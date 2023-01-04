الأربعاء, يناير 4, 2023
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انضمام رونالدو للنصر السعودي يثير جدلا عاصفا في عمان.. لماذا؟

رونالدو انتقل إلى نادي النصر السعودي في صفقة خيالية

كتب خالد السعدي
انتقال رونالدو نادي النصر watanserb.com
كريستيانو رونالدو أثناء احتفالية نظمها نادي النصر بمناسبة وصوله السعودية
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، في عمان بعد تساؤل طرحه الإعلامي ذياب البلوشي، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بشكل رسمي.

ذياب البلوشي كان قد قال في تصريح مثير، ونقلته وسائل إعلام سعودية: “نشاهد رونالدو مع النصر السعودي وآخرين بالطريق للدوري السعودي ونحن نتساءل، متى ممكن نشاهد الأندية العمانية تجلب لاعبين بهذه القيمة، متى سيصل دورينا لمستوى الدوري السعودي؟”.

تساؤل البلوشي أثار الكثير من الجدل، وحاز تساؤله على الكثير من الردود من قبل النشطاء العمانيين.

فسخر “راشد”: “يوم يشيب الغراب”.

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وكتب السعيد: “يعني انت فرحان دولة تدفع حق لاعب سنويا ٢٠٠٠٠٠٠ريال عماني”.

وتفاعل السعيدي: “ويش الفايدة تجيب لاعب على مشارف الاعتزال بمبلغ خيالي إذا تريد تحسن من اللعبة أستثمر في ابناء البلد الصغار وعملهم أكاديميات وملاعب تواكب الملاعب العالمية”.

وغرد ناشط: “نحن يحتاج لنا 20 سنة لنوصل مثل دوري السعودي و القطري والإماراتي.. لا ملاعب مثل ناس ولا شي.. خليني ساكت أفضل لو تكلمت لباكر ما راح اخلص. مكافأة فوز في مباراة دوري 3000 ريال نحن 3000 ريال نوقع فيها عقد لاعب مده موسم في دوري محلي بعدك جاي تقارن”.

وكتب آخر: “خلي يعدلوا دوريهم وملاعبهم ويسوا كل نادي له ملعبه الخاص ويعطوا رواتبهم بعدين يفكروا يجيبوا لاعبين مثل رونالدو”.

وأجابت فاطمة: “اول نسوي ملعب عشان يلعبوا فيه بعدين بنجيبهم”.

انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

انتقال رونالدو نادي النصر
رونالدو ينضم إلى نادي النصر بأكبر راتب يحصل عليه لاعب كرة قدم في العالم

وسبق أن تحدثت تقارير عن أن رونالدو سيحصل على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم، إذ يقدر بحوالي 177 مليون جنيه إسترليني سنويا، في صفقة تستمر حتى عام 2025.

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

رونالدو يعلن انتهاء رحلته الأوروبية

وقال رونالدو، في حفل تقديمه، إن عمله في أوروبا انتهى، مع أنه كانت لديه فرص كثيرة للالتحاق بأندية أخرى قبل الانضمام إلى فريق النصر السعودي.

نظم نادي النصر السعودي احتفالية بوصول رونالدو إلى السعودية

وأضاف أيضا، أنه تلقى عروضا من أندية في البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة والبرتغال، لكنه تابع: “أعطيت كلمتي لهذا النادي”.

وتابع: “لقد فزت بكل شيء، لعبت لأهم الأندية في أوروبا، والآن أخوض تحديا جديدا في آسيا”.

وفي أول مؤتمر صحفي نُظم على هامش الاحتفالية، قال رونالدو: “ما لا يعلمه أحد، يمكنني القول الآن أنه كانت لدي العديد من الفرص في أوروبا، والعديد من الأندية في البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال، حاولت العديد من الأندية التعاقد معي”.

رونالدو يتحدث عن العقد الفلكي

وعن قيمة عقده مع النصر، قال رونالدو: “هذا العقد فريد من نوعه، لكنني لاعب فريد، لذا فهو طبيعي بالنسبة لي”.

وأضاف: “أعرف أن الدوري السعودي تنافسي للغاية، لقد شاهدت العديد من المباريات.. آمل أن ألعب بعد يوم (الأربعاء) إذا كان المدرب يعتقد أن هناك فرصة. أنا مستعد لمواصلة لعب كرة القدم”.

سيعيش رونالدو وجورجينا وأطفالهما في قصر خيالي بالسعودية
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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