولاية أخرى – بعد أن كان رئيسًا أو رئيسًا للوزراء منذ عام 1999 – فقد “ينزلق حقًا ويفشل في الانتخاب”.

وحذر جالياموف بقوله “سيحاول تزوير الانتخابات، [لكن] ذلك سيقترن … بالثورة” على حد قوله.

مشيرا أن أي عملية تزوير للانتخابات الرئاسية القادمة “ستكون خطرا كبيرا جدًا على النظام.”

ثلاثة مقربين من بوتين هم خلفاؤه المحتملون

تطرق جالياموف كذلك، إلى الخليفة المُحتمل لبوتين، وأشار أنه من المرجح أن يرشح تابعًا موثوقًا به كرئيس.

مشيرا بحديثه إلى كل من عمدة موسكو “سيرجي سوبيانين”، ورئيس الوزراء “ميخائيل ميشوستين”، ونائبه الموالي “ديمتري كوزاك” كخلفاء محتملين.

قال غالياموف: “يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الفوز في الانتخابات حقًا”.

“وبالفعل، عندها سيتعين عليهم التفاوض مع أوكرانيا، مع الغرب، وكسر الجمود داخل النظام.”

بالنسبة لبوتين، هذا خيار جيد “، كما يقول جالياموف، مقارنة بمصير الطغاة السابقين الآخرين مثل الزعيم الروماني “نيكولاي تشاوشيسكو” أو العقيد الليبي “معمر القذافي”.

و”على الأقل سيحصل بوتين على ضمانات للأمن الشخصي”، على حد تعبيره.

تقول الصحيفة البريطانية أن القوانين الروسية الحالية، تعني أن بوتين سينهي أيامه “كعضو في مجلس الشيوخ مدى الحياة” وأنخ سيحظى بفرصة إنهاء أيامه بسلام في قصره في منطقة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

القصر الذي كشف عنه زعيم المعارضة والناشط الروسي المناهض للفساد أليكسي نافالني، الذي يعاني الآن من مرض خطير في الحبس الانفرادي في سجن روسي قاتم.

 

يضم القصر مزرعة عنب وغرفة “تعري” تُعرف باسم “الشيشة” مع مسرح وعمود تأدية (الرقص على العمود).

ويضم “مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا” في نسخة شبيهة بمخبأ جيمس بوند، بطل أفلام الإثارة الأمريكية.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“محاربو تيك توك”.. قوة روسية أسسها بوتين لمهمة خاصة في أوكرانيا

تقارير

من يخلف بوتين على عرش روسيا؟.. الرئيس في حيرة من أمره بشأن خليفته

الهدهد

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

الهدهد

مخطط اغتيال بوتين.. “ديلي ميل” تسخر من هواجس لافروف و”ضربة قطع الرأس”

الهدهد

“بوتين” يهدد ويتوعد.. أي دولة ستعتدي على روسيا ستُمحى من على وجه الأرض(شاهد)

الهدهد

بوتين يعلن الحرب على المثلية الجنسية: لن نسمح بانتكاسة الفطرة

الهدهد

أوروبا على أبواب كارثة وشيكة.. بوتين أعادها إلى عصر “الحطب”

الهدهد

فلاديمير بوتين يزود الجنود الروس في أوكرانيا “بالفياغرا”.. لماذا؟

الهدهد

ما فعلته روسية عند قبر والدي بوتين يفجر غضبه ويقودها للسجن

الهدهد

ليس مصادفة.. السبب الحقيقي للقاء أمير قطر وبوتين بعلم أمريكا

الهدهد

إيلون ماسك يكشف عن سيناريو مرعب أبلغه به “بوتين” بشأن أوكرانيا

الهدهد

بوتين ينشر الدلافين القاتلة لمهاجمة الغواصين “الأعداء” في أوكرانيا (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمريكي بتصرف مُشين يفتح الماء البارد على مشردة في عزّ البرد (شاهد)

فعل شيطاني .. زوجة تقتل زوجها وتستكمل الجنس مع عشيقها بجانب الجثة!

“ابن سلمان” يعتقل الداعية السوري صالح الشامي ونجله وتصرف قذر من عائض القرني تجاهه!

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

بعد فضيحة بيغاسوس… البرلمان الأوروبي يُصعد من لهجته تجاه المغرب بقرار تاريخي.. مالقصة؟

الإعلام البريطاني يستشهد بالملكة رانيا بعد فضيحة مذكرات الأمير “هاري”.. ما القصة؟!

بمُحامٍ مشبوه.. المغرب يُلاحق صحفي إسباني في مدريد اتهمها بالتجسس عليه عبر بيغاسوس

صدام عربي من العيار الثقيل .. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

رجل أعمال سعودي يدفع 2.6 مليون دولار لمقابلة “ميسي” و”رونالدو” في غرفة تبديل الملابس!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC