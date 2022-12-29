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حياتنا

دنيا بطمة ترفع علامة النصر ومحمد الترك يتوعدها: “نفسي طويل” (شاهد)

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك بحكم قضائي يسدل الستار على ارتباط امتد لـ 10 سنوات

كتب خالد الأحمد
طلاق دنيا بطمة محمد الترك watanserb.com
محمد الترك ودنيا بطمة
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وطن – قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها ليسدل الستار على قصة الثنائي التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي لشهور.

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك بحكم المحكمة

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكما بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، دنيا بطمة، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبحسب وسائل إعلام مغربية أصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة.

طلاق دنيا بطمة محمد الترك
محكمة مغربية تحكم بطلاق دنيا بطمة محمد الترك

أول تعليق لدنيا بطمة على حكم طلاقها

وفي أول تعليق على حكم المحكمة بطلاقها من الترك، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي على “انستغرام“.

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واكتفت دنيا بطمة برفع إشارة النصر ولم ترفقها بأي تعليق آخر.

محمد الترك يتوعد بطمة: “هذه جولة أولى ونفسي طويل”

ومن جانبه خرج المنتج البحريني محمد الترك هو الآخر عن صمته ليؤكد رسميا وقوع الانفصال عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظل ينفي خلال الفترة الماضية الأخبار التي تروج عن وجود خلاف بينهما.

وقال محمد الترك في تعليق على حسابه بانستغرام: “مبروك الجولة الأولى.. المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل” .

وكانت الشابة وصال قد خرجت في وقت سابق ترد على اتهامات دنيا بطمة لها بـ”الخيانة والزنا”.

دينا بطمة ومحمد الترك وعشيقته وصال

وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”، أن علاقتها مع محمد الترك “تقتصر على العمل لا أكثر”، معتبرة أن “بطمة أقحمت اسمها في خلافها مع الترك بغرض الانتقام وتشويه سمعتهما خلافًا للحقيقة”.

أزمة دنيا بطمة ومحمد الترك

وخرجت الأزمة إلى العلن عقب ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر، ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام تصميم دنيا بطمة على وضع حد لعلاقتهما.

وتجددت الأزمة بين بطمة وزوجها الاسبوع الماضي على خلفية ما تنشره بطمة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بأنها تستفز بتعليقاتها محمد الترك حيث نشرت مؤخراً ما يفيد بتغيير نسب بناتها.

وسبق أن تقدمت دينا بطمة بشكوى ضد زوجها السابق تتهمه من خلالها بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في ” تسبيقات” حفلاتها بصفته مديراً لأعمالها.

إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة، كما رفعت دعوى طلاق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش لتنتهي القضية بالطلاق منه.

وكان محمد الترك استجدى السلطات المغربية منذ أيام خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام لمساعدته في استعادة حقه في مقابلة وحضانته ابنتيه “غزل وليلى روز” من دينا بطمة.

وكشف الترك في البث أنه محروم من رؤية ابنتيه ولم يستطع رؤيتهما منذ 4 أشهر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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