الأحد, يناير 8, 2023
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رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف .. مشاهد صادمة تثير جدلاً عاصفاً

انتشر فيديو يوثق لحظات من تشييع جثمان وديع جورج وسوف على أنغام أغنية والده "يوم الوداع"، حيث امتزجت الجنازة بحالة من البكاء فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان، وتعالت الزغاريد، ورقص عدد من المشيعين في وداع ابن سلطان الطرب.

كتب خالد السعدي
الرقص بنعش وديع جورج وسوف خلال تشييعه watanserb.com
الرقص بنعش وديع جورج وسوف
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف، وهو يودع ابنه وديع الذي توفي مؤخرا، على انغام أغنية “يوم الوداع”.

رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات من تشييع جثمان وديع، على أنغام الأغنية، حيث امتزجت الجنازة بحالة من البكاء فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان.

وتعالت الزغاريد، ورقص عدد من المشيعين في وداع ابن سلطان الطرب.

نعش وديع جورج وسوف
نعش وديع جورج وسوف

وودع جورج وسوف إبنه وديع بأغنيته الشهيرة “يوم الوداع”، وتم إستقبال جثمان الراحل على أنغام الأغنية في كنيسة مار نقولا الأشرفية، لتبدأ مراسم الوداع ودفن الجثمان.

كما أطلق عدد من المشيعين داخل الكنسية الزغاريد فور وصول جثمان وديع جورج وسوف للكنيسة لبدء الصلاة عليه قبل موعد الدفن .

جدل واسع

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هذه المشاهد أثارت الكثير من الجدل، وأثيرت بشأنها العديد من التساؤلات.

فقال صانع المحتوى طلحة أحمد في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “عجزت أن أفهم هذه العادة التي تنتشر مؤخرا.. الموضوع ليس من مبدأ ديني فقط بل من الطبيعة البشرية “.

وأضاف: “الأغاني والرقص في الجنازة ، البكاء مع التصفيق والرقص !! ما هذا الخلل الذي يظهر فيه الشخص بكهذا مواقف؟”.

وكتبت الناشطة شيرين عرفة: “مشهد الرقص بتابوت الموتى في الجنازة رأيته في وفاة صباح، وابن المغني جورج وسوف،ومغني لبناني آخر لا أذكر اسمه”.

وأضافت: “سؤال: هل الأمر له علاقة بالمسيحية؟لأني لم أشاهده في أي بلد غربي مسيحي ولا عند أي طائفة مسيحية بمنطقتنا العربية.. الموت له احترامه في كل بلاد الدنيا فلم الوضع هكذا في لبنان؟”.

وتفاعل حامد: “لا حوّل ولا قوّة إلا بالله.. طبلة، رقص، تصفير، تصفيق في جنازة ميّت يهتزُ تابوتهُ الخشبي على موسيقى أغاني حب ماجنة.. الحمد لله والشكر..ألف مرة ومرة على نعمة الإسلام ودين محمد ﷺ”.

وقالت الصحفية المصرية أميرة أبو شهبة: “فيديو مبكي من جنازة وديع ابن الفنان جورج وسوف.. رقص للمدبوحين وسط أغنية يوم الوداع ال اختار وسوف يودع بيها جثمان ابنه بمثواه الاخير”.

وأضافت: “فاجعتهم كبيرة فى سندهم اللي كان أب لأبوه وأمه وأخواته، شاب لم يتم الأربعين.. الحالات دي بيكون العزاء فيها مالهوش معنى”.

سبب وفاة وديع جورج وسوف

وفجع سلطان الطرب جورج وسوف، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة.

وديع جورج وسوف.. عشق هذه الممثلة اللبنانية التي رفضها والده بسبب فرق السن والديانة! watanserb.com
جورج وسوف ونجله الراحل وديع

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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