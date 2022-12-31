فيديو جريء جداً لـِ “دنيا بطمة” بعد طلاقها من محمد الترك (شاهد)

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وطن – على طريقتها الخاصة، علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها من زوجها البحريني محمد الترك.

ونشرت دنيا بطمة على حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية، بملابس جريئة، وأرفقت الفيديو بتعليق: “Be a strong woman -كوني امرأة قوية”.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتفاعل متابعو الفنانة دنيا بطمة، مع الفيديو، ومع انتهاء قضيتها مع محمد الترك، وكتب أحد المعلقين: “أحسن حاجة تهنيتي منو و خديتي بناتك”.

كما علقت متابعة ثانية: “صراحة والله من قلبي كنت اتمنى ان تبقى بناتك عندك، وأن لا يحترق قلبك عليهن. وتخرجي براءة”.

بينما عبّرت معلّقة عن اعجابها بقوة شخصية دنيا بطمة وكتبت لها: “تعجبني شخصيتك قوية رغم كل المشاكل التي مررتٍِ بها” .

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك

وقبل أيام، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها ليسدل الستار على قصة الثنائي التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي لشهور.

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وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكما بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دُنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبحسب وسائل إعلام مغربية أصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة.

وكانت الشابة وصال قد خرجت في وقت سابق ترد على اتهامات دنيا بطمة لها بـ”الخيانة والزنا”.

وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”، أن علاقتها مع محمد الترك “تقتصر على العمل لا أكثر”. معتبرة أن “بطمة أقحمت اسمها في خلافها مع الترك بغرض الانتقام وتشويه سمعتهما خلافًا للحقيقة”.