الثلاثاء, يناير 10, 2023
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إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف (فيديو)

فيفي عبدة ظهرت بدون مكياج مرتدية طرحة وعزت الفنان جورج وسوف في وفاة نجله وديع الذي مات جراء مضاعفات عملية تكميم معدة أجراها مؤخرا

كتب فهمي الورغمي
فيفي عبده watanserb.com
فيفي عبده
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وطن- ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها، في مشهد لم يعتد متابعوها على رؤيتها فيه.

فيفي عبده تُعزي جورج وسوف في وفاة ابنه

ووجهت الراقصة المصرية فيفي عبده خلال مقطع الفيديو الذي شاركه كثيرون، رسالة تعزية إلى الفنان السوري جورج وسوف، في وفاته ابنه “وديع” قبل أيام.

 

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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف
إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف

وتوجهت فيفي عبده إلى جورج وسوف بالدعاء إلى الله أن يرزقه الصبر والسلوان في مصابه، مؤكدة أن قلوب الجميع تحترق مثل النيران على وفاة نجله.

وبدأت الراقصة المصرية التي صُدم النشطاء من إطلالتها التي كشفت علامات الكبر عليها وتجاعيد وجهها، حديثها قائلة: “مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف.. أنا بعزيك في الغالي ابنك، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها”.

وتابعت فيفي عبده: “ربنا يديك انت وامه واخواته قد غلاوته صبر، والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع انت وديته مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير”.

وفاة وديع وسوف وتشييع يثير تفاعلا واسعا

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وتوفي وديع وسوف نجل المطرب السوري جورج وسوف، قبل أيام بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية كان قد أجراها أواخر ديسمبر 2022.

وحضر جورج وسوف مراسم عزاء ابنه الراحل وديع، وقد اعتلت ملامحه علامات الأسى واللوعة على فراق ابنه.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة تشييع جثمان نجله الراحل بينما ارتفعت الزغاريد عاليا، ورُفع النعش بين الحضور على أنغام “أصعب فراق”، الأغنية الشهيرة لجورج وسوف.

فيفي عبدة مع ياسمين عز

إلى ذلك، حضرت فيفي عبده مؤخرا، برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مع الإعلامية ياسمين عز، حيث خصصت لها الأخيرة حلقة للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت “فيفي عبده” عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن، متابعة:” بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن”.

وواصلت حديثها بقولها: “بحس إني بغسل همومي في حركة السبع موجات”، متابعة:” بتفائل بالحركة دي، لأن دعائي استجاب في البحر وحياتي كلها اتشقلبت بعد الحركة دي”.

وتابعت: “فيه فترة مكنتش بشتغل وسوق العمل واقف، ومكنش فيه شغل ليا، وبعد ما دعيت ربنا تفاجئت بمسلسل “كيد النسا”، مع سمية الخشاب”.

المصدرانستجرام، يوتيوب، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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