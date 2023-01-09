قطر تقترب من شراء نادي توتنهام الإنجليزي

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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، التي يترأسها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، تدرس شراء نادي توتنهام الإنجليزي.

وقالت صحفية “ميرور” البريطاني، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تدرس بالفعل شراء أسهم في فريق توتنهام الإنجليزي، في إطار توسيع الاستثمار القطري في العديد من الأندية الأوروبية.

قطر وشراء نادي توتنهام الإنجليزي

وأضافت الصحيفة، ” قطر للاستثمارات الرياضية، ترغب في توسيع استثماراتها من خلال الاستحواذ على حصص في العديد من الأندية الأوروبية، بعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنها تمتلك نسبة 21.67% من نادي بنفيكا البرتغالي”.

كما وأردفت، ” الشركة القطرية ترغب في امتلاك نادٍ أوروبي آخر، بالإضافة إلى فريق في قارة أمريكا الجنوبية”.

ليفربول ليس من مخططاته

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي ليفربول الإنجليزي المعروض للبيع في الوقت الحالي، ليس من مخططات قطر للاستثمارات الرياضية، بعد إعلان ملاكه عن نية بيعهم بعد رفضهم تلك الخطوة في وقت سابق.

🇶🇦 أجرى ناصر الخليفي مؤخرًا محادثات مع رئيس توتنهام دانييل ليفي حول احتمال شراء حصة في النادي اللندني تستهدف شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام ، حسب Bloomberg pic.twitter.com/Ttscc8VGZZ — Sport News (@Sport__news_) January 9, 2023

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كما وختمت، ” رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، اجتمع مع رئيس نادي توتنهام ليفي، ولكن لا تزال المحادثات بين كلا الجانبين في مراحلها الأولية، ولم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن الاستثمار المحتمل داخل النادي”.

توتنهام ومنافسات الدوري الإنجليزي

وكان فريق توتنهام قد حقق الفوز النظيف على نظيره بورتسموث. بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

نقلت بلومبرج عن مصادر أن رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ناصر الخليفي، أجرى محادثات مؤخرا مع رئيس توتنهام هوتسبير دانييل ليفي بشأن احتمال شراء حصة في النادي، وأضافت أنها تدرس أيضا الاستحواذ الكامل أو المشاركة في أندية أخرى بما في ذلك نادي مانشستر يونايتد أو نادي ليفربول. pic.twitter.com/LMDRnud8x2 — Economic | ايكونوميك (@economic) January 9, 2023

كما وسيلتقي توتنهام على ميدانه، أمام المتصدر أرسنال، الأحد، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.