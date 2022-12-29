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وطن- كشفت صحيفة بريطانية عن سبب حرمان السعوديين من مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على شبكة قنوات (بين سبورت) الناقل الحصري في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، في تقرير نشرته، الأربعاء، عن منع عرض مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية. بعد خلاف مع القناة الحصرية الناقلة (بين سبورت) الرياضية القطرية ومسؤولين في الإعلام بالمملكة.

سبب حرمان السعوديين من مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي

كما وأردفت الصحيفة، ” قنوات بين سبورت جعلت غالية مباريات كأس العالم غير متاحة للمشاهدين في دولة السعودية، إلى جانب أن منصة (Tod TV)، وهي خدمة البث المباشر للمباريات من قبل مجموعة (بين سبورت). تم حظرها في السعودية بالمونديال”.

وأضافت، ” قنوات بين سبورت حاولت الضغط على السعوديين واتحاد الفيفا، بشأن عرض مباريات كأس العالم 2022 قطر، لكن الأمر لم يتغير. حيث لم يتمكن المشاهدين بالسعودية من مشاهدة جل مباريات البطولة العالمية”.

استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

واستكملت الصحيفة البريطانية، ” لم يرفع الحظر عن مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي. بعد عودته من جديد، بعد فترة التوقف الدولي بسبب تنظيم مونديال كأس العالم قطر 2022. كما ورفضت على إدارة الدوري الإنجليزي على هذا الأمر”.

قرصنة خدمات بين سبورت

وكانت خدمات بث قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، تعرضت للقرصنة في عامي 2017 و2019، وهو ما سبب في خسائر مالية للقناة الحصرية الناقلة.

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وأفاد موقع (بلومبيرج) الأمريكي، بأن إدارة مجلس قنوات بين سبورت القطرية، قد سرحت 5 موظفين. تسببوا في قرصنة خدمات بث قنوات (بين سبورت)، مدعومة من جهات سعودية.

كما واتهمت القائمين على قنوات (بين سبورت)، مجموعة (بي أوت أكيو) المنافسة لها في الشرق الأوسط، بالوقوف وراء قرصنة خدماتها والقيام ببيعها للمشاهدين.

رفع الحظر على بين سبورت في السعودية

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، بأن المسؤولين في إدارة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، تفاجئوا من بقاء حظر بث خدماتها للمشاهدين في السعودية، رغم محاولاتهم الضغط على الفيفا والسعوديين بشأن ذلك، بدون جدوى.

كما وذكرت الصحيفة، بأن الرد الوحيد من قبل وزارة الإعلام السعودية حتى يومنا هذا، هو إخبار المشتركين في تلك الخدمة، بأن الشبكة تم تعليقها في المملكة. بسبب انتهاء غير محدد للوائح والقوانين.

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات الدوري الإنجليزي، تم استئنافها الاثنين الماضي، بعد فترة التوقف الدولي. بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.