فيفي عبده لا تملك ثمن بدلة رقص ولهذا طلبت الطلاق من زوجها! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– تحدثت الراقصة المصرية فيفي عبده، عن الأزمات التي مرت بها مع زوجها وكانت ستؤدي إلى طلاقهما.

طلاق أو اعتذار

وقالت فيفي عبده أثناء استضافتها في برنامج “كلام الناس”. الذي تقدمه “ياسمين عز” على فضائية أم بي سي مصر: “مرة جوزي علّى صوته في أول الجواز وأنا فنانة. وقدام اتنين صحابه، قلت له أنا لازم اطّلق علشان عليت صوتك عليا، وده معناه إني ست مش محترمة”.

وخيرت فيفي عبده زوجها: “يا إما تجيب الناس اللي زعقت لي قدامهم وتقول لي أنا آسف. وجابهم فعلًا علشان ميطلقنيش، لأن الاحترام والتقدير لازم يكون متبادل”.

وكشفت فيفي عبده أنها تختبر الرجل لتعرف ما إذا كان كريماً أم بخيلاً. وقالت: ” بعد ما أتجوزهم بجرب إذا كان سخي ولا بخيل وألاعبه كوتشينة على فلوس. علشان أعرف لو خسر هيتنرفز ويضايق فأعرف إنه بخيل”.

خامة صوت شتوية

وحول خامة صوتها، ردت الراقصة: “أنا خامة صوتي شتوي ونحنوحة زيك، أنا بتكلم مع الجمهور بقول لهم 5 مواه. لأن الست ست، وكل واحدة ليها طريقة”.

ووجهت فيفي نصيحة للسيدات، قائلة: “الست لازم تكون كده، لازم الراجل يكون هو الخشن والشعر والشنب وإنتي الضعف. في أي مرحلة لو نار مولعة تهدى”.

- Advertisement -

وأوضحت فيفي انزعاجها من تعليق الجمهور على حاجبيها، وقالت: “بطلع على انستجرام بطبيعتي، مش لازم مكياج. لأن الثقة بالنفس شيء مهم، الست المهزوزة مش حلوة”.

أزمة حواجب فيفي عبده

وتابعت: “أنا لما طلعت مع رامز جلال وملبسني الطاسة، طلعت الطاسة بحواجبي قالوا ده عبده فين فيفي وبقيت أطلع للناس من غير حواجب؟”.

وأردفت فيفي عبده: “مش بعمل تاتو جسمي مش بيستحمل خالص، وعاوزة أعمل ميكروبلدج بس خايفة. أنتم بتذلوني ان مفيش حواجب طيب هشيلها خالص، مهما تقولي عني الناس هيفضلوا يحبوني وده شيء بتمتع بيه، رضا الوالدين ورضا أهلي وولادي وكل الناس عليا”.

وحين سألت ياسمين عز فيفي عبده عن رأيها في حق الزوجة في الانفعال على زوجها. أجابت: “ليها حق تزعق، بس بطريقة النحنحة والسهوكة بتاعتك. وتقول له يا بيبي كده برضه يا حبيبي أنا لسه ماسحة ما تبقاش تعمل كده تاني”.

احذري صديقتك

قدمت فيفي أيضاً نصيحة أخرى للزوجات: “ليه الراجل بيجري من الست بتاعته. لأن ممكن تكون صاحبتها بترسم على كده علشان تاخدوا منها، هو في حاجة اسمها روح وصل صاحبتي”.

وتابعت: “ده حتى لو هو نيته كويسة ممكن يكون هي نيتها مش مظبوطة. ماينفعش الست تقول أسرار في بيتها لأي مخلوق، لأن الست اللي بتصطاد في المياه العكرة بتعرف نقطة ضعفه، وتاخد اللي عاوزاه وتطير الولية بولادها وتشقطه”.

وأشادت فيفي عبده بالقوانين الجديدة التي وضعها الرئيس المصري للزواج. وقالت: “هو إيه اللي حصل في الدنيا وإيه كمية الطلاق والخلع دي. وكويس إن الريس عمل قوانين جديدة للموضوع ده علشان ما يستهترش بالموضوع والراجل يدفع قبل ما يتجوز”.

سبع موجات وقرآن

وتحدثت فيفي عن طريقتها لإبطال الحسد وقالت: ” متعودة طول عمري أروح البحر أقرأ قرآن. وأنا واقفة بنزل سبع موجات ورا بعض من غير ما خد نفسي علشان أغسل همومي وبتفائل بيها”.

وأضافت: “جالي فترة قعدت كذا سنة مش بشتغل وكان عندي حالة اكتئاب ووزني زاد. وروحت مارينا. ووقفت في الميه وبصيت لربنا وقلت له وحياة موجك تنصفني على كل اللي ظلموني”.

وأكدت فيفي أن الطريقة نجحت، وقالت: “وحياة ربنا طلعت من المياه لقيت المنتج طالبني. وكتبت على اسمه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما طلعت من السبع موجات”.

جلابية بدل بدلة رقص

وكشفت فيفي عن معاناتها في بداية حياتها الفنية بسبب ظروفها المادية الصعبة.

وقالت: “مريت بظروف صعبة ومعشتش طفولتي لدرجة إني رقصت بجلابية لأن مكنش معايا فلوس أجيب بدلة رقص. وبحاول أعيش حياتي وأعوض اللي فات ومش معنى إني جدة يبقى راحت عليا”.

وختمت: “أنا معنديش استعداد أكبر وحاسة إني 25 لأني بحب الحياة زي صباح لأنها قدوتي. وبقيت صايعة في السوشيال ميديا وبقيت مش بتضايق من الانتقادات عكس زمان. ولكن السوشيال ميديا بتصدر لي طاقة سلبية وبقيت أحس أن الناس بتدخل في حياتي زيادة عن اللزوم”.