الثلاثاء, يناير 10, 2023
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قطر تقترب من شراء نادي توتنهام الإنجليزي

قطر للاستثمارات الرياضية تسعى لشراء أسهم في نادي توتنهام الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
قطر للاستثمارات الرياضية تسعى لشراء نادي توتنهام watanserb.com
شراء نادي توتنهام
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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، التي يترأسها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، تدرس شراء نادي توتنهام الإنجليزي.

وقالت صحفية “ميرور” البريطاني، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تدرس بالفعل شراء أسهم في فريق توتنهام الإنجليزي، في إطار توسيع الاستثمار القطري في العديد من الأندية الأوروبية.

قطر وشراء نادي توتنهام الإنجليزي

وأضافت الصحيفة، ” قطر للاستثمارات الرياضية، ترغب في توسيع استثماراتها من خلال الاستحواذ على حصص في العديد من الأندية الأوروبية، بعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنها تمتلك نسبة 21.67% من نادي بنفيكا البرتغالي”.

كما وأردفت، ” الشركة القطرية ترغب في امتلاك نادٍ أوروبي آخر، بالإضافة إلى فريق في قارة أمريكا الجنوبية”.

نادي توتنهام الإنجليزي
نادي توتنهام الإنجليزي

ليفربول ليس من مخططاته

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي ليفربول الإنجليزي المعروض للبيع في الوقت الحالي، ليس من مخططات قطر للاستثمارات الرياضية، بعد إعلان ملاكه عن نية بيعهم بعد رفضهم تلك الخطوة في وقت سابق.

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كما وختمت، ” رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، اجتمع مع رئيس نادي توتنهام ليفي، ولكن لا تزال المحادثات بين كلا الجانبين في مراحلها الأولية، ولم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن الاستثمار المحتمل داخل النادي”.

توتنهام ومنافسات الدوري الإنجليزي

وكان فريق توتنهام قد حقق الفوز النظيف على نظيره بورتسموث. بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

كما وسيلتقي توتنهام على ميدانه، أمام المتصدر أرسنال، الأحد، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

فريق توتنهام الإنجليزي
فريق توتنهام الإنجليزي

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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