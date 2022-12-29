انتفاخ البطن: 3 أسباب شائعة يجب تجنبها

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وطن-لا شك في أن انتفاخ البطن أمر مزعج ومحرج، ينتج عن الغازات التي تنحبس في الأمعاء. كما تظهر عادة بعد تناول وجبة دسمة، ولكن يمكن أن يكون لها أسباب أخرى.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الانتفاخ ناتج عن تراكم الغازات في المعدة، ويمكن أن يكون لانحباس الغازات وتراكمها أسباب عديدة.

لا يوجد علاجات سحرية للانتفاخ لكن البعض منها يمكنها تحسين الحالة بعض الشيء

وفق ترجمة “وطن“، الانتفاخ المتكرر يكون سببه تراكم الغازات في المعدة أو الأمعاء. ويمكن أن يكون لهذه الغازات أسباب مختلفة، تتعلق بشكل أساسي بنمط الحياة والنظام الغذائي.

الغازات المعوية: نظام غذائي غير متوازن

يمكن أن يساهم النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدسم أو شديد الحلاوة أو حار جدًا ، وكذلك الاستهلاك المتكرر للقهوة أو المشروبات الغازية أو الكحول ، في إنتاج الغازات المعوية. تتسبب بعض الأطعمة الغنية بالنيتروجين ، مثل الفول أو كرنب بروكسل أو النشويات ، في إنتاج البكتيريا المزيد من الغازات المعوية. الانهيار البكتيري للألياف الغذائية والبروتين هو أيضًا سبب الكثير من الغازات.

بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من نقص اللاكتاز ، مما يمنعهم من هضم اللاكتوز. يمكن أن يؤدي عدم تحمل اللاكتوز إلى زيادة تخمر الأمعاء عند شرب الحليب ، مما قد يؤدي إلى تهيج الأمعاء ويؤدي إلى الانتفاخ.

يمكن أن يؤدي بلع الهواء والتوتر والإمساك إلى الانتفاخ

يحدث الأيروفاجيا عندما تأكل أو تشرب بسرعة كبيرة ، أو تستهلك الكثير من العلكة أو المشروبات الغازية. النتيجة: نبتلع الكثير من الهواء ، مما قد يؤدي إلى غازات في المعدة ، وألم في الجهاز الهضمي ، والفواق ، والتجشؤ.

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يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن: عن طريق التسبب في تقلص الأمعاء ، مما يؤدي إلى الانتفاخ. الإمساك هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن وانتفاخ البطن. أثناء الإمساك ، يؤدي تراكم البراز في الأمعاء الغليظة إلى إطالة وتكثيف عملية التخمر التي تنتج المزيد من الغازات.

أخيرًا ، بالإضافة إلى أمراض الأمعاء الالتهابية (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) ، يمكن أن تسبب بعض الأدوية مشاكل معوية بالإضافة إلى الانتفاخ. وتجدر الإشارة إلى أن الحمل هو وقت يضغط فيه الرحم النامي على الأمعاء ، مما يعطل العبور ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتفاخ البطن.

3 نصائح لمحاربة الانتفاخ

على الرغم من عدم وجود دواء سحري للانتفاخ والغازات، فإن العديد من العلاجات لحسن الحظ يمكن أن تقلل الانزعاج وتزيد من جودة الحياة.

على سبيل المثال، يساعد الفحم المنشط على تجميد الغازات والسموم. ومع ذلك، يمكن أن يتداخل مع امتصاص بعض الجزيئات الأخرى، لذلك ينبغي ألا أن يؤخذ في نفس الوقت مثل العلاجات الأخرى.

قد يوصى أيضًا بضمادات الجهاز الهضمي. وعادة ما تعتمد على الطين أو سيميثيكون أو ثنائي ميتيكون، ولها خصائص “مقاومة الرغوة” التي تمنع تكوين الغاز.

أخيرًا، ضع في اعتبارك المزيد من العلاجات الطبيعية مثل الزيوت الأساسية من الشمر أو النعناع، بشرط أن تستخدمها وفقًا لتوصيات أخصائي الصحة.

إذا كنت تعاني من انتفاخ متكرر أو أي اضطراب هضمي آخر، فلا تتردد في استشارة الصيدلي واستشارة طبيبك.