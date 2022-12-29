الخميس, ديسمبر 29, 2022
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انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

بدأت "حرب النفوذ" بين بوتين ورجال الأوليغارشي مع قدومه إلى السلطة وقد تمكن بأساليب مشروعة وغير مشروعة من كبح جماحهم

كتب فهمي الورغمي
الأوليغارشية الروسية watanserb.com
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وطن – كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير لها عما وصفته بتساقط “الأوليغارشية الروسية” الواحد تلو الآخر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقد عثر على العديد منهم ميتين في ظروف غريبة وغامضة، مما يجعلها جديرة بأن تكون رواية بوليسية، في واحدة من أكثر الوقائع السياسية غموضا في روسيا منذ سنوات.

الأوليغارشية الروسية أمام سطوة الكرملين

وقالت “لوفيغارو” إن أعضاء الأوليغارشية الروسية قد بدأوا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، يتهاوون واحدًا تلو الآخر لأسباب ترتبط في الغالب بالانتحار، وسط تكتم إعلامي روسي حول مصيرهم الحقيقي.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير مُطول بقلم الصحفي جين سينشال- أنه خلال عام واحد مات 12 من هذه النخبة في ظروف متشابهة تقريبا وفي أوقات متقاربة نسبيا.

لكن المثير للاهتمام بحسب الصحيفة هو أنهم كلهم على علاقة مع الشركات الروسية المرتبطة بقطاع الطاقة، مثل غازبروم ولوك أويل، الأمر الذي يعزز بالفعل فكرة أن يكون قد وقع تصفيتهم.

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن عدة حوادث شبيهة بما حدث في رواية “أجاثا كريستي” قد تكررت في الآونة الأخيرة؛ فتجد أحدهم معلقا في غصن شجرة والآخر غريقًا في قاع حمام سباحة، وثالثا مسمومًا بسم الضفدع أو حتى يلتقط أنفاسه بعد السقوط من فوق الدرج.

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وقبل بضعة أيام؛ فقد ديمتري زيلينوف، قطب عقارات روسي، حياته بعد أن سقط على الدرج بعد عشاء مخمور في أنتيب الفرنسية.

وعلى التوالي نسرد قصص الـ 12 فردا من الأوليغارشية الروسية الذين وجدوا مقتولين في ظروف غامضة:

30 كانون الثاني/يناير: انتحار ليونيد شولمان في الحمام

تتعلق أولى الوفيات المبلغ عنها بوفاة ليونيد شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”، وهي شركة روسية معروفة باستخراج الغاز الطبيعي ومعالجته ونقله؛ حيث كان هو نفسه يشغل منصب رئيس قسم النقل في شركة “غازبروم إنفست” التي تدير المشاريع الاستثمارية لعملاق الغاز.

توفي “شولمان” الرجل البالغ من العمر 60 سنة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أقل من شهر بقليل من بدء فلاديمير بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث تم العثور عليه ميتا في حمام “كوخه الجبلي” في منطقة سان بطرسبرج في روسيا وبجانبه رسالة انتحار.

تم العثور على ليونيد شولمان ميتا في حمام “كوخه الجبلي”

25 شباط/ فبراير: إعفاء الأطباء الشرعيين عند مقتل ألكسندر تيولياكوف

بعد يوم من غزو أوكرانيا وبتاريخ 25 شباط/فبراير، توفي فجأة ألكسندر تيولياكوف، البالغ من العمر 61 سنة والمدير المالي لشركة “غاز بروم”، والزعيم الثاني لها؛ حيث تم العثور عليه مشنوقا في مرآب منزله بالقرب من سانت بطرسبرغ.

تم العثور على ألكسندر تيولياكوف مشنوقا في مرآب منزله بالقرب من سانت بطرسبرغ

وعندما تواجد الأطباء الشرعيون في مسرح الحادثة لتحليل حيثيات المشهد، وصلت عدة سيارات كبيرة تابعة لأجهزة الأمن في شركة “غازبروم”، وقد قام الضباط الذين جاؤوا في هذه السيارات بإبعاد الشرطة وتطويق مسرح الجريمة، كما أفادت “نوفايا غازيتا”، إحدى وسائل الإعلام الروسية المعارضة.

ليونيد شولمان في يناير

وقبل الغزو عثر على ليونيد شولمان المسؤول التنفيذي في غازبروم ميتًا في منزله وبجواره رسالة انتحار.

28 شباط/ فبراير: وفاة ميخائيل واتفورد شنقا

وجاء دور ميخائيل واتفورد، الملياردير الروسي الذي جمع ثروته من النفط والغاز ليتم العثور عليه مشنوقا في مرآب منزله، ولكن لم يحدث الأمر هذه المرة في روسيا ولكن في الضواحي الغربية لمدينة لندن.

عثر على ميخائيل واتفورد مشنوقا في مرآب منزله

وبحسب صحيفة “الغارديان”؛ تذكر الشرطة حالة وفاة “غير مبررة” دون اعتبارها “مريبة”، لم تجد الشرطة البريطانية أي خيوط تقود لفك لغز الحادثة غير الانتحار.

ولد الملياردير البالغ من العمر 66 سنة في “تولستوشيسا” وقد انتقل إلى المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” لسنة 2015؛ جنى الرجل ثروته من النفط والغاز وانتقل من لندن إلى ساري مع زوجته الإستونية جين.

24 آذار/ مارس: فاسيلي ميلنيكوف وجريمة القتل الثلاثية

يبدو أن الملياردير الروسي “فاسيلي ميلنيكوف” قد انتحر في شقته الواقعة في نيجني نوفغورود غرب روسيا.

انتحر فاسيلي ميلنيكوف في شقته الواقعة في نيجني نوفغورود غرب روسيا

وعلى عكس حالات الوفاة الأخرى؛ تم العثور على جثث زوجته وطفليه اللذين تتراوح أعمارهما بين أربع و10 سنوات مطعونين في مكان قريب منه، وقد وُجهت إليه أصابع الاتهام بارتكاب جريمة قتل ثلاثية.

لم يشاطر جيران “ميلنيكوف” وأقاربه الذين قابلتهم صحيفة “كوميرسانت” اليومية الروسية هذا الرأي. بل على العكس من ذلك؛ أكدوا أنهم كانوا عائلة متوازنة وغير مفككة.

وأوضحت وسائل إعلام أخرى أن الرجل ميلنيكوف البالغ من العمر 43 سنة والذي كان يدير مجموعة الأدوية ميدسوم، عانى من صعوبات مالية كبيرة.

ووفقا لموقع “جلافريد” الأوكراني، كانت أعمال الملياردير على وشك الانهيار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

18 نيسان/ أبريل: شقة فلاديسلاف أفاييف مغلقة من الداخل

شغل “فلاديسلاف أفاييف” منصب نائب رئيس سابق لشركة “غازبروم بانك”؛ وهو أحد أكبر المقرضين في روسيا المرتبطين بشركة “غازبروم” وكان أيضا مسؤول بوتين الرفيع سابقا في الكرملين ومجلس الدوما.

وتم العثور على أفاييف البالغ من العمر 51 سنة ميتا في شقته في موسكو بجوار جثتي زوجته الحامل وابنته البالغة من العمر 13 سنة مقتولين بالرصاص.

وبحسب الرواية الرسمية للمحققين الروس، فإنه كان سيقتل عائلته قبل أن يقتل نفسه، ولاحظت مجلة “نيوزويك الأمريكية” أن الرجل كان يحمل سلاحا ناريا وأن مكان الإقامة كان مغلقا من الداخل.

19 نيسان/ أبريل: سيرغي بروتوسينيا وحبل وسكين وفأس

وأوردت الصحيفة أنه في 19 نيسان/أبريل، عُثر على سيرغي بروتوسينيا، البالغ من العمر 53 سنة، وزوجته وابنته البالغة من العمر 18 سنة ميّتين في منزل في منتجع يوريت دي مار بإسبانيا، حيث كانوا في إجازة.

وعُثر على الملياردير الروسي معلقا على شجرة في حديقة الفيلا الخاصة به، بينما عُثر على زوجته وابنته مقتولتين طعنا. بالإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على فأس وسكين ملطخين بالدماء في مكان الحادث.

واشتبه المحققون في أن رجل الأعمال قتل زوجته وابنته أثناء نومهما ثم انتحر. في المقابل؛ أثارت وسائل الإعلام الإسبانية أطروحة القتل الثلاثي في صورة مشهد درامي عائلي.

عاش سيرغي بروتوسينيا وعائلته في مدينة بوردو؛ حيث تلقت ابنته تعليمها في مدرسة جراند ليبرون الثانوية الخاصة، وتقدر ثروته الشخصية بنحو 400 مليون يورو.

إلى جانب ذلك، كان بروتوسينيا المدير السابق لشركة “نوفاتك”، ثاني شركة غاز روسية، والتي كان لا يزال حينها عضوا في مجلس إدارتها، وكان قد شغل سابقا منصب المدير المالي لشركة النفط الروسية تاركوسالينيفتيجا، ولطالما وصفه جيرانه بالشخص الكتوم.

4 تموز/يوليو: يوري فورونوف مع بندقية في قاع حوض السباحة

وعثر على يوري فورونوف، رجل الأعمال الروسي ورئيس شركة شريكة لمجموعة “غازبروم” للطاقة، والذي يبلغ من العمر 61 سنة، ميتا في حمام السباحة بمقر إقامته في سانت بطرسبرغ، وذلك في الرابع من تموز/ يوليو، برصاصة في رأسه، وتم العثور على البندقية في قاع حوض السباحة.

ولم يتمكن المحققون من تحديد ما إذا كان انتحارا أم اغتيالا، في حين رجح التحقيق الذي أجرته اللجنة الروسية احتمال حدوث نزاع “مع شركاء تجاريين”.

ومن جهتها، تعتقد أرملته أنه كان ضحية احتيال من قبل شركائه.

10 أيار/مايو: الكسندر سوبوتين وسم الضفدع

وقتل ألكسندر سوبوتين، وهو مسؤول كبير سابق في مجموعة النفط الروسية “لوك أويل”، أكبر منتج للنفط في روسيا والتي كانت من بين الشركات القليلة التي عارضت الحرب في أوكرانيا، وذلك في 19 أيار/ مايو، بعد أمسية لشرب الخمر.

حيث ذهب الرجل البالغ من العمر 43 سنة إلى كاهن يعرفه، يُدعى ماجوا فلوريس، في ضواحي موسكو، وشق هذا الأخير جلده لصب سم علجوم الضفدع فيه، مما سبب له القيء وآلاما في الصدر بعد تناول السم وأصيب بنوبة قلبية.

1 أيلول/سبتمبر: سقوط رافيل ماجانوف من نافذة المستشفى

يعتبر رافيل ماجانوف، رجل الأعمال الروسي أحد أقدم قادة شركة النفط “لوك أويل” والتي شارك في تأسيسها قبل 30 سنة، ووفقًا للشركة نفسها؛ فهو الذي أطلق على الشركة هذا الاسم. وتم الإعلان عن وفاته في 1 أيلول/ سبتمبر.

فبحسب الشركة؛ توفي بسبب مرض خطير. ومع ذلك؛ هناك عدة فرضيات معارضة، فقد زعمت وكالتا أنباء “إيتار تاس” و”إنترفاكس” أنه انتحر بالدفاع عن نفسه من الطابق السادس بالمستشفى حيث كان يعالَج من مشاكل في القلب.

10 أيلول/سبتمبر: إيفان بيتشورين ورحلة القارب

في التاسعة والثلاثين من عمره؛ كان إيفان بيتشورين مديرا لمؤسسة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛ حيث كلفه فلاديمير بوتين بشكل خاص بتحسين موارد الطاقة والتعدين في شرق روسيا لمواجهة العقوبات الدولية منذ الحرب في أوكرانيا.

وفي 10 أيلول/سبتمبر؛ تم العثور على جثة الرجل البالغ من العمر 40 عامًا في بحر اليابان، شرق روسيا.

من جانبها، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أنه سقط في البحر من مركب شراعي عندما لم يكن قادرا على السباحة، وتقول وسائل إعلام روسية إنه كان في حالة سكر عندما سقط في الماء.

21 أيلول/سبتمبر: أناتولي جيراشينكو و”الحادث”

توفي الخبير والعالم الروسي الرائد في مجال الطيران أناتولي جيراشينكو، في سن يناهز 72 سنة، في 21 سبتمبر / أيلول، في ظروف مريبة؛ حيث أشار معهد موسكو في بيان رسمي إلى أنه كان قد مات في “حادث”.

في المقابل؛ أفادت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية، بأنه سقط من درج لم يتم تركيب ترابزينه بعد، أثناء زيارته لموقع بناء. وتضيف الصحيفة أنه كان شبه أعمى في إحدى عينيه لبعض الوقت وهو ما تسبب في سقوطه.

9 كانون الأول/ديسمبر: ديمتري زيلينوف والسقوط من على الدرج

واختتمت الصحيفة تقريرها بوفاة قطب العقارات الروسي ديمتري زيلينوف، في حدود منتصف ليل التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعد تناول العشاء مع أصدقائه في بلدة أنتيب الفرنسية، بسبب سقوطه من على الدرج بعد أن شعر بالدوار.

وحسب وسائل الإعلام كان الرجل البالغ من العمر 50 سنة، يعاني من مشاكل في القلب وخضع لعملية جراحية في الأوعية الدموية قبل وفاته بفترة وجيزة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية؛ فقد توفي متأثرا بصدمة في الرأس بعد نقله إلى مستشفى باستور في نيس، ووفقا للصحافة الإيطالية، فقد انتقد زيلينوف مؤخرا الغزو الروسي لأوكرانيا.

وللإشارة فإن الكرملين متهم منذ سنوات باغتيال عشرات المعارضين للقيادة الروسية الحالية برئاسة فلاديمير بوتين، وجاء ضمن ذلك عملية التسميم المثيرة للجدل التي تعرض لها السياسي المعارض “أليكسي نافالني” قبل حرب أوكرانيا.

المصدرلوفيغارو + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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