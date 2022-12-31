السبت, ديسمبر 31, 2022
الرئيسيةرياضةتشافي من بينهم .. بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول (شاهد)
رياضة

تشافي من بينهم .. بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول (شاهد)

حصيلة ديربي برشلونة وإسبانيول .. 15 بطاقات صفراء وحالاتين طرد بالحمراء

كتب فارس أبو شيحة
9 بطاقات صفراء وحالاتين طرد في ديربي برشلونة وإسبانيول watanserb.com
9 بطاقات صفراء وحالاتين طرد في ديربي برشلونة وإسبانيول
- Advertisement -

وطن- عاد الحكم الإسباني الشهير أنتونيو لاهوز 45 عاماً، لإثارة الجدل من جديد بقراراته التحكيمية، في ديربي برشلونة وإسبانيول، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في المباراة.

وأشهر الحكم الإسباني لاهوز،15 بطاقات صفراء، وحالاتين طرد بالبطاقة الحمراء، خلال أحداث مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، على ميدان ملعب (الكامب نو).

بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول

وكان الحكم لاهوز المثير للجدل بقراراته التحكيمية قاسياً على اللاعبين في مباراة برشلونة صاحب الأرض أمام منافسه إسبانيول، فقد أشهر 15 بطاقات صفراء في وجه اللاعبين، واحد منها في  وجه مدرب برشلونة تشافي.

كما وطرد حكم مباراة برشلونة وإسبانيول، لاعبين بالبطاقة الحمراء، وهم جوردي ألبا مدافع برشلونة في الدقيقة ال78، ولاعب إسبانيول فينيسيوس سوزا في الدقيقة ال80.

حكم ديربي برشلونة وإسبانيول لاهوز
حكم ديربي برشلونة وإسبانيول لاهوز

مباراة برشلونة وإسبانيول

وخيم التعادل الإيجابي بين صاحب الأرض برشلونة وإسبانيول، في منافسات الأسبوع ال15 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

- Advertisement -

وأحرز الفريق الكتالوني هدف التقدم في المباراة، عند الدقيقة ال7، عن طريق اللاعب ماركوس ألونسو.

كما وأدرك الفريق الضيف إسبانيول، هدف التعادل في الدقيقة ال73. من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها اللاعب خوسيلو داخل شباك الحارس الألماني تين شتيغن.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، الأكثر تفوقاً في المباراة. أمام نظيره إسبانيول على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة ونسبة استحواذ ب87%.

على عكس الفريق المنافس إسبانيول، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، كما واستحواذ على الكرة بنسبة 22%.

بطاقات صفراء وحمراء في ديربي برشلونة وإسبانيول
بطاقات صفراء وحمراء في ديربي برشلونة وإسبانيول

كما ويستعد فريق برشلونة، لخوض مباراته القادمة، الأربعاء، أمام منافسه إنترسيتي، في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

منافسات الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني.

كما وتجمد رصيد الفريق المنافس إسبانيول عند النقطة ال13، في المركز ال16 من جدول الترتيب لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة الدوري الإسباني + صفحة برشلونة + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

رياضة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

رياضة

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

رياضة

مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022

رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع موهبة برازيلية واعدة بصفقة قياسية (فيديو)

رياضة

نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

رياضة

عقوبة صارمة بحق ليفاندوفسكي .. وهذه تفاصيلها

رياضة

تعرف على أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

رياضة

ريال مدريد يُقلص فارق الصدارة مع برشلونة بعد فوزه على قادش (فيديو)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

رغم طرد ليفاندوفسكي وبيكيه .. برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كريستيانو رونالدو يعتنق الإسلام.. هل تُحقق صفقة النصر أمنية جمهوره العربي؟

فيديو “فوق الكبري” يهز مصر.. شاب وفتاة يمارسان العلاقة علناً في وضح النهار (شاهد)

كم تبلغ قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو؟!

رقص ندى الكامل في حفل محمد منير يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

الكشف عن مبلغ ضخم تقاضاه “بيليه” باتفاق سري مع شركة “بوما” من أجل هذه اللقطة!(شاهد)

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

أعراض كوفيد-19 الجديدة: التهاب الحلق وخاصة التعب وأعراض تتواصل من أسبوع إلى أسبوعين؟

الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

فستان ملكة جمال فيتنام يستنفر الشعب ومنظمو الحفل يعتذرون ويبررون (شاهد)

تمساح ضخم يلتهم تمساحاً آخر في مشهدٍ قاسٍ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC