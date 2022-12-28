الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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حياتنا

أمراض الأمعاء الالتهابية: 8 عادات يجب اتباعها لحماية نفسك وفقًا للعلماء

"للوقاية من مرض التهاب الأمعاء، يجب استهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات..."

كتب معالي بن عمر
أمراض الجهاز الهضمي watanserb.com
أمراض الجهاز الهضمي
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وطن-أكدت دراسة دولية جديدة أن الوقاية من مرض التهاب الأمعاء، يتطلّب تبني أسلوب حياة صحي.

في الحقيقة، يعاني أكثر من 200000 فرنسي من مرض التهاب الأمعاء المزمن (IBD). وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال“، الفرنسية، فإن داء كرون (يمثل 70٪ من الحالات) والتهاب القولون التقرحي (يمثل 25٪ من الحالات )يظهران بشكل عام بين سن 20 و 30 عامًا: وتتميز هذه الأمراض بالتهاب مستمر في الجهاز الهضمي وتتطور مع الوقت.

هذا العصير الطبيعيّ كفيلٌ بحرق الدهون وتقوية المناعة وعلاج مشاكل الكبد والجهاز الهضمي

ووفقًا لترجمة “وطن“، بحثت دراسة دولية جديدة في العوامل التي تعزز تطور مرض التهاب الأمعاء. كما عمل الباحثون على التثبّت من البيانات الطبية الخاصة بما يقارب من 300000 بالغ يعيشون في الولايات المتحدة؛ ولأكثر من 10 سنوات، قاموا بفحص نظامهم الغذائي ونشاطهم البدني وإدمانهم …

يعاني أكثر من 200000 فرنسي من مرض التهاب الأمعاء المزمن
يعاني أكثر من 200000 فرنسي من مرض التهاب الأمعاء المزمن

هذا وخلص العلماء إلى أنه من خلال تبني “عادات نمط حياة صحية”، ينخفض خطر الإصابة بمرض كرون بنحو 60٪، وحوالي 55٪ بالنسبة لالتهاب القولون التقرحي.

5 أطعمة ضارة بالأمعاء

وللوقاية من مرض التهاب الأمعاء، يجب استهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات وقليل من الكحول واللحوم الحمراء
بشكل ملموس، ماذا يعني هذا؟ لتجنب الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، ينصحنا الباحثون بالعديد من الأشياء:

  • الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) الخاص بنا بين 18.5 و 25
  • الإقلاع عن التدخين
  • مارس الرياضة لمدة ساعة واحدة على الأقل كل يوم
  • تناول ما لا يقل عن 8 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا
  • تناول أقل من نصف جزء من اللحوم الحمراء يوميًا
  • تناول ما لا يقل عن 25 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًا
  • تناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا
  • تناول ما لا يقل عن نصف جزء من المكسرات أو البذور الزيتية (الفستق، البندق…) يوميًا

وبحسب العلماء، الذين نُشر عملهم في المجلة المتخصصة Gut People: “إذا كانت أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) تعتمد جزئيًا على العوامل الوراثية، فنحن نعلم الآن أنه ينبغي ألا يتم إهمال العوامل البيئية”.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين لديهم أحد أفراد أسرتهم مصاب بمرض التهاب الأمعاء لديهم خطر متزايد بنسبة 2٪ إلى 17٪ للإصابة بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي. لذلك يوصى بتبني أسلوب حياة صحي كوسيلة وقائية.

من خلال تبني "عادات نمط حياة صحية"، ينخفض خطر الإصابة بمرض كرون
من خلال تبني “عادات نمط حياة صحية”، ينخفض خطر الإصابة بمرض كرون

دراسة جديدة تظهر الارتباط بين الاكتئاب وأمراض الجهاز الهضمي

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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