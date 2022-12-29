إلياس بن صغير يصنع المستحيل بالكرة.. يُهدد أرقام مبابي وتاريخ تيري هنري (فيديو)

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وطن – أصبح اللاعب الفرنسي من أصل مغربي “إلياس بن صغير” صاحب الـ 17 عاما، ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية مع نادي “موناكو” في مباراته الأولى بالدوري الفرنسي، بعد نجم كرة القدم الفرنسية اللاعب السابق “تيري هنري”.

إلياس بن صغير موهبة فرنسية شابة من أصول مغربية

وفي أول مشاركة له مع نادي موناكو الفرنسي، سجل اللاعب الفرنسي من أصل مغربي “إلياس بن صغير”، هدفين أعطى الأول فريقه أفضلية التقدم وحسم الثاني المباراة وحقق الثلاث نِقاط، في مواجهة نادي “أوكسير”، رغم دخوله في فترة ما بين الشوطين.

https://twitter.com/MoroccoComps/status/1608202151041576960?s=20&t=AV8MqaFUP4PJ2n5_C5-9fQ

وتألق صاحب الـ 17 سنة فقط، إلياس بن صغير بشكل لافت في مباراة الأسبوع الـ16من الدوري الفرنسي، مع فريقه موناكو الذي فاز على أوكسير بثلاثة أهداف لهدفين.

ودخل صاحب الأصول المغربية، مع بداية الشوط الثاني مكان المهاجم الفرنسي “وسام بن يدر”، وتمكن من تسجيل هدفين رائعين، كان الأول في الدقيقة الـ58، بينما جاء الثاني في الدقيقة الـ85، مانحاً النقاط الثلاثة لفريقه، بعد أن كسر التعادل في النتيجة.

الفرنسي من أصل مغربي إلياس بن صغير يصبح ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية مع موناكو بالدوري الفرنسي منذ تيري هنري ⚽️⚽️✨ صاحب الـ 17 عامًا سجلها في مباراته الأولى بالدوري 👏 pic.twitter.com/87ZGGSIwEP — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 28, 2022

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وبفضل هدفيه، أصبح إلياس بن صغير، ثاني أصغر لاعب في تاريخ موناكو يسجل هدفين، وهو في السنّ السابعة عشرة و315 يوماً، بعد الأسطورة الفرنسية تيري هنري الذي سجل هدفين في عام 1995، في شباك نادي لانس، حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً و255 يوماً.

يشار أن هذه المباراة الثالثة له مع الفريق الأول لموناكو، الذي لعب معه أول مواجهة في الدوري الأوروبي أمام فريق فيرينتسفاروشي المجري يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ثم خاض المواجهة الثانية أمام النجم الأحمر ببلغراد الصربي، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبينما انتهت المواجهة الأولى التي لعب فيها 8 دقائق بالتعادل 1-1، انتهت المباراة الثانية التي لعب فيها دقيقة واحدة بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف وحيد.

Le deuxième but d’Eliesse Ben Seghir en vidéo : pic.twitter.com/Wn1ZLvAu18 — DM SPORT (@dmsportma) December 28, 2022

من هو “إلياس بن صغير” الموهبة المغربية الشابة؟

وإلياس بن صغير فرنسي من أصول مغربية، وُلد يوم 16 فبراير/ شباط من عام 2005 بمدينة سان تروبي الفرنسية.

بدأ صاحب الـ 17 سنة مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية كوغولينوا في سنّ الخمس سنوات، قبل أن ينضمّ في عام 2016 إلى فريق “سان رافاييل” الذي لعب معه لموسمين، عاد إثرهما إلى فريقه الأول في الفترة بين 2018 و2020.

وذلك قبل أن ينتقل إلى نادي موناكو، الذي أمضى معه أول عقد احتراف يوم 5 أغسطس/ آب 2022.

يرى مراقبون أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، ومن ورائه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستسعى عبر شبكة كشافيها المنتشرة في كامل أوروبا، إلى استقطاب هذا الموهبة الصاعدة.

يشار هنا إن إلياس بن صغير، كان قد مثل المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 17 عاماً في مباراتين، وفئة أقل من 18 عاماً 3 مرات.

لكن ذلك، بحسب ما تشير المعطيات الحالية لـ اللاعب الشاب، لن يمنع الجامعة الملكية المغربية من مواصلة جهودها من أجل ضمّه إلى صفوف أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي.

إلياس بن صغير يُطيح بأرقام مبابي القياسية مع نادي موناكو

إلى ذلك ومن المفارقات فقد كان النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل سنوات، هو الآخر، أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص نادي موناكو.

ولعب “مبابي” أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي موناكو في 2 ديسمبر 2015 ضد نادي “كاين” في الدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1–1.

حيث دخل كبديل للاعب فابيو كوينتراو عند الدقيقة 88، ليصبح أصغر لاعب يلعب لنادي موناكو في التاريخ بعمر 16 عام و 347 يوم.

وفي تاريخ 31 أغسطس 2017، عندما وقع كيليان مبابي عقداً مع نادي العاصمة الفرنسية “باريس سان جيرمان”، مدته موسم واحد وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي موناكو.

لعب مبابي مع نادي موناكو 60 مباراة، مع 3275 دقيقة، سجل فيهم إجمالي 27 هدفا.

وكان الرقم القياسي للنجم الفرنسي، ​كيليان مبابي​ مع نادي موناكو، هو أنه كان أصغر لاعب في التاريخ يسجل في مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا .

لكنه لم يسجل هدفين في مباراة واحدة مثل الفرنسي من أصول مغربية إلياس بن صغير، الأمر الذي يجعل من الأخير بحسب تحليلات مراقبين، مرشحا بقوة ليكون رقما صعبا في السنوات القادمة في الدوري الفرنسي، وأيضا في كامل أوروبا وبالأخص مع منتخب مسقط رأسه، المغرب.