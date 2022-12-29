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المغرب: هذا ما كشفته وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة!

الرجل المتوفي متزوج وأب لعدد من الأبناء واعترفت المتهمة أنها اتفقت معه على قضاء لحظات جنسية بعيداً عن الأعين في الفيلا في مدينة سيدي رحّال الشاطئ

كتب سالم حنفي
وفاة رجل خلال ممارسة الدعارة مع فتاة في المغرب watanserb.com
كشفت وفاة رجل خلال ممارسة الدعارة مع فتاة في المغرب عن شبكة لممارسة الأعمال المنافية - صورة تعبيرية
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وطن – كشفت وفاة رجل خمسيني في أحضان فتاة تمارس الدعارة معه، شبكةً لممارسة الأعمال المنافية للأخلاق في مدينة سيدي رحّال الشاطئ في المغرب.

وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة

وقالت صحيفة “الصباح” المغربية، في عددها الصادر الخميس، إنّ الرجل “الهالك” حينما كان يقتنص لحظات عابرة في ممارسة الجنس بإحدى الفيلات، وتفاجأت به الفتاة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الرجل المتوفي متزوج وأب لعدد من الأبناء واعترفت المتهمة أنها اتفقت معه على قضاء لحظات جنسية بعيداً عن الأعين في الفيلا

وبيّنت الصحيفة أنّ الفتاة خوفا من وقوعها في ورطة المساءلة وافتضاح أنشطتها المحظورة، سارعت إلى نقله عبر سيارة إلى مستشفى دار بوعزة بإقليم النواصر في محاولة للتمويه على أن هناك عارضا صحيا ألم به.

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لفظ الرجل أنفاسه الأخيرة خلال لقاء جنسي جمعه بالفتاة – تعبيرية

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي وبتكليف من الوكيل العام للملك، استنفرت عناصرها وباشرت التحقيق في الواقعة ومع المشتبه فيها الذي لا تربطه بها أي علاقة شرعية أو قرابة.

اعترافات المتهمة بممارسة الدعارة مع الرجل الخمسيني

وخلال التحقيق مع المشتبه بها، قدّمت بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة وحرف مسار التحقيقات حول وفاة الرجل الذي كان معها.

مصالح الدرك الملكي
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ونتيجة محاصرتها بالأسئلة في التحقيق، انهارت واعترفت أن أنها تمارس الدعارة والتقت الرجل المتوفي -متزوج وأب لعدد من الأبناء-.

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كما اعترفت أنها اتفقت مع الرجل على قضاء لحظات جنسية، بعيداً عن الأعين في الفيلا، التي يشرف عليها أحد الوسطاء الذي يشرف على إعداد أوكار للدعارة واستغلال “مومسات” في تنظيم سهرات ماجنة يتم فيها شرب الخمر والمخدرات، مقابل مبالغ مالية.

خلال التحقيق مع المشتبه بها، قدّمت بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة وحرف مسار التحقيقات

وتم إيقاف المشتبه فيه الثاني المشرف على إعداد أوكار للدعارة والفساد والتوسط في ممارسة البغاء، وجرى تحويله للتحقيق.

بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات وفاة الرجل، ولتحديد هويات باقي أفراد الشبكة.وفق ما ذكرت الصحيفة المغربية

المصدرالصباح - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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