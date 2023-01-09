“هتموتي بين إيدي”.. أردنية تصرخ بشكل هستيري تحت تعنيف زوجها (شاهد)

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وطن– أثيرت ضجة في الأردن، بعد انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم جدا، كونه يوثق صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها وهو يهددها بالقتل.

وسُمع في المقطع المتداول، صراخ هستيري من قبل السيدة بينما أخذ الزوج يقول لها “هتموتي بين إيدي اليوم”، وهما يسكنان في محافظة إربد، وتحديدا بمنطقة مستشفى إربد التخصصي.

انتشر على مواقع التواصل فيديو يسمع فيه صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها الذي يقول لها: "حتموتي بين ايدي اليوم" تحت هاشتاق #معنفة_اربد⁩، وبحسب المعلومات القليلة المتوافرة عن المجرم فاسمه علي ويسكن في محافظة إربد مقابل مستشفى إربد التخصصي pic.twitter.com/fIXg5rIQLF — الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) January 9, 2023

شكاوى من غياب دور الدولة

في سياق متصل، شكت الحركة النسوية في الأردن من غياب دور الدولة في مواجهة تعنيف الزوجة، حتى في الحالات التي يتم الإبلاغ فيها عن تلك الجرائم.

وقالت الحركة، إن السلطات لا توفر خطوطا ساخنة تمكن ضحايا التعنيف من اللجوء إليها وهو ما يزيد من عزلتهم مع معنفيهم.

كما يشكو الضحايا أيضا من صعوبة إجراءات تقديم بلاغ ضد المعنفين عدا عن الاستهتار واللوم الذي يتلقونه من قبل غالبية المسؤولين.

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فيما يكون غالبا المعنف أحد أفراد أسرة الذكور، وهو ما يجعل اللجوء إلى المحاكم ذا وصمة عار على الضحية.

ولا ترى كثير من عائلات الضحايا أن العنف سببا كافياً للطلاق، فيدعون بناتهم إلى تحمله تحت مسمى “حافظي على بيتك”، كما لا يزال المجتمع ينظر للطلاق على أنه عار على النساء.

وأشارت الحركة، إلى أن دور الرعاية الاجتماعية تتمثل في كونها سجونا أكثر من كونها ملاجئ آمنة للنساء ما يجعل الضحايا مترددات باللجوء إليها إلا أن تأكدن أن قتلهن بات أكيدا، ما يرفع نسبة العنف ضد المرأة.

ولا يشرع القانون الأردني عقوبات رادعة ضد المعنفين ما يجعل الضحايا يرون اللجوء إلى السلطات مخاطرة لا تستحق.

ويطبع القانون والمجتمع وغالبية رجال الدين والإعلاميين، العنف ضد المرأة بصوره المختلفة، ما يشكل حاجزا حقيقيا أمام خلاص الضحايا فيما يرى البعض الآخر منهم أنه واقع لا خلاص منه.

موجة تضامن واسعة مع معنفة إربد

وتفاعلا مع واقعة إربد، أطلق ناشطون أردنيون حملة تضامن وتعاطف مع هذه السيدة، تحت وسم “معنفة إربد”.

فقال الشمري: “معنفة إربد تتعرض للعنف والتهديد على يد زوجها بشكل يومي، صراخها مسموع لكن لا مُنجد ولا مُجيب، آن لهذا المَسخ ان يُفضح ولهذه المرأة ان تُنصف، شاركونا في الهاشتاق لعلها تصل لنسويات الاردن، لا سبيل لنا سوى بذلك”.

#معنفه_اربد تتعرض للعنف والتهديد على يد زوجها بشكل يومي، صراخها مسموع لكن لا مُنجد ولا مُجيب، آن لهذا المَسخ ان يُفضح ولهذه المرأة ان تُنصف، شاركونا في الهاشتاق لعلها تصل لنسويات الاردن، لا سبيل لنا سوى بذلك https://t.co/kqPzaC3URz pic.twitter.com/wVi9NcoL2Q — بـلاكزالشمـري. (@blackzalshamri) January 9, 2023

وكتب يوسف: “اسم المجرم علي العلجاني ساكن في محافظة إربد وسكنه مقابل مستشفى إربد التخصصي ودائمًا بشكل يومي يضرب زوجته ضرب مبرح، هذا المقطع كان أمس المغرب صاحبي صوّره وأرسله لي على طول، المقطع يعور القلب، أتمنى من نسويات الشرق والغرب وعلى رأسهم نسويات الأردن المشاركة بهالهاشتاق معنفة إربد”.

أسم المجرم #علي_العلجاني ساكن في محافظة إربد وسكنه مقابل مستشفى إربد التخصصي ودائمًا بشكل يومي يضرب زوجته ضرب مبرح، هذا المقطع كان أمس المغرب صاحبي صوّره وأرسله لي على طول، المقطع يعور القلب، أتمنى من نسويات الشرق والغرب وعلى رأسهم نسويات الأردن المشاركة بهالهاشتاق #معنفه_اربد pic.twitter.com/eKnodyk4t4 — Yousef (@yx645) January 9, 2023

وغردت هديل: “الصوت الموجود بالفيديو هو لبنت بتتعرض للعنف من زوجها بشكل يومي، الزوج اسمه علي ساكنين باربد مقابل مستشفى اربد التخصصي”.

وأضافت: “كل يوم صراخها تحت التعذيب بعبي المنطقة ، بس لا هي قادره تتصرف والمجتمع شايف صراخها مشاكل عائلية”.

الصوت الموجود بالفيديو هو لبنت بتتعرض للعنف من زوجها بشكل يومي، الزوج اسمه علي ساكنين باربد مقابل مستشفى اربد التخصصي

كل يوم صراخها تحت التعذيب بعبي المنطقة ، بس لا هي قادره تتصرف والمجتمع شايف صراخها "مشاكل عائلية"

#معنفه_اربد pic.twitter.com/XW8fu2WzPY — هَـديــل 🕊 (@HadeelAgain) January 9, 2023

وكتبت فتاة: “انقذوا معنفة إربد.. صراخها يذيب القلب ملعونة مراجلكم القائمة على قهر النساء وتحت بسطار الحاكم الي يسومكم سوء العذاب تنقلبون جرذان يا رخوم”.