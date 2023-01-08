رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف .. مشاهد صادمة تثير جدلاً عاصفاً

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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف، وهو يودع ابنه وديع الذي توفي مؤخرا، على انغام أغنية “يوم الوداع”.

رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات من تشييع جثمان وديع، على أنغام الأغنية، حيث امتزجت الجنازة بحالة من البكاء فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان.

وتعالت الزغاريد، ورقص عدد من المشيعين في وداع ابن سلطان الطرب.

وودع جورج وسوف إبنه وديع بأغنيته الشهيرة “يوم الوداع”، وتم إستقبال جثمان الراحل على أنغام الأغنية في كنيسة مار نقولا الأشرفية، لتبدأ مراسم الوداع ودفن الجثمان.

كما أطلق عدد من المشيعين داخل الكنسية الزغاريد فور وصول جثمان وديع جورج وسوف للكنيسة لبدء الصلاة عليه قبل موعد الدفن .

جورج وسوف يودع ابنه وديع بأغنيته الشهيرة "يوم الوداع" 💔. pic.twitter.com/grkiKqLvzr — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 8, 2023

جدل واسع

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هذه المشاهد أثارت الكثير من الجدل، وأثيرت بشأنها العديد من التساؤلات.

فقال صانع المحتوى طلحة أحمد في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “عجزت أن أفهم هذه العادة التي تنتشر مؤخرا.. الموضوع ليس من مبدأ ديني فقط بل من الطبيعة البشرية “.

وأضاف: “الأغاني والرقص في الجنازة ، البكاء مع التصفيق والرقص !! ما هذا الخلل الذي يظهر فيه الشخص بكهذا مواقف؟”.

وكتبت الناشطة شيرين عرفة: “مشهد الرقص بتابوت الموتى في الجنازة رأيته في وفاة صباح، وابن المغني جورج وسوف،ومغني لبناني آخر لا أذكر اسمه”.

وأضافت: “سؤال: هل الأمر له علاقة بالمسيحية؟لأني لم أشاهده في أي بلد غربي مسيحي ولا عند أي طائفة مسيحية بمنطقتنا العربية.. الموت له احترامه في كل بلاد الدنيا فلم الوضع هكذا في لبنان؟”.

مشهد الرقص بتابوت الموتى في الجنازة

رأيته في وفاة صباح، وابن المغني جورج وسوف،ومغني لبناني آخر لا أذكر اسمه

سؤال: هل الأمر له علاقة بالمسيحية؟

لأني لم أشاهده في أي بلد غربي مسيحي

ولا عند أي طائفة مسيحية بمنطقتنا العربية

الموت له احترامه في كل بلاد الدنيا

فلم الوضع هكذا في لبنان؟ — شرين عرفة (@shirinarafah) January 8, 2023

وتفاعل حامد: “لا حوّل ولا قوّة إلا بالله.. طبلة، رقص، تصفير، تصفيق في جنازة ميّت يهتزُ تابوتهُ الخشبي على موسيقى أغاني حب ماجنة.. الحمد لله والشكر..ألف مرة ومرة على نعمة الإسلام ودين محمد ﷺ”.

لا حوّل ولا قوّة إلا بالله

▪️طبلة!

▪️رقص!

▪️تصفير!

▪️تصفيق!

في جنازة ميّت يهتزُ تابوتهُ الخشبي على موسيقى أغاني حب ماجنة!

الحمد لله والشكر..

ألف مرة ومرة على نعمة الإسلام ودين محمد ﷺ.#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/65DDLI4XRi — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) January 8, 2023

وقالت الصحفية المصرية أميرة أبو شهبة: “فيديو مبكي من جنازة وديع ابن الفنان جورج وسوف.. رقص للمدبوحين وسط أغنية يوم الوداع ال اختار وسوف يودع بيها جثمان ابنه بمثواه الاخير”.

وأضافت: “فاجعتهم كبيرة فى سندهم اللي كان أب لأبوه وأمه وأخواته، شاب لم يتم الأربعين.. الحالات دي بيكون العزاء فيها مالهوش معنى”.

فيديو مبكي من جنازة وديع ابن الفنان #جورج_وسوف

رقص للمدبوحين وسط اغنية يوم الوداع ال اختار وسوف يودع بيها جثمان ابنه بمثواه الاخير، فاجعتهم كبيرة فى سندهم ال كان اب لأبوه وأمه وأخواته، شاب لم يتم الأربعين.

الحالات دي بيكون العزاء فيها مالهوش معنى! pic.twitter.com/fBd2baGkwg — أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) January 8, 2023

سبب وفاة وديع جورج وسوف

وفجع سلطان الطرب جورج وسوف، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.