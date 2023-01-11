لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز وليس بكوب من القهوة؟

- Advertisement -

وطن– يشرب معظم الناس الشاي أو القهوة أول شيء في الصباح. لكن ينصح الخبراء بتناول الموز أو اللوز المنقوع أو الزبيب المنقوع بدلاً من ذلك.

وجبة الفطور.. أهم وجبة في اليوم

وفقا لموقع صحيفة “indiatoday“، يعتقد معظم خبراء الصحة وخبراء التغذية أن الوجبة الأولى في الصباح يجب أن تمنحك الطاقة الكافية لتستهلكها في اليوم.

أشارت الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار الغنية بالدهون والبروتينات يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ويبعدك عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات طوال اليوم.



إحذر من الشاي والقهوة في الصباح

ولكن إذا كنت تبدأ يومك بشرب الشاي أو القهوة، فإن أخصائية التغذية روجوتا ديويكار وفي أحدث منشور لها على حسابها على الإنستغرام، تحدثت عن بدء يومك بتناول موزة أو اللوز المنقوع أو الزبيب المنقوع أفضل بكثير من تلك المشروبات.



حيث قالت”إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو الغازات أو من مشكلة الانتفاخ أو تعاني من نقص الطاقة أو الرغبة الشديدة في تناول وجبة ما، فأنت مصاب بالإمساك. ولهذا عليك أن تبدأ يومك بتناول موزة.”



وأضافت:”الموز مفيد لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو الذين يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكريات بعد وجبة.“

الزبيب الأسود واللوز المنقوع



- Advertisement -

كما كشفت الأخصائية أنه إذا كنت لا تحب الموز فيمكنك إستبداله بالزبيب الأسود وليس الزبيب البني الذي يمكن أن يعالج حالات تقلب المزاج والإكتئاب والغازات.



الخيار الثالث لتناوله في الصباح بدلاً من المشروبات الساخنة التقليدية هو اللوز المنقوع.

يمكن أن يساعد تناول اللوز المنقوع في مقاومة الأنسولين أو مرض السكري أو انخفاض الخصوبة أو ضعف جودة النوم.



كما اقترحت أخصائية التغذية ديويكر بعض النصائح الأخرى التي يجب أن تصاحب طقوسك الصباحية، حيث قالت:

لا بأس بتناول شاي أو قهوة بعد 10-15 دقيقة من تناول الموز أو اللوز المنقوع أو الزبيب.

تناول كوبًا من الماء العادي ثم تناول هذه الوجبة.