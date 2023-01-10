إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها، في مشهد لم يعتد متابعوها على رؤيتها فيه.

فيفي عبده تُعزي جورج وسوف في وفاة ابنه

ووجهت الراقصة المصرية فيفي عبده خلال مقطع الفيديو الذي شاركه كثيرون، رسالة تعزية إلى الفنان السوري جورج وسوف، في وفاته ابنه “وديع” قبل أيام.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وتوجهت فيفي عبده إلى جورج وسوف بالدعاء إلى الله أن يرزقه الصبر والسلوان في مصابه، مؤكدة أن قلوب الجميع تحترق مثل النيران على وفاة نجله.

وبدأت الراقصة المصرية التي صُدم النشطاء من إطلالتها التي كشفت علامات الكبر عليها وتجاعيد وجهها، حديثها قائلة: “مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف.. أنا بعزيك في الغالي ابنك، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها”.

وتابعت فيفي عبده: “ربنا يديك انت وامه واخواته قد غلاوته صبر، والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع انت وديته مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير”.

وفاة وديع وسوف وتشييع يثير تفاعلا واسعا

- Advertisement -

وتوفي وديع وسوف نجل المطرب السوري جورج وسوف، قبل أيام بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية كان قد أجراها أواخر ديسمبر 2022.

وحضر جورج وسوف مراسم عزاء ابنه الراحل وديع، وقد اعتلت ملامحه علامات الأسى واللوعة على فراق ابنه.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة تشييع جثمان نجله الراحل بينما ارتفعت الزغاريد عاليا، ورُفع النعش بين الحضور على أنغام “أصعب فراق”، الأغنية الشهيرة لجورج وسوف.

فيفي عبدة مع ياسمين عز

إلى ذلك، حضرت فيفي عبده مؤخرا، برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مع الإعلامية ياسمين عز، حيث خصصت لها الأخيرة حلقة للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت “فيفي عبده” عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن، متابعة:” بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن”.

وواصلت حديثها بقولها: “بحس إني بغسل همومي في حركة السبع موجات”، متابعة:” بتفائل بالحركة دي، لأن دعائي استجاب في البحر وحياتي كلها اتشقلبت بعد الحركة دي”.

وتابعت: “فيه فترة مكنتش بشتغل وسوق العمل واقف، ومكنش فيه شغل ليا، وبعد ما دعيت ربنا تفاجئت بمسلسل “كيد النسا”، مع سمية الخشاب”.