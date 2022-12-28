الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رياضة

أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق وطريقة الحجز

العراق تستضيف بطولة خليجي 25 للمرة الثانية في تاريخها في مدينة البصرة

كتب فارس أبو شيحة
أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 watanserb.com
استاد البصرة الدولي
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وطن- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 25، المقرر إقامتها في دولة العراق للمرة الثانية في تاريخها الشهر المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي، أحمد الموسوي، في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق داخل مدينة البصرة العراقية، ” تذاكر حضور مباريات اتحاد كأس الخليج تنقسم إلى 4 فئات، وهي الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق”.

أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق

وأوضح العراقي الموسوس، تفاصيل أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق، المقرر افتتاحها في ال6 من يناير الشهر القادم.

كما وجاء أسعار تذاكر حضور مباريات بطولة خليجي 25، وفق ما ذكره الاتحاد العراقي لكرة القدم، على النحو الآتي:

(1) الفئة الأولى (اللون الأخضر): 30 دولارا (45 ألف دينار عراقي).

(2) الفئة الثانية (اللون الأصفر) 20 دولارا (30 ألف دينار عراقي).

أسعار تذاكر مباريات خليجي 25
أسعار تذاكر مباريات خليجي 25
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(3) الفئة الثالثة (الأحمر) 14 دولارا ( 20 ألف دينار عراقي).

(4) الفئة الأخيرة (اللون الأزرق) 10 دولارات ( 15 ألف دينار عراقي).

طريقة حجز تذاكر مباريات خليجي 25

ونستعرض عليكم متابعينا الآعزاء، خطوات حجز تذكرة حضور مباراة في بطولة خليجي 25، كما يلي:

(1) الذهاب إلى موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (اضغط هنا).

(2) النقر على مربع حجز تذكرة الآن، حيث تتواجد في منتصف الموقع.

(3) الانتظار بعدها حتى تأتي خطوات حجز التذكرة، من خلال وضع البريد الإلكتروني الخاص بك.

ملاعب بطولة خليجي 25 العراق
ملاعب بطولة خليجي 25 العراق

(4) يمنح للشخص 20 دقيقة من أجل إتمام إجراءات حجز التذكرة.

(5) الاطلاع على جدول مباريات خليجي 25، ثم النقر على حجز المقاعد.

(6) النقر على المقاعد المتاحة للحجز من خلال المخطط الظاهر لك، واخيتار عدد التذاكر المطلوبة للحضور المباراة.

(7) الضغط في الأسفل على المربع (أضف إلى السلة)، وبعدها تتطلب بيانات دفع الرسوم بالطريقة الألية المعروفة (بطاقات)، كما وتنتهي العملية بالحصول على إيصال دفع، من أجل إبرازه عند الدخول إلى الملعب.

وتعد المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة العراق بطولة خليجي 25، منذ عام 1997، التي أقيمت في العاصمة العراقية (بغداد).

مباريات خليجي25 العراق
مباريات خليجي25 العراق

يذكر بأن كأس اتحاد الخليجي العربي لكرة القدم (خليجي 25)، ستفتتح في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2023، بمواجهة صاحب الأرض العراق أمام عمان، كما وستختتم البطولة في ال19 من الشهر نفسه.

المصدروطن+ الاتحاد العراقي لكرة القدم + صفحة كأس اتحاد الخليج العربي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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