انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

وطن – كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير لها عما وصفته بتساقط “الأوليغارشية الروسية” الواحد تلو الآخر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقد عثر على العديد منهم ميتين في ظروف غريبة وغامضة، مما يجعلها جديرة بأن تكون رواية بوليسية، في واحدة من أكثر الوقائع السياسية غموضا في روسيا منذ سنوات.

وقالت “لوفيغارو” إن أعضاء الأوليغارشية الروسية قد بدأوا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، يتهاوون واحدًا تلو الآخر لأسباب ترتبط في الغالب بالانتحار، وسط تكتم إعلامي روسي حول مصيرهم الحقيقي.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير مُطول بقلم الصحفي جين سينشال- أنه خلال عام واحد مات 12 من هذه النخبة في ظروف متشابهة تقريبا وفي أوقات متقاربة نسبيا.

لكن المثير للاهتمام بحسب الصحيفة هو أنهم كلهم على علاقة مع الشركات الروسية المرتبطة بقطاع الطاقة، مثل غازبروم ولوك أويل، الأمر الذي يعزز بالفعل فكرة أن يكون قد وقع تصفيتهم.

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن عدة حوادث شبيهة بما حدث في رواية “أجاثا كريستي” قد تكررت في الآونة الأخيرة؛ فتجد أحدهم معلقا في غصن شجرة والآخر غريقًا في قاع حمام سباحة، وثالثا مسمومًا بسم الضفدع أو حتى يلتقط أنفاسه بعد السقوط من فوق الدرج.

وقبل بضعة أيام؛ فقد ديمتري زيلينوف، قطب عقارات روسي، حياته بعد أن سقط على الدرج بعد عشاء مخمور في أنتيب الفرنسية.

وعلى التوالي نسرد قصص الـ 12 فردا من الأوليغارشية الروسية الذين وجدوا مقتولين في ظروف غامضة:

تتعلق أولى الوفيات المبلغ عنها بوفاة ليونيد شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”، وهي شركة روسية معروفة باستخراج الغاز الطبيعي ومعالجته ونقله؛ حيث كان هو نفسه يشغل منصب رئيس قسم النقل في شركة “غازبروم إنفست” التي تدير المشاريع الاستثمارية لعملاق الغاز.

توفي “شولمان” الرجل البالغ من العمر 60 سنة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أقل من شهر بقليل من بدء فلاديمير بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث تم العثور عليه ميتا في حمام “كوخه الجبلي” في منطقة سان بطرسبرج في روسيا وبجانبه رسالة انتحار.

بعد يوم من غزو أوكرانيا وبتاريخ 25 شباط/فبراير، توفي فجأة ألكسندر تيولياكوف، البالغ من العمر 61 سنة والمدير المالي لشركة “غاز بروم”، والزعيم الثاني لها؛ حيث تم العثور عليه مشنوقا في مرآب منزله بالقرب من سانت بطرسبرغ.

وعندما تواجد الأطباء الشرعيون في مسرح الحادثة لتحليل حيثيات المشهد، وصلت عدة سيارات كبيرة تابعة لأجهزة الأمن في شركة “غازبروم”، وقد قام الضباط الذين جاؤوا في هذه السيارات بإبعاد الشرطة وتطويق مسرح الجريمة، كما أفادت “نوفايا غازيتا”، إحدى وسائل الإعلام الروسية المعارضة.

وقبل الغزو عثر على ليونيد شولمان المسؤول التنفيذي في غازبروم ميتًا في منزله وبجواره رسالة انتحار.

وجاء دور ميخائيل واتفورد، الملياردير الروسي الذي جمع ثروته من النفط والغاز ليتم العثور عليه مشنوقا في مرآب منزله، ولكن لم يحدث الأمر هذه المرة في روسيا ولكن في الضواحي الغربية لمدينة لندن.

وبحسب صحيفة “الغارديان”؛ تذكر الشرطة حالة وفاة “غير مبررة” دون اعتبارها “مريبة”، لم تجد الشرطة البريطانية أي خيوط تقود لفك لغز الحادثة غير الانتحار.

ولد الملياردير البالغ من العمر 66 سنة في “تولستوشيسا” وقد انتقل إلى المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” لسنة 2015؛ جنى الرجل ثروته من النفط والغاز وانتقل من لندن إلى ساري مع زوجته الإستونية جين.

يبدو أن الملياردير الروسي “فاسيلي ميلنيكوف” قد انتحر في شقته الواقعة في نيجني نوفغورود غرب روسيا.

وعلى عكس حالات الوفاة الأخرى؛ تم العثور على جثث زوجته وطفليه اللذين تتراوح أعمارهما بين أربع و10 سنوات مطعونين في مكان قريب منه، وقد وُجهت إليه أصابع الاتهام بارتكاب جريمة قتل ثلاثية.

لم يشاطر جيران “ميلنيكوف” وأقاربه الذين قابلتهم صحيفة “كوميرسانت” اليومية الروسية هذا الرأي. بل على العكس من ذلك؛ أكدوا أنهم كانوا عائلة متوازنة وغير مفككة.

وأوضحت وسائل إعلام أخرى أن الرجل ميلنيكوف البالغ من العمر 43 سنة والذي كان يدير مجموعة الأدوية ميدسوم، عانى من صعوبات مالية كبيرة.

ووفقا لموقع “جلافريد” الأوكراني، كانت أعمال الملياردير على وشك الانهيار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

شغل “فلاديسلاف أفاييف” منصب نائب رئيس سابق لشركة “غازبروم بانك”؛ وهو أحد أكبر المقرضين في روسيا المرتبطين بشركة “غازبروم” وكان أيضا مسؤول بوتين الرفيع سابقا في الكرملين ومجلس الدوما.

وتم العثور على أفاييف البالغ من العمر 51 سنة ميتا في شقته في موسكو بجوار جثتي زوجته الحامل وابنته البالغة من العمر 13 سنة مقتولين بالرصاص.

وبحسب الرواية الرسمية للمحققين الروس، فإنه كان سيقتل عائلته قبل أن يقتل نفسه، ولاحظت مجلة “نيوزويك الأمريكية” أن الرجل كان يحمل سلاحا ناريا وأن مكان الإقامة كان مغلقا من الداخل.

وأوردت الصحيفة أنه في 19 نيسان/أبريل، عُثر على سيرغي بروتوسينيا، البالغ من العمر 53 سنة، وزوجته وابنته البالغة من العمر 18 سنة ميّتين في منزل في منتجع يوريت دي مار بإسبانيا، حيث كانوا في إجازة.

وعُثر على الملياردير الروسي معلقا على شجرة في حديقة الفيلا الخاصة به، بينما عُثر على زوجته وابنته مقتولتين طعنا. بالإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على فأس وسكين ملطخين بالدماء في مكان الحادث.

واشتبه المحققون في أن رجل الأعمال قتل زوجته وابنته أثناء نومهما ثم انتحر. في المقابل؛ أثارت وسائل الإعلام الإسبانية أطروحة القتل الثلاثي في صورة مشهد درامي عائلي.

عاش سيرغي بروتوسينيا وعائلته في مدينة بوردو؛ حيث تلقت ابنته تعليمها في مدرسة جراند ليبرون الثانوية الخاصة، وتقدر ثروته الشخصية بنحو 400 مليون يورو.

إلى جانب ذلك، كان بروتوسينيا المدير السابق لشركة “نوفاتك”، ثاني شركة غاز روسية، والتي كان لا يزال حينها عضوا في مجلس إدارتها، وكان قد شغل سابقا منصب المدير المالي لشركة النفط الروسية تاركوسالينيفتيجا، ولطالما وصفه جيرانه بالشخص الكتوم.

وعثر على يوري فورونوف، رجل الأعمال الروسي ورئيس شركة شريكة لمجموعة “غازبروم” للطاقة، والذي يبلغ من العمر 61 سنة، ميتا في حمام السباحة بمقر إقامته في سانت بطرسبرغ، وذلك في الرابع من تموز/ يوليو، برصاصة في رأسه، وتم العثور على البندقية في قاع حوض السباحة.

ولم يتمكن المحققون من تحديد ما إذا كان انتحارا أم اغتيالا، في حين رجح التحقيق الذي أجرته اللجنة الروسية احتمال حدوث نزاع “مع شركاء تجاريين”.

ومن جهتها، تعتقد أرملته أنه كان ضحية احتيال من قبل شركائه.

وقتل ألكسندر سوبوتين، وهو مسؤول كبير سابق في مجموعة النفط الروسية “لوك أويل”، أكبر منتج للنفط في روسيا والتي كانت من بين الشركات القليلة التي عارضت الحرب في أوكرانيا، وذلك في 19 أيار/ مايو، بعد أمسية لشرب الخمر.

حيث ذهب الرجل البالغ من العمر 43 سنة إلى كاهن يعرفه، يُدعى ماجوا فلوريس، في ضواحي موسكو، وشق هذا الأخير جلده لصب سم علجوم الضفدع فيه، مما سبب له القيء وآلاما في الصدر بعد تناول السم وأصيب بنوبة قلبية.

