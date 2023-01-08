الأحد, يناير 8, 2023
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حياتنا

لم يكن بيل غيتس لينجح لو لم يتخلص من هذه العادة السيئة..

"لو لم يتخلص بيل غيتس من هذه العادة، لما أصبحرائد أعمال ويؤسس مشروعه الخاص به..."

كتب معالي بن عمر
بيل غيتس watanserb.com
بيل غيتس
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وطن-لتحقيق النجاح والوصول إلى أهدافك، ليس عليك فقط القيام بمهامك بشكل صحيح، بل ينبغي عليك أيضًا تجنب الأخطاء ومحاربة بعض العادات السيئة.

وبحسب موقع “جي كي” الفرنسي، فإن بيل غيتس حقق نجاحا باهرًا منذ عقود ولا يزال أحد أغنى الرجال في العالم، على الرغم من أنه لم يعد الرئيس التنفيذي لشركته منذ فترة طويلة.

يُذكر أنه قبل أن يُصبح غيتس رائد أعمال ويؤسس مشروعه الخاص به من الصفر، تعلم أن يكتشف العادات الجيدة ويقتدي بها، وأن يتثبّت من ممارساته السيئة ويتخلص منها.

مهارات المستقبل: لتكون ناجحًا 3 أشياء يجب عليك إتقانها في العمل وفقًا لبيل غيتس

ومن بين عاداته الجيدة، يستشهد بيل غيتس دائمًا بالقراءة (العديد من الكتب يمكن أن تساعد أي شخص على النجاح، وفقًا له) والحصول على ساعات نوم كافية واختيار الفريق المناسب من المساعدين. ومن بين العادات السيئة،  فقد أشار بالخصوص إلى أن هناك عادة سيئة، يمكن أن تصبح على المدى الطويل عَقبة رئيسية في طريق النجاح.

من جهة أخرى، لكي تنجح، عليك أن تكون منتجًا وأن تتخذ قرارات جيدة، وأن تكون على دراية بما يحدث خارج محيطك وعلى استعداد للعمل الجاد، بالإضافة إلى القضاء على هذه العادة السيئة، فوفقًا لبيل غيتس، هي أصل العديد من المشاكل.

للقضاء على مشكلة التسويف، يجب تحديد الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها خلال اليوم
للقضاء على مشكلة التسويف، يجب تحديد الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها خلال اليوم

العادة السيئة التي تمنعك من النجاح، بحسب بيل غيتس

في الحقيقة، كان على بيل غيتس التخلص من عادة سيئة شائعة، لكي يصبح مليارديرًا؛ وهي عادة التسويف. والتسويف هو فعل تأخير متعمد للأشياء التي نعلم أننا بحاجة إلى القيام بها، وإلهاء أنفسنا بأشياء أخرى حتى لا نضطر إلى تركيز انتباهنا وجهودنا على ما نعرف أنه مهم.

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وعند مناقشة هذا الموضوع، أدرك بيل غيتس أن مشكلة التسويف لم تؤثر على عمله فحسب، بل أثرت أيضًا على كل من عمل معه. ثم سرعان ما أدرك أنه كان عليه أن يفعل شيئًا حيال ذلك.

وقال في هذا الصدد: “لقد كانت عادة سيئة واستغرق الأمر مني بضع سنوات للتخلص منها”.

كيف تتخلص من عادة التسويف؟

يمكن أن تساعدك الأشياء البسيطة جدًا على التخلص من هذه العادة والتوقف عن تأجيل مهام اليوم إلى أوقات لاحقة.

النجاح يتطلّب التخلي عن عادات سيئة بحسب بيل غيتس
النجاح يتطلّب التخلي عن عادات سيئة بحسب بيل غيتس

اكتب قائمة مهامك

أفضل طريقة للقضاء على مشكلة التسويف؛ هي تحديد المهام التي تحتاج إلى القيام بها خلال اليوم والأكثر أهمية أو الأشياء التي تحتاج إلى إنهاءها أولاً.

هذه الطريقة ستساعدك على تركيز انتباهك على الأشياء الأكثر أهمية، وهكذا، ستكون أكثر تنظيماً وأقل توتراً. يساعد إعداد القائمة أيضًا على ضمان عدم نسيان أي شيء وعدم الحاجة إلى التسرع في فعل شيء ربما فاتك.

جدولة التنبيهات

تقول الشائعات أن إيلون ماسك وبقية رجال الأعمال، يقسمون أيامهم إلى دقائق أو ساعات، كما يحتفظون ببعض الأنشطة لأوقات مختلفة من اليوم. وفي الواقع، عندما يكون هدفك طويلًا ويصعب تحقيقه، فإن تقسيمه إلى أجزاء صغيرة سيسهّل عليك الوصول إليه.

ليس من الضروري ضبط المنبه كل دقيقة، ولكن إذا كنت تعلم أن مشروعك مهم ويجب أن تكون مستعدًا، فمن الجيد أن تضبط منبهات لتتذكّر سريعًا ما يجب عليك القيام به.

صفة واحدة جمعت جوبز وغيتس وماسك وكانت وراء نجاحهم .. ما هي؟

خطط لأوقات استراحتك

يجب عليك ألا تقسم يومك فقط إلى مهام ومسؤوليات، بل يجب أيضًا تخصيص وقت كافٍ للراحة وإيقاف عقلك عن التفكير واستعادة عافيتك، لأن عقلك يحتاج أيضًا إلى الراحة.

كان التسويف من عادات بيل غيتس السيئة
كان التسويف من عادات بيل غيتس السيئة
المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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