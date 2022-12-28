أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق وطريقة الحجز

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وطن- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 25، المقرر إقامتها في دولة العراق للمرة الثانية في تاريخها الشهر المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي، أحمد الموسوي، في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق داخل مدينة البصرة العراقية، ” تذاكر حضور مباريات اتحاد كأس الخليج تنقسم إلى 4 فئات، وهي الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق”.

أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق

وأوضح العراقي الموسوس، تفاصيل أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق، المقرر افتتاحها في ال6 من يناير الشهر القادم.

كما وجاء أسعار تذاكر حضور مباريات بطولة خليجي 25، وفق ما ذكره الاتحاد العراقي لكرة القدم، على النحو الآتي:

(1) الفئة الأولى (اللون الأخضر): 30 دولارا (45 ألف دينار عراقي).

(2) الفئة الثانية (اللون الأصفر) 20 دولارا (30 ألف دينار عراقي).

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(3) الفئة الثالثة (الأحمر) 14 دولارا ( 20 ألف دينار عراقي).

(4) الفئة الأخيرة (اللون الأزرق) 10 دولارات ( 15 ألف دينار عراقي).

طريقة حجز تذاكر مباريات خليجي 25

ونستعرض عليكم متابعينا الآعزاء، خطوات حجز تذكرة حضور مباراة في بطولة خليجي 25، كما يلي:

(1) الذهاب إلى موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (اضغط هنا).

(2) النقر على مربع حجز تذكرة الآن، حيث تتواجد في منتصف الموقع.

(3) الانتظار بعدها حتى تأتي خطوات حجز التذكرة، من خلال وضع البريد الإلكتروني الخاص بك.

(4) يمنح للشخص 20 دقيقة من أجل إتمام إجراءات حجز التذكرة.

(5) الاطلاع على جدول مباريات خليجي 25، ثم النقر على حجز المقاعد.

(6) النقر على المقاعد المتاحة للحجز من خلال المخطط الظاهر لك، واخيتار عدد التذاكر المطلوبة للحضور المباراة.

(7) الضغط في الأسفل على المربع (أضف إلى السلة)، وبعدها تتطلب بيانات دفع الرسوم بالطريقة الألية المعروفة (بطاقات)، كما وتنتهي العملية بالحصول على إيصال دفع، من أجل إبرازه عند الدخول إلى الملعب.

ولادةُ بُطولةِ الخليج العربيّ ١٩٧٠

تأريخٌ حافلٌ ونجومٌ مُرصّعةٌ بالذهب

تواصل الأجيالِ والحِفاظ على الإرثِ الكُرويّ

خليجي ٢٥

البصرةُ تُحييكُم pic.twitter.com/pA70bOU0le — IRAQ F.A. (@IRAQFA) December 28, 2022

وتعد المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة العراق بطولة خليجي 25، منذ عام 1997، التي أقيمت في العاصمة العراقية (بغداد).

يذكر بأن كأس اتحاد الخليجي العربي لكرة القدم (خليجي 25)، ستفتتح في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2023، بمواجهة صاحب الأرض العراق أمام عمان، كما وستختتم البطولة في ال19 من الشهر نفسه.