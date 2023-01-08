(شاهد) .. هدف رياض محرز العالمي في مرمى تشيلسي

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وطن- سجل النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الهدف العالمي داخل مرمى شباك تشيلسي، خلال منافسات الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.

وجاء هدف رياض محرز العالمي، من ركلة حرة مباشر نفذها اللاعب باتجاه شباك مرمى الخصم تشيلسي، لينجح في تسديدها في زاوية صعبة، بعد فشل الحارس في التصدي لها.

هدف رياض محرز العالمي

كما ويشبه هدف رياض محرز العالمي. بهدف التتويج مع منتخب بلاده الجزائر، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من ركلة حرة مباشرة.

وتألق الجزائري محرز رجل المباراة أمام تشيلسي، بتسجيله هدفين واحدة من ركلة حرة مباشرة وأخرى من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة، بالإضافة إلى صنع هدف زميله فيل فودين.

عالمي يا محرز !! 🎯 كعادته النجم الجزائري يبصم على هدف رائع 🇩🇿#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #FACup pic.twitter.com/Hfwbro9TF1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 8, 2023

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الاتحاد الإنجليزي

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز النظيف على منافسه تشيلسي، برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ” استاد الاتحاد”.

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وأحرز أولى أهداف المباراة الجزائري رياض محرز في الدقيقة ال23، كما وسجل زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز. عند الدقيقة ال30 من ركلة جزاء.

كما وعزز فريق مانشستر سيتي الهدف الثاني من توقيع اللاعب فيل فودين في الدقيقة ال38، وعاد الجزائري محرز ليسجل الهدف الرابع لفريق السيتي في الدقيقة ال85. من ركلة جزاء أخرى تحصل عليها الفريق في المباراة.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي المباراة القادمة. أمام ساوثهامبتون، الأربعاء، في دور الربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية 2023.

ويحتل حامل اللقب مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023. برصيد 39، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.