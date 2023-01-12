جلسة إباحية مع شبيهة الأميرة ديانا.. الأمير هاري أمام أغرب عرض مع ضمان السرية (شاهد)

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وطن- أخبرت نجمة “أونلي فانز” لورين سبنسر، صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنها تقدم عرضًا فريدًا لدوق ساسكس، الأمير هاري، قائلة إنها ستساعده في حل مشكلاته عبر الإنترنت خلال جلسة خاصة تجمعها معه مع ضمانها سرية اللقاء.

الأمير هاري شخص “لديه عقدة الأم”

قالت الممثلة الإباحية “لورين سبنسر”، (47 عاما) التي تجني مبالغ مذهلة من خلال تصوير مقاطع فيديو مُخلة مُنتحلة شخصية الأميرة الراحلة ديانا -والدة الأمير هاري- من الواضح أن الأمير هاري لديه “عقدة الأم ” أو مايُعرف بـ “عقدة أوديب”.

وأكدت “سبنسر” في تصريحات لصحفية “ديلي ستار” البريطانية، إنها سعيدة بمساعدة الأمير هاري، في حل مشاكله بخصم 50٪ على خدماتها الجنسية.

وتأتي تصريحات الممثلة المذكورة، بعد كشف الأمير هاري في وقت سابق هذا الأسبوع في كتابة الجديد “سبير” أنه “لم يصدق” أن والدته ماتت بالفعل في ذلك الحادث المشؤوم في عام 1997، على حد تعبيره.

وتعليقا على ماجاء على لسان الأمير هاري، قالت “سبنسر” للصحيفة البريطانية إن “نظريات المؤامرة التي ارتبطت بوفاة الأميرة ديانا، هي التي شكلت تصور الأمير هاري عن والدته”.

وأضافت أن “الناس أكثر من أي وقت مضى يقارنونني بديانا ويسألونني إذا كنت أختها، أو إذا كنت في الواقع، هي في حد ذاتها وأن كل ما حدث عبارة عن مؤامرة كبرى”.

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كما أكدت بقولها: “عندما قابلت جيمس هيويت حبيب ديانا السابق، “بدا وكأنه رأى شبحًا”، على حد قولها.

شبيهة الأميرة ديانا بائعة جنس عبر الإنترنت

تقول “لورين” إن الناس كانوا يخبرونها لسنوات أنها صورة طبق الأصل للأميرة ديانا، والدة الأمير هاري، لكنها قررت مؤخرًا فقط الاستفادة من التشابه.

تقول سبنسر أنها لا تجد بُدا في التوقف عن تلقيد الأميرة الراحلة ديانا.

وقالت لصحيفة “ديلي ستار”: “بعد أن قرأت بعض فصول من كتاب الأمير هاري الجديد ” سبير “، أظن أن لدى هاري “عقدة الأم” ولا أجد من هو أفضل مني لمساعدته.

وأضافت “في الواقع، قررت نظرًا لأن معظم متاجر الكتب تقدم خصمًا بنسبة 50٪ على كتابه، فأنا مستعدة – بشكل حصري للأمير هاري – تقديم خصم بنسبة 50٪ على حسابي في “أونلي فانز” لمساعدته في التعامل مع مشكلاته”

وحول علاقة الأمير هاري بوالدته، تقول لورين سبنسر إن الأمير هاري “لم تكن ديانا ترى هاري على أنه” احتياطي “وأشك في أن عائلته تفعل ذلك أيضًا، لكنه الآن يرى نفسه على هذا النحو لسبب ما”.

المثير للاهتمام أن عاملة الجنس على الويب، أكدت أنها الشخص المناسب للمساعدة بقولها “لقد تجاذبت أطراف الحديث على كاميرا الويب مع وجهين مشهورين في الماضي، وأحتفظ دائمًا بسرية هوياتهم، لذلك سيكون الأمير آمنًا للانضمام إلى أونلي فانز وأنا الآن أعرض عليه الخصم، أنا متأكدة من أنه سيشترك “.

قبل أن تستدرك بقولها “أعتقد أن الأمر متروك لميغان”.

والثلاثاء الماضي، أصدر الأمير هاري كتابة الجديد “سبير” وفيه تحدث عن ذكريات طفولته ومراهقته وبشكل خاص علاقاته المتوترة مع العائلة الملكية وتحديدا مع شقيقه الأمير ويليام.