الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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الدوسري: محمد بن سلمان اعتدى على خاله بالضرب المبرح وكسر يده

المعارض السعودي غانم الدوسري زعم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرب خاله فهد بن حثلين

كتب باسل النجار
محمد بن سلمان يعتدي على خاله فهد بن حثلين watanserb.com
محمد بن سلمان يعتدي على خاله فهد بن حثلين
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وطن – تسبب غانم الدوسري المعارض السعودي البارز والمقيم في بريطانيا، بموجة جدل واسعة بين السعوديين على تويتر بعد زعمه قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالاعتداء على خاله الشيخ فهد بن فلاح بن سلطان آل حثلين.

أزمة فهد بن حثلين خال ولي العهد محمد بن سلمان

ويشار إلى أنه في مايو الماضي كشفت منظمة “داون” التي أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي، عن منع فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل وخال ولي العهد محمد بن سلمان من السفر ومصادرة العديد من أمواله.

غانم الدوسري نسب ما ذكره عن اعتداء ابن سلمان، على خاله فهد لمعلومات وصلته ـ لم يكشف مصدرها ـ ودعا من يملك تأكيد لهذه المعلومات عن تلك الواقعة أن يتواصل معه.

وكتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر:”وصلتني معلومة تقول إن الدب الداشر ضرب خاله الشيخ فهد بن حثلين اللين عض الارض وانكسرت يده اليمنى.”

وأضاف: “أتمنى ممن لديه معلومات حول هذه الحادثة أن يفيدنا.”

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جدير بالذكر أن فهد بن حثلين هو أخو الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي، زوجة الملك سلمان ـ الأحب إلى قلبه بعد وفاة زوجته الأولى “السديرية” ـ .

محمد بن سلمان يعتدي على خاله فهد بن حثلين
فهد بن حثلين هو أخو الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي والدة محمد بن سلمان

وأنجبت الأميرة فهدة للملك سلمان 6 أبناء، أكبرهم ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، ثم (خالد وتركي ونايف وبندر وراكان).

وتسببت تغريدة غانم الدوسري في جدل واسع جدا بين السعوديين على تويتر، وهاجمه البعض واتهمه بأنه يسعى لتشويه سمعة ولي العهد عبر إشاعات كاذبة يروج لها.

فيما ذهب آخرون إلى تصديق “الدوسري” والقول بأنهم لا يستبعدون هذا الأمر، عن شخص ينكل بكل معارضيه حتى أقربهم له من أبناء عمومته، فضلا عن تدبيره جريمة اغتيال الصحفي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول، عام 2018.

مصادرة أموال فهد بن حثلين في السعودية

وفهد بن حثلين هو مؤسس ورئيس نادي الإبل، وخال (شقيق والدة) محمد بن سلمان، والذي تمت مصادرة أمواله ـ بحسب ما ذكرته منظمة dawn الحقوقية ـ في مايو من العام 2022.

وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها (وطن) آنذاك: “أنباء عن منع فهد بن حثلين من السفر ومصادرة العديد من أمواله، في تطور جديد لاستهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعائلته المقربة”.

ووقتها توالت ردود الأفعال على هذه الأنباء، حيث علق الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة بالقول: ”النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله!”.

فيما دون الناشط السعودي المعارض عبدالله عمر آنذاك معلقا على هذه الأنباء: “اعتقالات القضاة الأخيرة والآن الأنباء حول منع شقيق والدة محمد بن سلمان من السفر ومصادرة أمواله تشير لما يبدو أنه انتقال الصراع والتصفيات إلى الدائرة الضيقة المقربة من السلطة وكل هذا يتزامن مع الحديث عن قرب انتقال السلطة الملكية!”

ابن سلمان يحتجز والدته فهدة بنت حثلين

ويشار إلى أن هذه الممارسات القمعية التي يرتكبها ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي ضد أقرب الناس إليه، لم تعد مستغربة لدى كثير من المطلعين على سجله الإجرامي بحق والدته حتى.

حيث سبق أن فجرت قناة “إن بي سي” الأمريكية، في مارس عام 2019 قنبلة من العيار الثقيل مفادها أن الأمير الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب وحضور الحفلات الموسيقية، هو نفسه الذي منع والدته فهدة بن حثلين طيلة أعوام من رؤية والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

محمد بن سلمان يعتدي على خاله فهد بن حثلين
الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي والدة محمد بن سلمان

الخبر نقلته القناة الأمريكية وقتها، استنادا إلى ما قالت إنها معلومات استخباراتية وصلتها، أدلى بها 14 مسؤولا أمريكا ساميا منهم من لا يزال في الخدمة ومنهم من غادرها.

وعلى مدى تلك الفترة تقول القناة، لم يعدم الأمير الشاب وسيلة إلا وبرّر بها غياب والدته. منها مثلا أنها خارج البلاد للعلاج حتى لا ينتاب الشك العاهلَ السعودي بأن نجله هو الذي يقف وراء اختفاء زوجته ووالدة ولي العهد.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون بحسب “إن بي سي نيوز” واستنادا إلى المعلومات الاستخباراتية، أن الأمير بن سلمان اتخذ هذا الإجراء ضد والدته الأميرة فهدة لأنه خشي من أن تعارض مخططاته للإمساك بالسلطة ما كان قد يهدد تماسك وحدة العائلة المالكة خاصة وأن الوالدة تحظى بمكانة خاصة لدى الملك سلمان.

وأضاف تقرير القناة أن الرجل الثاني في هرم السلطة السعودية والحاكم الفعلي للبلاد، قد وضع والدته تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت في أحد القصور في المملكة دون علم والده.

وهذا الإجراء يأتي بحسب ذات المصدر، لتعزيز قائمة طويلة من القرارات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ ، منذ أن تولى والده عرش السعودية.

المصدرإن بي سي + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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