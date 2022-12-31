السبت, ديسمبر 31, 2022
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فيديو جريء جداً لـِ “دنيا بطمة” بعد طلاقها من محمد الترك (شاهد)

نشرت دنيا بطمة على انستغرام، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية، بملابس جريئة، وأرفقت الفيديو بتعليق: "Be a strong woman -كوني امرأة قوية".

كتب أنس السالم
طلاق دنيا بطمة من محمد الترك watanserb.com
طلاق دنيا بطمة من محمد الترك
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وطن – على طريقتها الخاصة، علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها من زوجها البحريني محمد الترك.

ونشرت دنيا بطمة على حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية، بملابس جريئة، وأرفقت الفيديو بتعليق: “Be a strong woman -كوني امرأة قوية”.

وتفاعل متابعو الفنانة دنيا بطمة، مع الفيديو، ومع انتهاء قضيتها مع محمد الترك، وكتب أحد المعلقين: “أحسن حاجة تهنيتي منو و خديتي بناتك”.

كما علقت متابعة ثانية: “صراحة والله من قلبي كنت اتمنى ان تبقى بناتك عندك، وأن لا يحترق قلبك عليهن. وتخرجي براءة”.

بينما عبّرت معلّقة عن اعجابها بقوة شخصية دنيا بطمة وكتبت لها: “تعجبني شخصيتك قوية رغم كل المشاكل التي مررتٍِ بها” .

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك

وقبل أيام، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها ليسدل الستار على قصة الثنائي التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي لشهور.

طلاق دنيا بطمة محمد الترك watanserb.com
طلاق محمد الترك ودنيا بطمة تم بعد معركة قضائية لأشهر
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وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكما بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دُنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

"وصال" عشيقة محمد الترك تكشف تفاصيل الليلة الساخنة التي جمعتها به! (فيديو) watanserb.com
وصال المغربية عشيقة محمد الترك

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبحسب وسائل إعلام مغربية أصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة.

وكانت الشابة وصال قد خرجت في وقت سابق ترد على اتهامات دنيا بطمة لها بـ”الخيانة والزنا”.

وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”، أن علاقتها مع محمد الترك “تقتصر على العمل لا أكثر”. معتبرة أن “بطمة أقحمت اسمها في خلافها مع الترك بغرض الانتقام وتشويه سمعتهما خلافًا للحقيقة”.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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