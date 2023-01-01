الأحد, يناير 1, 2023
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رياضة

كريستيانو رونالدو لن يُشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي لهذا السبب

رونالدو لن يشارك في المباراة أمام الطائي والشباب في الدوري السعودي بسبب عقوبة الإيقاف

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو موقوف عن أول مباراتين مع النصر السعودي watanserb.com
إيقاف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لن يشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي، على ضوء العقوبة التي تعرض لها مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، الذي فسخ التعاقد معه في نوفمبر الماضي.

ومن المؤكد غياب البرتغالي رونالدو، عن أول مباراتين مع نادي النصر السعودي، على ضوء العقوبة التي تلقاها مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، بسبب كسره لهاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون في نيسان/ إبريل الماضي.

إيقاف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

ووفق التقارير الصحفية، بأن عقوبة إيقاف كريستيانو رونالدو. وفقاً للمادة 12 من لوائح انتقالات اللاعبين، يستمر تنفيذها ونقلها من اتحاده القديم إلى اتحاده الجديد، وهو ما يعني بأن عقوبة اللاعب سيتم تنفيذها بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

رونالدو لاعب النصر السعودي
رونالدو لاعب النصر السعودي

وأشارت تلك التقارير، ” كريستيانو رونالدو لن يشارك في أول مباراتين مع فريقه الجديد النصر السعوي. بعد أن انضم إلى صفوفه في صفقة مجانية قياسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية”.

وبذلك لن يشارك البرتغالي رونالدو مع فريق النصر السعودي، في المباراتين القادمتين. أمام الطائي و الشباب في منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الخميس، التعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية رونالدو، لمدة موسمين ونصف ( أي حتى صيف عام 2025)، بصفقة بلغت ب200 مليون يورو. وفق ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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كما واجتاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفحص الطبي الأول في العاصمة الإسبانية مدريد، إلى جانب التوقيع على عقود الانضمام بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي. حيث سيستكمل باقي الفحوصات الطبية عند وصوله العاصمة السعودية (الرياض).

وتعد التجربة الأولى التي يخوضها كريستيانو رونالدو خارج قارة أوروبا العجوز. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماية مع مختلف الأندية في أوروبا، إلى جانب التتويج 5 مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.

يذكر بأن البرتغالي رونالدو سيصل برفقة رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الاثنين. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

المصدروطن + ماركا + وسائل إعلام سعودية + صفحة نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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