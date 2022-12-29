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انتفاخ البطن: 3 أسباب شائعة يجب تجنبها

"النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات العالية من السكر يمكن أن يسبب الغازات... "

كتب معالي بن عمر
انتفاخ البطن watanserb.com
انتفاخ البطن
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وطن-لا شك في أن انتفاخ البطن أمر مزعج ومحرج، ينتج عن الغازات التي تنحبس في الأمعاء. كما تظهر عادة بعد تناول وجبة دسمة، ولكن يمكن أن يكون لها أسباب أخرى.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الانتفاخ ناتج عن تراكم الغازات في المعدة، ويمكن أن يكون لانحباس الغازات وتراكمها أسباب عديدة.

لا يوجد علاجات سحرية للانتفاخ لكن البعض منها يمكنها تحسين الحالة بعض الشيء

وفق ترجمة “وطن“، الانتفاخ المتكرر يكون سببه تراكم الغازات في المعدة أو الأمعاء. ويمكن أن يكون لهذه الغازات أسباب مختلفة، تتعلق بشكل أساسي بنمط الحياة والنظام الغذائي.

لا يوجد علاجات سحرية للانتفاخ لكن البعض منها يمكنها تحسين الحالة بعض الشيء
لا يوجد علاجات سحرية للانتفاخ لكن البعض منها يمكنها تحسين الحالة بعض الشيء

في 60 ثانية فقط .. هذا هو الحلّ السحري لمشكلة الانتفاخ

الغازات المعوية: نظام غذائي غير متوازن

يمكن أن يساهم النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدسم أو شديد الحلاوة أو حار جدًا ، وكذلك الاستهلاك المتكرر للقهوة أو المشروبات الغازية أو الكحول ، في إنتاج الغازات المعوية. تتسبب بعض الأطعمة الغنية بالنيتروجين ، مثل الفول أو كرنب بروكسل أو النشويات ، في إنتاج البكتيريا المزيد من الغازات المعوية. الانهيار البكتيري للألياف الغذائية والبروتين هو أيضًا سبب الكثير من الغازات.

بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من نقص اللاكتاز ، مما يمنعهم من هضم اللاكتوز. يمكن أن يؤدي عدم تحمل اللاكتوز إلى زيادة تخمر الأمعاء عند شرب الحليب ، مما قد يؤدي إلى تهيج الأمعاء ويؤدي إلى الانتفاخ.

يمكن أن يؤدي بلع الهواء والتوتر والإمساك إلى الانتفاخ

يحدث الأيروفاجيا عندما تأكل أو تشرب بسرعة كبيرة ، أو تستهلك الكثير من العلكة أو المشروبات الغازية. النتيجة: نبتلع الكثير من الهواء ، مما قد يؤدي إلى غازات في المعدة ، وألم في الجهاز الهضمي ، والفواق ، والتجشؤ.

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يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن: عن طريق التسبب في تقلص الأمعاء ، مما يؤدي إلى الانتفاخ. الإمساك هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن وانتفاخ البطن. أثناء الإمساك ، يؤدي تراكم البراز في الأمعاء الغليظة إلى إطالة وتكثيف عملية التخمر التي تنتج المزيد من الغازات.

يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن
يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن

أخيرًا ، بالإضافة إلى أمراض الأمعاء الالتهابية (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) ، يمكن أن تسبب بعض الأدوية مشاكل معوية بالإضافة إلى الانتفاخ. وتجدر الإشارة إلى أن الحمل هو وقت يضغط فيه الرحم النامي على الأمعاء ، مما يعطل العبور ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتفاخ البطن.

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3 نصائح لمحاربة الانتفاخ

على الرغم من عدم وجود دواء سحري للانتفاخ والغازات، فإن العديد من العلاجات لحسن الحظ يمكن أن تقلل الانزعاج وتزيد من جودة الحياة.

على سبيل المثال، يساعد الفحم المنشط على تجميد الغازات والسموم. ومع ذلك، يمكن أن يتداخل مع امتصاص بعض الجزيئات الأخرى، لذلك ينبغي ألا أن يؤخذ في نفس الوقت مثل العلاجات الأخرى.

أطعمة تربك جهازك الهضمي.. حاول الابتعاد عنها

قد يوصى أيضًا بضمادات الجهاز الهضمي. وعادة ما تعتمد على الطين أو سيميثيكون أو ثنائي ميتيكون، ولها خصائص “مقاومة الرغوة” التي تمنع تكوين الغاز.

تراكم الغازات في البطن
تراكم الغازات في البطن

أخيرًا، ضع في اعتبارك المزيد من العلاجات الطبيعية مثل الزيوت الأساسية من الشمر أو النعناع، بشرط أن تستخدمها وفقًا لتوصيات أخصائي الصحة.

إذا كنت تعاني من انتفاخ متكرر أو أي اضطراب هضمي آخر، فلا تتردد في استشارة الصيدلي واستشارة طبيبك.

الانتفاخ.. إليك كيفية التخلص من الغازات بالأعشاب

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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