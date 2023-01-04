انضمام رونالدو للنصر السعودي يثير جدلا عاصفا في عمان.. لماذا؟

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وطن – أثيرت حالة من الجدل، في عمان بعد تساؤل طرحه الإعلامي ذياب البلوشي، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بشكل رسمي.

ذياب البلوشي كان قد قال في تصريح مثير، ونقلته وسائل إعلام سعودية: “نشاهد رونالدو مع النصر السعودي وآخرين بالطريق للدوري السعودي ونحن نتساءل، متى ممكن نشاهد الأندية العمانية تجلب لاعبين بهذه القيمة، متى سيصل دورينا لمستوى الدوري السعودي؟”.

البلوشي : نتساءل متى ممكن نشاهد الأندية العمانية تجلب لاعبين بهذه القيمة ؟ pic.twitter.com/34nuT9rCA1 — أخبار عمان (@omaniyanews) January 3, 2023

تساؤل البلوشي أثار الكثير من الجدل، وحاز تساؤله على الكثير من الردود من قبل النشطاء العمانيين.

فسخر “راشد”: “يوم يشيب الغراب”.

يعني انت فرحان دولة تدفع حق لاعب سنويا ٢٠٠٠٠٠٠ريال عماني — AlSaid (@AlSaid_alh) January 3, 2023

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وكتب السعيد: “يعني انت فرحان دولة تدفع حق لاعب سنويا ٢٠٠٠٠٠٠ريال عماني”.

يعني انت فرحان دولة تدفع حق لاعب سنويا ٢٠٠٠٠٠٠ريال عماني — AlSaid (@AlSaid_alh) January 3, 2023

وتفاعل السعيدي: “ويش الفايدة تجيب لاعب على مشارف الاعتزال بمبلغ خيالي إذا تريد تحسن من اللعبة أستثمر في ابناء البلد الصغار وعملهم أكاديميات وملاعب تواكب الملاعب العالمية”.

ويش الفايدة تجيب لاعب على مشارف الاعتزال بمبلغ خيالي إذا تريد تحسن من اللعبة أستثمر في ابناء البلد الصغار وعملهم أكاديميات وملاعب تواكب الملاعب العالمية — B.Alsaidi (@__ALSAIDI__) January 3, 2023

وغرد ناشط: “نحن يحتاج لنا 20 سنة لنوصل مثل دوري السعودي و القطري والإماراتي.. لا ملاعب مثل ناس ولا شي.. خليني ساكت أفضل لو تكلمت لباكر ما راح اخلص. مكافأة فوز في مباراة دوري 3000 ريال نحن 3000 ريال نوقع فيها عقد لاعب مده موسم في دوري محلي بعدك جاي تقارن”.

نحن يحتاج لنا 20 سنه لين نوصل مثل دوري السعودي و القطري والإماراتي لا ملاعب مثل ناس ولا شي خليني ساكت افضل لو تكلمت لين باكر مراح اخلص مكافه فوز في مباره دوري 3000 ريال نحن 3000 ريال نوقع فيها عقد لاعب مده موسم 1 😂في دوري محلي بعدك جاي تقارن — العميد (@1212sss1212) January 3, 2023

وكتب آخر: “خلي يعدلوا دوريهم وملاعبهم ويسوا كل نادي له ملعبه الخاص ويعطوا رواتبهم بعدين يفكروا يجيبوا لاعبين مثل رونالدو”.

خلي يعدلوا دوريهم وملاعبهم ويسوا كل نادي له ملعبه الخاص ويعطوا رواتبهم بعدين يفكروا يجيبوا لاعبين مثل رونالدوا — عَ،🇴🇲 (@abo69d) January 3, 2023

وأجابت فاطمة: “اول نسوي ملعب عشان يلعبوا فيه بعدين بنجيبهم”.

اول نسوي ملعب عشان يلعبوا فيه بعدين بنجيبهم — فاطمة آل عبدالسلام (@faty___87) January 3, 2023

انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وسبق أن تحدثت تقارير عن أن رونالدو سيحصل على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم، إذ يقدر بحوالي 177 مليون جنيه إسترليني سنويا، في صفقة تستمر حتى عام 2025.

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

يا لها من ليلة خالدة، وياله من احتفال تاريخي، يفوق قدرتنا على الوصف، على الاستيعاب، على التصديق، كريستيانو رونالدو كله هنا، بقميص النصر العالمي، هل تخيلت ذلك يوما ولو مرة واحدة، ان كانت الاجابة نعم، أنت تعيش الحياة التي تخيلتها 💛💙 pic.twitter.com/oUQF4pNn3H — فارس عوض (@farisf9) January 3, 2023

رونالدو يعلن انتهاء رحلته الأوروبية

وقال رونالدو، في حفل تقديمه، إن عمله في أوروبا انتهى، مع أنه كانت لديه فرص كثيرة للالتحاق بأندية أخرى قبل الانضمام إلى فريق النصر السعودي.

وأضاف أيضا، أنه تلقى عروضا من أندية في البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة والبرتغال، لكنه تابع: “أعطيت كلمتي لهذا النادي”.

وتابع: “لقد فزت بكل شيء، لعبت لأهم الأندية في أوروبا، والآن أخوض تحديا جديدا في آسيا”.

وفي أول مؤتمر صحفي نُظم على هامش الاحتفالية، قال رونالدو: “ما لا يعلمه أحد، يمكنني القول الآن أنه كانت لدي العديد من الفرص في أوروبا، والعديد من الأندية في البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال، حاولت العديد من الأندية التعاقد معي”.

الأسطورة رونالدو باللغة العربية: أنا عالمي 💛

pic.twitter.com/VTqynnKco5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

رونالدو يتحدث عن العقد الفلكي

وعن قيمة عقده مع النصر، قال رونالدو: “هذا العقد فريد من نوعه، لكنني لاعب فريد، لذا فهو طبيعي بالنسبة لي”.

وأضاف: “أعرف أن الدوري السعودي تنافسي للغاية، لقد شاهدت العديد من المباريات.. آمل أن ألعب بعد يوم (الأربعاء) إذا كان المدرب يعتقد أن هناك فرصة. أنا مستعد لمواصلة لعب كرة القدم”.