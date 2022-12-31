تشافي من بينهم .. بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عاد الحكم الإسباني الشهير أنتونيو لاهوز 45 عاماً، لإثارة الجدل من جديد بقراراته التحكيمية، في ديربي برشلونة وإسبانيول، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في المباراة.

وأشهر الحكم الإسباني لاهوز،15 بطاقات صفراء، وحالاتين طرد بالبطاقة الحمراء، خلال أحداث مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، على ميدان ملعب (الكامب نو).

بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول

وكان الحكم لاهوز المثير للجدل بقراراته التحكيمية قاسياً على اللاعبين في مباراة برشلونة صاحب الأرض أمام منافسه إسبانيول، فقد أشهر 15 بطاقات صفراء في وجه اللاعبين، واحد منها في وجه مدرب برشلونة تشافي.

ديربي ك̶ت̶ا̶ل̶و̶ن̶ي̶ا̶ ماتيو لاهوز ☑️

برشلونة يتعادل أمام إسبانيول بهدف لكل فريق في مباراة طرد فيها الحكم لاعبين من المباراة 🟥🟥 نهاية عام 2022 وقطبي إسبانيا سويًا على قمة الليجا بـ 38 نقطة 🇪🇸🤝 pic.twitter.com/fwudkMGbZU — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 31, 2022

كما وطرد حكم مباراة برشلونة وإسبانيول، لاعبين بالبطاقة الحمراء، وهم جوردي ألبا مدافع برشلونة في الدقيقة ال78، ولاعب إسبانيول فينيسيوس سوزا في الدقيقة ال80.

مباراة برشلونة وإسبانيول

وخيم التعادل الإيجابي بين صاحب الأرض برشلونة وإسبانيول، في منافسات الأسبوع ال15 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

- Advertisement -

وأحرز الفريق الكتالوني هدف التقدم في المباراة، عند الدقيقة ال7، عن طريق اللاعب ماركوس ألونسو.

كما وأدرك الفريق الضيف إسبانيول، هدف التعادل في الدقيقة ال73. من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها اللاعب خوسيلو داخل شباك الحارس الألماني تين شتيغن.

ماتيو لاهوز رفع 33 بطاقة صفراء وقام بطرد 3 لاعبين في آخر مباراتين قام بتحكيمهما. 17 في مباراة الارجنتين وهولندا.

15 في مباراة برشلونة واسبانيول. حكم لا يجيد التحكم بالمباريات وهذه مشكلة كبيرة. pic.twitter.com/zVjwSCfoQX — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) December 31, 2022

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، الأكثر تفوقاً في المباراة. أمام نظيره إسبانيول على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة ونسبة استحواذ ب87%.

على عكس الفريق المنافس إسبانيول، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، كما واستحواذ على الكرة بنسبة 22%.

كما ويستعد فريق برشلونة، لخوض مباراته القادمة، الأربعاء، أمام منافسه إنترسيتي، في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

منافسات الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني.

كما وتجمد رصيد الفريق المنافس إسبانيول عند النقطة ال13، في المركز ال16 من جدول الترتيب لهذا الموسم.