محمد أبوتريكة يثير غضب السعوديين بحديثه عن مصير رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

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وطن – أثار محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري السابق، والمحلل الرياضي على شبكة قنوات “بي إن سبورت”، غضب السعوديين، عقب تعليقه على ضم نادي النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

محمد أبوتريكة: رونالدو لن يكمل عقده مع النصر السعودي

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورت”، إن رونالدو لن يُكمل عقده مع النصر السعودي، وسيغادر بعد السنة الأولى.

وصرح “الماجيكو”: “عقد رونالدو (مع نادي النصر) سنتين.. بعد السنة الأولى هيمشي.. خلينا قاعدين والزمن هيقولنا صح ولا غلط”.

ثم ختم قائلا “سلام عليكم”، ما أثار ضحك الحاضرين في الاستوديو.

وسُئل أبو تريكة إن كان يتعامل مع الأمر كـ”موضوع شخصي”، في إشارة إلى أنه من محبي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فأجاب: “لا والله أبدا.. ده توقعي”.

بينما رد عليه المذيع محمد سعدون الكواري، بأنه رونالدو سيُكمل عقده مع النصر السعودي وسيستمتع بالتجربة مع “العالمي”.

🎥 أبوتريكة:

كريستيانو رونالدو لن يكمل عقده مع #النصر وبيمشي بعد السنة الأولى. pic.twitter.com/52PUJgt7ty — عز (@MnbrMadrid5) January 3, 2023

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وتحدث أبوتريكة عن تلك الصفقة أيضا قائلا: “العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا”.

لا أدي عن أي عقل ومنطق يتحدث الكابتن أبو تريكه!#رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم محافظة داخل وخارج الملعب النصر أفضل من بعض أندية أوروبا فلا نقلل من الصفقة التي كانت محل اهتمام العالم واضح هو اللي جالس يعيّط من صفقة #رونالدو_نصراوي لو راح الأهلي المصري حيتغير رأيه@Ms3don pic.twitter.com/piZQPWFzbN — عبدالله أحمد الزهراني (@aa1hz) January 3, 2023

وأضاف: “كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقد في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول يمسك منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب“.

وتابع: “رفض رونالدو النهاية بطريقة حزينة بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، أراد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع”.

ابوتريكة ينظّر على كرستيانو رونالدو وهو نهاية مسيرته مع فريق ( بني ياس ) الاماراتي اللي بطولاته في الدرجة الأولى مع الفجيرة و دبا الحصن 😂

اقسم بالله لو جاك ١٪ من عقد الدون ان توافق ولو كانت الوظيفة لحّاق كورpic.twitter.com/HsqKtWrCE4 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 4, 2023

وأكمل: “أيّ قرار تأخذه يجب أن تحافظ على اسمك، وذلك من خلال الاعتزال وتدريب منتخب البرتغال، وليس أن يأتي إلينا”.

وختم: “نحن سنقدره، السعودية ستقدره، وسينقل الدوري السعودي لمكان آخر، إنّما على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب”.

عاصفة غضب ضد محمد أبوتريكة

في المقابل، أثارت تصريحات محمد أبوتريكة التي قللت من انتقال رونالدو إلى نادي النصر عاصفة غضب ضد “الماجيكو” في السعودية.

وقال الصحفي السعودي طراد الأسمري : “أبو تريكة ممكن يفلح في أي شيء إلا في الكورة، كان لا عب عادي، وأصبح محلل بالبركة”.

أبو تريكة ممكن يفلح في أي شيء إلا في الكورة، كان لا عب عادي، وأصبح محلل بالبركة. pic.twitter.com/xOlguCE9ja — طراد الأسمري (@alasmari) January 3, 2023

وغرد الصحفي السعودي البارز عبدالله الزهراني: “لا أدي عن أي عقل ومنطق يتحدث الكابتن أبو تريكه!.. رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم محافظة داخل وخارج الملعب.. النصر أفضل من بعض أندية أوروبا فلا نقلل من الصفقة التي كانت محل اهتمام العالم.. واضح هو اللي جالس يعيّط من صفقة رونالدو نصراوي لو راح الأهلي المصري حيتغير رأيه”.

لا أدي عن أي عقل ومنطق يتحدث الكابتن أبو تريكه!#رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم محافظة داخل وخارج الملعب النصر أفضل من بعض أندية أوروبا فلا نقلل من الصفقة التي كانت محل اهتمام العالم واضح هو اللي جالس يعيّط من صفقة #رونالدو_نصراوي لو راح الأهلي المصري حيتغير رأيه@Ms3don pic.twitter.com/piZQPWFzbN — عبدالله أحمد الزهراني (@aa1hz) January 3, 2023

وكتب الناشط السعودي سلمان بن عثلين: “المُفترض ان تعي جماهير الكرة السعودية حجم الاستهداف الناعم المُغطّى بـ (انتقاد) والذي يجمع بين وجهة النظر والسُم الزعاف ! لابد ان يتلاشى الميول امام التطاول الخارجي”.

⭕️ المُفترض ان تعي جماهير الكرة السعودية

حجم الاستهداف الناعم المُغطّى بـ (انتقاد)

والذي يجمع بين وجهة النظر والسُم الزعاف ! – لابد ان يتلاشى الميول امام التطاول الخارجي ! pic.twitter.com/dmiAkitjnF — سلمان بن حثلين (@S_H_188) January 3, 2023

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.