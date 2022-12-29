دنيا بطمة ترفع علامة النصر ومحمد الترك يتوعدها: “نفسي طويل” (شاهد)

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وطن – قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها ليسدل الستار على قصة الثنائي التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي لشهور.

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك بحكم المحكمة

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكما بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، دنيا بطمة، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبحسب وسائل إعلام مغربية أصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة.

أول تعليق لدنيا بطمة على حكم طلاقها

وفي أول تعليق على حكم المحكمة بطلاقها من الترك، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي على “انستغرام“.

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واكتفت دنيا بطمة برفع إشارة النصر ولم ترفقها بأي تعليق آخر.

محمد الترك يتوعد بطمة: “هذه جولة أولى ونفسي طويل”

ومن جانبه خرج المنتج البحريني محمد الترك هو الآخر عن صمته ليؤكد رسميا وقوع الانفصال عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظل ينفي خلال الفترة الماضية الأخبار التي تروج عن وجود خلاف بينهما.

وقال محمد الترك في تعليق على حسابه بانستغرام: “مبروك الجولة الأولى.. المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل” .

وكانت الشابة وصال قد خرجت في وقت سابق ترد على اتهامات دنيا بطمة لها بـ”الخيانة والزنا”.

وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”، أن علاقتها مع محمد الترك “تقتصر على العمل لا أكثر”، معتبرة أن “بطمة أقحمت اسمها في خلافها مع الترك بغرض الانتقام وتشويه سمعتهما خلافًا للحقيقة”.

أزمة دنيا بطمة ومحمد الترك

وخرجت الأزمة إلى العلن عقب ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر، ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام تصميم دنيا بطمة على وضع حد لعلاقتهما.

وتجددت الأزمة بين بطمة وزوجها الاسبوع الماضي على خلفية ما تنشره بطمة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بأنها تستفز بتعليقاتها محمد الترك حيث نشرت مؤخراً ما يفيد بتغيير نسب بناتها.

وسبق أن تقدمت دينا بطمة بشكوى ضد زوجها السابق تتهمه من خلالها بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في ” تسبيقات” حفلاتها بصفته مديراً لأعمالها.

إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة، كما رفعت دعوى طلاق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش لتنتهي القضية بالطلاق منه.

أستجدي محمد الترك السلطات المغربية خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام لمساعدته في استعادة حقه في مقابلة وحضانته ابنتيه غزل وليلى روز. وكشف محمد الترك أنه محروم من رؤية ابنتيه ولم يستطع رؤيتهما منذ 4 أشهر#محمد_الترك #دنيا_بطمة #مشاهير pic.twitter.com/QIHnFUXZuZ — Asharq Life | الشرق لايف (@AsharqLife) December 22, 2022

وكان محمد الترك استجدى السلطات المغربية منذ أيام خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام لمساعدته في استعادة حقه في مقابلة وحضانته ابنتيه “غزل وليلى روز” من دينا بطمة.

وكشف الترك في البث أنه محروم من رؤية ابنتيه ولم يستطع رؤيتهما منذ 4 أشهر.