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محمد أبوتريكة يثير غضب السعوديين بحديثه عن مصير رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

قال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت" إن رونالدو لن يُكمل عقده مع النصر السعودي وسيغادر بعد السنة الأولى!

كتب سالم حنفي
محمد أبوتريكة يرى أن رونالدو لن يكمل عقده مع النصر السعودي  watanserb.com
محمد أبوتريكة يرى أن رونالدو لن يكمل عقده مع النصر السعودي 
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وطن – أثار محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري السابق، والمحلل الرياضي على شبكة قنوات “بي إن سبورت”،  غضب السعوديين، عقب تعليقه على ضم نادي النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

محمد أبوتريكة: رونالدو لن يكمل عقده مع النصر السعودي 

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورت”، إن رونالدو لن يُكمل عقده مع النصر السعودي، وسيغادر بعد السنة الأولى.

وصرح “الماجيكو”: “عقد رونالدو (مع نادي النصر) سنتين.. بعد السنة الأولى هيمشي.. خلينا قاعدين والزمن هيقولنا صح ولا غلط”.

ثم ختم قائلا “سلام عليكم”، ما أثار ضحك الحاضرين في الاستوديو.

وسُئل أبو تريكة إن كان يتعامل مع الأمر كـ”موضوع شخصي”، في إشارة إلى أنه من محبي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فأجاب: “لا والله أبدا.. ده توقعي”.

بينما رد عليه المذيع محمد سعدون الكواري، بأنه رونالدو سيُكمل عقده مع النصر السعودي وسيستمتع بالتجربة مع “العالمي”.

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وتحدث أبوتريكة عن تلك الصفقة أيضا قائلا: “العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا”.

وأضاف: “كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقد في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول يمسك منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب“.

وتابع: “رفض رونالدو النهاية بطريقة حزينة بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، أراد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع”.

وأكمل: “أيّ قرار تأخذه يجب أن تحافظ على اسمك، وذلك من خلال الاعتزال وتدريب منتخب البرتغال، وليس أن يأتي إلينا”.

وختم: “نحن سنقدره، السعودية ستقدره، وسينقل الدوري السعودي لمكان آخر، إنّما على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب”.

عاصفة غضب ضد محمد أبوتريكة

في المقابل، أثارت تصريحات محمد أبوتريكة التي قللت من انتقال رونالدو إلى نادي النصر عاصفة غضب ضد “الماجيكو” في السعودية.

رونالدو في غرفة ملابس النصر السعودي
رونالدو في غرفة ملابس النصر السعودي

وقال الصحفي السعودي طراد الأسمري : “أبو تريكة ممكن يفلح في أي شيء إلا في الكورة، كان لا عب عادي، وأصبح محلل بالبركة”.

وغرد الصحفي السعودي البارز عبدالله الزهراني: “لا أدي عن أي عقل ومنطق يتحدث الكابتن أبو تريكه!.. رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم محافظة داخل وخارج الملعب.. النصر أفضل من بعض أندية أوروبا فلا نقلل من الصفقة التي كانت محل اهتمام العالم.. واضح هو اللي جالس يعيّط من صفقة رونالدو نصراوي لو راح الأهلي المصري حيتغير رأيه”.

وكتب الناشط السعودي سلمان بن عثلين: “المُفترض ان تعي جماهير الكرة السعودية حجم الاستهداف الناعم المُغطّى بـ (انتقاد) والذي يجمع بين وجهة النظر والسُم الزعاف ! لابد ان يتلاشى الميول امام التطاول الخارجي”.

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

حفل استقبال رونالدو
حفل استقبال رونالدو في السعودية

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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