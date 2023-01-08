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تعرّف على 6 من أفضل أنواع الخبز للمحافظة على صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء

"الاستهلاك المفرط للجلوتين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة..."

كتب معالي بن عمر
أفضل أنواع الخبز التي يمكن أن يتناوله الإنسان watanserb.com
أفضل أنواع الخبز التي يمكن أن يتناوله الإنسان
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وطن-يمكن أن يؤدي اضطراب الجهاز الهضمي والتهاب الأمعاء وتناول بعض أنواع الخبز الغنية جدًا بالجلوتين إلى تهيج الأمعاء بشكل كبير. لهذا السبب، من الضروري تناول أنواع معيّنة من الخبز وأفضلها أيضًا.

تشارك مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات غير المسببة للأمراض) في الجراثيم المعوية أو الجراثيم المعوية. بشكل أكثر وضوحًا، هذه المجموعة من الميكروبات غير المسببة للأمراض (الجراثيم المعوية) وهي مفيدة إلى حد ما للجسم تعزز راحة الجهاز الهضمي. للحفاظ على هذه الفلورا المعوية بصحة جيدة، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالألياف وبالأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة.

وفيما يلي استعرضت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، قائمة من 6 من أفضل أنواع الخبز لميكروبات الأمعاء.

لأنه يُعالج هذه الأمراض .. يجب أن تتناول “الخبز الأسمر”

ما هي أفضل أنواع الخبز للنباتات المعوية؟

يعتبر استهلاك الخبز جزءًا من الطعام اليومي، لذلك فهو طعام مميز للغاية. ولكن، هناك البعض الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من الغلوتين. نعلم جميعًا أن الاستهلاك المفرط للجلوتين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من انعدام القدرة على تحمل الغلوتين.

الخبز الذي يحافظ على البكتيريا النافعة في الأمعاء
الخبز الذي يحافظ على البكتيريا النافعة في الأمعاء

وفي الواقع، يزيد الغلوتين من نفاذية الغشاء المخاطي المعوي، ما من شأنه أن يخلق شظية أو حتى يدمّر جدار الأمعاء الدقيقة. وهذا بدوره يسبب التهاب الجهاز الهضمي جرّاء سوء امتصاص الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والكالسيوم والحديد.

وينجرّ عن هذا الاضطراب الهضمي أمراضًا معوية أخرى (الإسهال والقيء وانتفاخ البطن وعدم الراحة في الجهاز الهضمي). كما يمكن أن تظهر أمراض أخرى مرتبطة باستهلاك الأطعمة الغنية بالغلوتين، خاصة في حالات الاستعداد الوراثي. مثل التصلب المتعدد وحكة الجلد والربو والتهاب الشعب الهوائية والصداع النصفي القوي.

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، لتجنب هذه المشاكل الهضمية، إليك قائمة من 6 أنواع للخبز تعتبر الأفضل لصحتك، فضلاً عن أنه يجب استهلاكها في الظروف التالية:

  • لفقدان الوزن
  • للمحافظة على نفس النظام الغذائي
  • للحماية من اضطراب الجهاز الهضمي المتكرر
  • للحماية من اضطرابات الهضمية
  • لحماية مريض السكري
  • للحفاظ على النبيت الجرثومي المعوي الصحي.

1. خبز الجاودار

هذا الخبز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والألياف، حيث يعد خبز الجاودار ممتاز للنباتات المعوية. كما يحتوي على نسبة منخفضة من الغلوتين والسكر، على غرار خبز الحبوب الكاملة ، تعمل مكونات هذا الخبز على تغذية الكائنات الحية الدقيقة أو الجراثيم المعوية من خلال تزويدها بالكائنات الدقيقة النافعة للنباتات المعوية. وهذا يساعد على استرخاء الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك.

البكتيريا النافعة في الأمعاء
البكتيريا النافعة في الأمعاء

2. خبز الكينوا

يعتبر خبز الكينوا غني بالألياف والحديد النباتي والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين B1 و B2 و B6. كما أنه غني بالأحماض الأمينية ومضاد أكسدة ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الغلوتين أو لا يحتوي على الإطلاق. وهذا ما يجعله أفضل خبز للأمعاء. يمكنك تناوله في المساء في وجبة العشاء، وفي الصباح مع وجبة الإفطار وظهرًا.

3. خبز الأرز

خبز الأرز غني جدًا بالفيتامينات B1 و B2 (الريبوفلافين) وغني بالمعادن (البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والألياف). هذا الثراء بالمعادن يولد عملية هضم أفضل ويحافظ على صحة الجراثيم المعوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبز المصنوع من الأرز غني بالنياسين؛ وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، غني بحمض النيكوتين الذي يعزز الثراء الغذائي، ما يجنبنا مرض البلاغرا (مرض اضطراب التغذية).

4. خبز الحنطة السوداء

هذا النوع من الخبر قليل الدهون وغني جدًا بالألياف القابلة للذوبان والبروتينات والكربوهيدرات والعناصر النزرة (ملح معدني ضروري جدًا للحياة: الحديد والسيلينيوم والزنك والفلور والكروم والمنغنيز والنحاس). خبز الحنطة السوداء خالي من الغلوتين. وهذا يعزز الهضم بشكل أفضل وراحة الجهاز الهضمي. هناك ميزة أخرى لخبز الحنطة السوداء؛ فهو يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويمنع السرطان ويخفض مستويات السكر في الدم وغير مسبب للحساسية.

5. خبز الذرة

خبز الذرة غني بالمعادن مثل الريبوفلافين والفوسفور والبوتاس والحديد والكالسيوم وفيتامين ب والزنك. الخبز المصنوع من الذرة الصفراء غني للغاية بفيتامين أ (فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي للحديد). هذه الفيتامينات والمعادن مهمة جدا للأمعاء والحفاظ على صحة الجراثيم المعوية.

خبز الكينوا
خبز الكينوا

6. خبز الكستناء

يشتهر الكستناء بجودته الغذائية الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين ج، ب 6، ب 9، هـ. يُعرف الفيتامين الأول والأخير بكونهما من مضادات الأكسدة الممتازة، فضلا عن أنها تجدد الخلايا الشيخوخة. أما بالنسبة للفيتامينات B6 و B9، فهي تساهم في تكوين الهيموجلوبين وفي تكوين خلايا الدم الحمراء. لذا فإن استهلاك خبز الكستناء يعزز الدورة الدموية بشكل أفضل وفي نفس الوقت صحة جيدة للنباتات المعوية.

معيار آخر يجب مراعاته على الخبز الأفضل للأمعاء

في النهاية، من المهم أيضًا ملاحظة أن الخبز المصنوع من الأرز أو الكستناء يحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم. لذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو الجلوكوز، يرجى تناولهما باعتدال. كما يُفضّل أيضًا تناول خبز العجين المخمر الذي يسهل هضمه أكثر من خبز الخميرة، لأن الخميرة في خبز العجين المخمّر موجودة بشكل طبيعي.

بعض أنواع الخبز الغنية جدًا بالجلوتين إلى تهيج الأمعاء
بعض أنواع الخبز الغنية جدًا بالجلوتين إلى تهيج الأمعاء

وعلى الرغم من أن خميرة الخباز هي مادة مجهرية تساعد على التخمير الكحولي وتستخدم في التخمير السريع لعجين الخبز، فغن كلا المادتين مفيدتان للصحة. ومع ذلك، يفضل خبز العجين المخمر بسبب بكتيريا حمض اللاكتيك التي تعمل على تحمض عجين الخبز لتحسين عملية الهضم.

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المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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