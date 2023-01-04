الأربعاء, يناير 4, 2023
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حياتنا

الحليب وعصير الجريب فروت.. 4 مشروبات يجب تجنبها عند تناول الدواء

كتب معالي بن عمر
عصير الجريب فروت أو الليمون الهندي watanserb.com
عصير الجريب فروت أو الليمون الهندي
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وطن-يمكن لبعض المشروبات أن تقلل من فعالية الأدوية. فماهي المشروبات التي يجب تجنبها وأيها تفضّل؟

بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنه يُنصح عمومًا بتناول أي دواء مع كوب كبير من الماء. كما تنص منشورات الأدوية على ذلك، لكن هناك بعض الأطعمة من المحتمل أن تغير امتصاص المادة الفعالة وبالتالي تقلل من فعالية الدواء المعني.

ومع ذلك، لا تتأثر جميع الأدوية بهذا، حيث يمكنك على سبيل المثال، تناول الباراسيتامول دون مخاطر مع عصير الفاكهة أو الحليب. لكن الاحتياطات ضرورية مع الجزيئات الأخرى.

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حليب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن منتجات الألبان والأدوية ينبغي ألا تختلط أبدًا! هذا ينطبق بشكل خاص على المضادات الحيوية التي لا ينصح بتناولها مع كوب من الحليب، بسبب وجود الكالسيوم فيها. من الناحية المثالية، يجب أيضًا الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل بعد تناول المضاد الحيوي لتناول منتجات الألبان.

منتجات الألبان والأدوية ينبغي ألا تختلط أبدًا
منتجات الألبان والأدوية ينبغي ألا تختلط أبدًا

الكحول

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إذا كان هناك شراب واحد يجب تجنبه عند شرب الأدوية، فهو الكحول! يؤثر شرب الكحول على اليقظة ويمكن أن يسبب النعاس. لكن عند تناول بعض الأدوية، يزداد هذا التأثير بمقدار عشرة أضعاف. هذا هو الحال بشكل خاص مع الحبوب المنومة ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للحساسية.

وعلاوة على ذلك، يجب أيضًا تجنب تناول الكحول مع العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأسبرين، حيث من المحتمل أن يحفز الكحول ظهور الآثار غير المرغوب فيها.

عصير جريب فروت

لعصير الجريب فروت أو الليمون الهندي، تأثيرات ضارة على امتصاص الدواء معروفة منذ فترة طويلة، حيث يمكن  أن يزيد العصير من امتصاص بعض الأدوية حتى تصبح سامة. وهذا هو الحال بشكل خاص مع أدوية الكوليسترول وبعض مثبطات المناعة.

لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن عصير الجريب فروت والبرتقال والتفاح يمكن أن يقلل بشكل كبير من امتصاص بعض الأدوية في الأمعاء. وفيما يلي الأدوية المعنية التي يجب ألا يتم شربها مع العصير: بعض الأدوية المضادة للسرطان أو مضادات العدوى أو أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية.

إذا كنت تتناول أيا من هذه الأدوية فمن المستحسن ألا تقود سيارتك

المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمنشطات

يجب تجنب القهوة وجميع المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين مثل الشاي وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة مع الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين.

ينبغي تجنب شرب القهوة وجميع المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين مع الأدوية
ينبغي تجنب شرب القهوة وجميع المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين مع الأدوية
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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