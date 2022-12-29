الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةرياضةإلياس بن صغير يصنع المستحيل بالكرة.. يُهدد أرقام مبابي وتاريخ تيري هنري...
رياضة

إلياس بن صغير يصنع المستحيل بالكرة.. يُهدد أرقام مبابي وتاريخ تيري هنري (فيديو)

سجل إلياس بن صغير اللاعب الفرنسي من أصول مغربية هدفين كان لهما الفضل في فوز موناكو أمام نادي "أوكسير" في الدوري الفرنسي

كتب فهمي الورغمي
إلياس بن صغير watanserb.com
اللاعب الفرنسي من أصل مغربي إلياس بن صغير ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية مع نادي "موناكو"
- Advertisement -

وطن – أصبح اللاعب الفرنسي من أصل مغربي “إلياس بن صغير” صاحب الـ 17 عاما، ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية مع نادي “موناكو” في مباراته الأولى بالدوري الفرنسي، بعد نجم كرة القدم الفرنسية اللاعب السابق “تيري هنري”.

إلياس بن صغير موهبة فرنسية شابة من أصول مغربية

وفي أول مشاركة له مع نادي موناكو الفرنسي، سجل اللاعب الفرنسي من أصل مغربي “إلياس بن صغير”، هدفين أعطى الأول فريقه أفضلية التقدم وحسم الثاني المباراة وحقق الثلاث نِقاط، في مواجهة نادي “أوكسير”، رغم دخوله في فترة ما بين الشوطين.

https://twitter.com/MoroccoComps/status/1608202151041576960?s=20&t=AV8MqaFUP4PJ2n5_C5-9fQ

وتألق صاحب الـ 17 سنة فقط، إلياس بن صغير بشكل لافت في مباراة الأسبوع الـ16من الدوري الفرنسي، مع فريقه موناكو الذي فاز على أوكسير بثلاثة أهداف لهدفين.

ودخل صاحب الأصول المغربية، مع بداية الشوط الثاني مكان المهاجم الفرنسي “وسام بن يدر”، وتمكن من تسجيل هدفين رائعين، كان الأول في الدقيقة الـ58، بينما جاء الثاني في الدقيقة الـ85، مانحاً النقاط الثلاثة لفريقه، بعد أن كسر التعادل في النتيجة.

- Advertisement -

وبفضل هدفيه، أصبح إلياس بن صغير، ثاني أصغر لاعب في تاريخ موناكو يسجل هدفين، وهو في السنّ السابعة عشرة و315 يوماً، بعد الأسطورة الفرنسية تيري هنري الذي سجل هدفين في عام 1995، في شباك نادي لانس، حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً و255 يوماً.

يشار أن هذه المباراة الثالثة له مع الفريق الأول لموناكو، الذي لعب معه أول مواجهة في الدوري الأوروبي أمام فريق فيرينتسفاروشي المجري يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ثم خاض المواجهة الثانية أمام النجم الأحمر ببلغراد الصربي، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبينما انتهت المواجهة الأولى التي لعب فيها 8 دقائق بالتعادل 1-1، انتهت المباراة الثانية التي لعب فيها دقيقة واحدة بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف وحيد.

من هو “إلياس بن صغير” الموهبة المغربية الشابة؟

وإلياس بن صغير فرنسي من أصول مغربية، وُلد يوم 16 فبراير/ شباط من عام 2005 بمدينة سان تروبي الفرنسية.

بدأ صاحب الـ 17 سنة مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية كوغولينوا في سنّ الخمس سنوات، قبل أن ينضمّ في عام 2016 إلى فريق “سان رافاييل” الذي لعب معه لموسمين، عاد إثرهما إلى فريقه الأول في الفترة بين 2018 و2020.

يلعب المغربي إلياس بن صغير مع نادي موناكو

وذلك قبل أن ينتقل إلى نادي موناكو، الذي أمضى معه أول عقد احتراف يوم 5 أغسطس/ آب 2022.

يرى مراقبون أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، ومن ورائه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستسعى عبر شبكة كشافيها المنتشرة في كامل أوروبا، إلى استقطاب هذا الموهبة الصاعدة.

يشار هنا إن إلياس بن صغير، كان قد مثل المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 17 عاماً في مباراتين، وفئة أقل من 18 عاماً 3 مرات.

لكن ذلك، بحسب ما تشير المعطيات الحالية لـ اللاعب الشاب، لن يمنع الجامعة الملكية المغربية من مواصلة جهودها من أجل ضمّه إلى صفوف أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي.

إلياس بن صغير يُطيح بأرقام مبابي القياسية مع نادي موناكو

إلى ذلك ومن المفارقات فقد كان النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل سنوات، هو الآخر، أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص نادي موناكو.

ولعب “مبابي” أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي موناكو في 2 ديسمبر 2015 ضد نادي “كاين” في الدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1–1.

حيث دخل كبديل للاعب فابيو كوينتراو عند الدقيقة 88، ليصبح أصغر لاعب يلعب لنادي موناكو في التاريخ بعمر 16 عام و 347 يوم.

وفي تاريخ 31 أغسطس 2017، عندما وقع كيليان مبابي عقداً مع نادي العاصمة الفرنسية “باريس سان جيرمان”، مدته موسم واحد وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي موناكو.

لعب مبابي مع نادي موناكو 60 مباراة، مع 3275 دقيقة، سجل فيهم إجمالي 27 هدفا.

وكان الرقم القياسي للنجم الفرنسي، ​كيليان مبابي​ مع نادي موناكو، هو أنه كان أصغر لاعب في التاريخ يسجل في مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا .

لكنه لم يسجل هدفين في مباراة واحدة مثل الفرنسي من أصول مغربية إلياس بن صغير، الأمر الذي يجعل من الأخير بحسب تحليلات مراقبين، مرشحا بقوة ليكون رقما صعبا في السنوات القادمة في الدوري الفرنسي، وأيضا في كامل أوروبا وبالأخص مع منتخب مسقط رأسه، المغرب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مبابي يتفوق على هالاند.. أفضل 5 هدافين في عام 2022

رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

حياتنا

“غرام جديد” .. مفاجأة غير متوقعة عن مبابي وصديقته المتحولة جنسياً (شاهد)

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

رياضة

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة (فيديو)

حياتنا

رد فعل صادم من ميسي بسبب “دمية السلحفاة”.. ما علاقة مبابي؟ (شاهد)

الهدهد

دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

رياضة

مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

رياضة

مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

رياضة

10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

حياتنا

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

الهدهد

دموع ماكرون ومبابي تتصدر المشهد بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة بيليه واللحظات الأخيرة بحياته..ملك الكرة لحق بالأسطورة مارادونا

كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

سعودي أحرق والديه وأخيه وأخته حتى الموت والسبب صادم (فيديو)

نتنياهو بدأ رئاسته الجديدة برسالة لمحمد بن سلمان وعينه على السعودية

مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته .. لا تحاول تقليده! (فيديو)

سبب انقلاب ساويرس.. صدمة للسيسي وهجمة مضادة لإعلام “التطبيل” بقيادة أديب

انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

المغرب: هذا ما كشفته وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة!

شاهد ما فعله غانم المفتاح في غرفة النوم مع شقيقه التوأم (فيديو)

الجزائر.. حملة واسعة ضد الفساد في عملاق الطاقة “سوناطراك” وهذا مصير “ولد قدور”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC