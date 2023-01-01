كريستيانو رونالدو لن يُشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي لهذا السبب

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لن يشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي، على ضوء العقوبة التي تعرض لها مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، الذي فسخ التعاقد معه في نوفمبر الماضي.

ومن المؤكد غياب البرتغالي رونالدو، عن أول مباراتين مع نادي النصر السعودي، على ضوء العقوبة التي تلقاها مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، بسبب كسره لهاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون في نيسان/ إبريل الماضي.

إيقاف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

ووفق التقارير الصحفية، بأن عقوبة إيقاف كريستيانو رونالدو. وفقاً للمادة 12 من لوائح انتقالات اللاعبين، يستمر تنفيذها ونقلها من اتحاده القديم إلى اتحاده الجديد، وهو ما يعني بأن عقوبة اللاعب سيتم تنفيذها بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وأشارت تلك التقارير، ” كريستيانو رونالدو لن يشارك في أول مباراتين مع فريقه الجديد النصر السعوي. بعد أن انضم إلى صفوفه في صفقة مجانية قياسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية”.

وبذلك لن يشارك البرتغالي رونالدو مع فريق النصر السعودي، في المباراتين القادمتين. أمام الطائي و الشباب في منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الخميس، التعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية رونالدو، لمدة موسمين ونصف ( أي حتى صيف عام 2025)، بصفقة بلغت ب200 مليون يورو. وفق ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

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كما واجتاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفحص الطبي الأول في العاصمة الإسبانية مدريد، إلى جانب التوقيع على عقود الانضمام بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي. حيث سيستكمل باقي الفحوصات الطبية عند وصوله العاصمة السعودية (الرياض).

وتعد التجربة الأولى التي يخوضها كريستيانو رونالدو خارج قارة أوروبا العجوز. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماية مع مختلف الأندية في أوروبا، إلى جانب التتويج 5 مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.

🚨🚨🚨 – الاقتصادية | ارتفعت قيمة نادي #النصر السوقيّة إلى نحو (80) مليون يورو؛ وذلك بعد التعاقد مع الأسطورة «كريستيانو رونالدو» 🔥🇵🇹. pic.twitter.com/2aEsFxhRDk — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) January 1, 2023

يذكر بأن البرتغالي رونالدو سيصل برفقة رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الاثنين. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.