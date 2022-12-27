ما قصة “متحف ميسي” في قطر؟ (صور)

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وطن- أعلنت جامعة قطر عن تخصيص غرفة إقامة أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الجامعة خلال المونديال، لتكون متحفا صغيرا يحمل اسمه ويخلد فترة البقاء التاريخي لنجم باريس سان جيرمان في الدوحة، لجعل الغرفة “إرثا سياحيا في المستقبل”.

متحف ميسي في جامعة قطر

وقاد اللاعب الأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية ليونيل ميسي فريق بلاده للحصول على كأس العالم، التي أقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا.

وتوج الأرجنتين باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليرفع ليونيل ميسي الكأس الغالية لأول مرة في تاريخه.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين أقامت في الحرم الجامعي لجامعة قطر طوال فترة المونديال.

صور من مقرّ إقامة أبطال العالم الذي استضافهم @QatarUniversity خلال مونديال كأس العالم، وعمل مُتحف مُصغّر لمنتخب الأرجنتين في جناح الافضل في العالم ميسي @TeamMessi @Qatari pic.twitter.com/ph1ptgBg3s — عبدالمحسن الأسمر الرويلي (@ABDULMAHSAN8) December 27, 2022

ويأتي هذا القرار تخليدا لذكرى تواجد الأيقونة الأرجنتينية في قطر. خاصة وأنه نجح في قيادة رفقائه في منتخب “التانغو” للفوز باللقب.

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وتريد الجامعة القطرية تخليد فترة البقاء التاريخي لنجم باريس سان جيرمان لجعل الغرفة، إرثا سياحيا في المستقبل.

وبحسب وسائل إعلام قطرية قررت الجامعة تخصيص الغرفة التي أقام بها النجم الأرجنتيني ميسي أثناء فترة مونديال قطر، لتصبح متحفًا مصغرًا.

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/bYhvPOq1sV — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

وقالت جامعة قطر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: قررنا تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر، لتصبح متحفًا مصغرًا “.

غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة

ونشرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، صورًا من داخل الغرفة التي سوف تصبح متحفًا في وقت لاحق بقمصان اللاعبين، وذلك كذكرى لفوز منتخب الأرجنتين بالبطولة التي أقيمت في قطر.

وكانت الجامعة قد هنأت الفريق الأرجنتيني لحصوله على كأس العالم في قطر 2022، وقالت على حسابها في ” تويتر”:”أمتعتم عُشاق الساحرة المستديرة حول العالم وحصدتم اللقب بجدارة كان لنا شرف احتضانكم في حرمنا الجامعي”.

أمتعتم عُشاق الساحرة المستديرة حول العالم وحصدتم اللقب بجدارة 🇦🇷 كان لنا شرف احتضانكم في حرمنا الجامعي#جامعة_قطر #كأس_العالم_قطر_2022 #الارجنتين_فرنسا pic.twitter.com/niEdiNzHxG — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 18, 2022

كما شكرت أسرة الجامعة كافة الفرق في جامعة قطر التي عملت بشكلٍ مكثف ومتواصل في الفترة الماضية لإنجاح استضافة حرمنا الجامعي لعددٍ من منتخبات كرة القدم العالميَّة التي شاركت في مونديال كأس العالم قطر 2022.

تقديرٌ وثناءٌ كبير لكافة الفرق في #جامعة_قطر التي عملت بشكلٍ مكثف ومتواصل في الفترة الماضية لإنجاح استضافة حرمنا الجامعي لعددٍ من منتخبات كرة القدم العالميَّة التي شاركت في مونديال #كأس_العالم_قطر_2022 أسرة الجامعة،

مباركٌ لنا جميعًا نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/pF3cJZ18FZ — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 18, 2022

وكان الدكتور “هتمي الهتمي”، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر، أكد في تصريح لصحيفة “الشرق” القطرية أن كأس العالم خلف إرثاً كبيراً لطلبة الجامعة يستفيدون منه خلال السنوات المقبلة.

وأشار المسؤول الجامعي إلى أن جامعة قطر نجحت في تأمين بيئة مثالية لمنتخبي الأرجنتين وإسبانيا، اللذين اختارا السكن الطلابي للإقامة والتدريب خلال المونديال، لافتاً إلى الإشادات الكبيرة التي حظيت بها الجامعة.

وأضاف أن الفريق الأرجنتيني قام بتصوير فيديو قصير لأعضاء المنتخب وهم يتجوّلون في مرافق الجامعة ويستخدمونها ومستمتعين بوقتهم في الحرم الجامعي.

وتابع: “لقد لاحظنا أن هناك ارتياحاً كبيراً من قبل أعضاء الفريق والبعثات المشاركة من خلال التواصل المباشر معهم”.

وأشار مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر، إلى أن “المنتخبات المقيمة معنا كانت فخورة بإقامتها في مؤسسة تعليمية وطنية تتمتع بكافة المواصفات العالمية.”

وتابع أن “هذه رسالة إلى شعوبهم أنهم أتوا إلى قطر بهدف الحصول على كأس العالم وخوض منافسات رياضية.”

ردود وتعليقات متباينة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع خبر تخصيص مكان إقامة ميسي ورفاقه كمتحف بردود وتعليقات متباينة.

حيث علق أحدهم بنبرة مداعبة: “بهذه المناسبة نرجو تخفيف الملازم علينا وتسهيل الامتحانات”.

بهذي المناسبه نبي تخففون علينا الملازم وتسهلون الامتحانات 🫱🏼‍🫲🏻🤍🤍🤍 — .🫀 (@reueuu) December 18, 2022

وطالب مغرد آخر بإقامة معرض لصور المنتخب الأرجنتيني في الجامعة.

وعقب “عبد الصمد العزاني”: “كان الإلهام المنثور في كل زاوية من زوايا الجامعة دور كبير في صفاء الذهن”.