الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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ما قصة “متحف ميسي” في قطر؟ (صور)

يأتي هذا القرار من قبل جامعة قطر تخليداً لفترة بقاء الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدوحة

كتب خالد الأحمد
ليونيل ميسي watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن- أعلنت جامعة قطر عن تخصيص غرفة إقامة أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الجامعة خلال المونديال، لتكون متحفا صغيرا يحمل اسمه ويخلد فترة البقاء التاريخي لنجم باريس سان جيرمان في الدوحة، لجعل الغرفة “إرثا سياحيا في المستقبل”.

متحف ميسي في جامعة قطر

وقاد اللاعب الأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية ليونيل ميسي فريق بلاده للحصول على كأس العالم، التي أقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا.

وتوج الأرجنتين باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليرفع ليونيل ميسي الكأس الغالية لأول مرة في تاريخه.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين أقامت في الحرم الجامعي لجامعة قطر طوال فترة المونديال.

ويأتي هذا القرار تخليدا لذكرى تواجد الأيقونة الأرجنتينية في قطر. خاصة وأنه نجح في قيادة رفقائه في منتخب “التانغو” للفوز باللقب.

متحف ميسي في جامعة قطر
متحف ميسي في جامعة قطر
متحف ميسي في جامعة قطر
متحف ميسي في جامعة قطر
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وتريد الجامعة القطرية تخليد فترة البقاء التاريخي لنجم باريس سان جيرمان لجعل الغرفة، إرثا سياحيا في المستقبل.

وبحسب وسائل إعلام قطرية قررت الجامعة تخصيص الغرفة التي أقام بها النجم الأرجنتيني ميسي أثناء فترة مونديال قطر، لتصبح متحفًا مصغرًا.

وقالت جامعة قطر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: قررنا تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر، لتصبح متحفًا مصغرًا “.

غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة
غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة
غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة
غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة

غرفة ميسي داخل جامعة قطر بالدوحة

ونشرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، صورًا من داخل الغرفة التي سوف تصبح متحفًا في وقت لاحق بقمصان اللاعبين، وذلك كذكرى لفوز منتخب الأرجنتين بالبطولة التي أقيمت في قطر.

وكانت الجامعة قد هنأت الفريق الأرجنتيني لحصوله على كأس العالم في قطر 2022، وقالت على حسابها في ” تويتر”:”أمتعتم عُشاق الساحرة المستديرة حول العالم وحصدتم اللقب بجدارة كان لنا شرف احتضانكم في حرمنا الجامعي”.

فوز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم
فوز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم

كما شكرت أسرة الجامعة كافة الفرق في جامعة قطر التي عملت بشكلٍ مكثف ومتواصل في الفترة الماضية لإنجاح استضافة حرمنا الجامعي لعددٍ من منتخبات كرة القدم العالميَّة التي شاركت في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وكان الدكتور “هتمي الهتمي”، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر، أكد في تصريح لصحيفة “الشرق” القطرية أن كأس العالم خلف إرثاً كبيراً لطلبة الجامعة يستفيدون منه خلال السنوات المقبلة.

وأشار المسؤول الجامعي إلى أن جامعة قطر نجحت في تأمين بيئة مثالية لمنتخبي الأرجنتين وإسبانيا، اللذين اختارا السكن الطلابي للإقامة والتدريب خلال المونديال، لافتاً إلى الإشادات الكبيرة التي حظيت بها الجامعة.

أمير قطر و ليونيل ميسي
أمير قطر و ليونيل ميسي

وأضاف أن الفريق الأرجنتيني قام بتصوير فيديو قصير لأعضاء المنتخب وهم يتجوّلون في مرافق الجامعة ويستخدمونها ومستمتعين بوقتهم في الحرم الجامعي.

وتابع: “لقد لاحظنا أن هناك ارتياحاً كبيراً من قبل أعضاء الفريق والبعثات المشاركة من خلال التواصل المباشر معهم”.

وأشار مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر، إلى أن “المنتخبات المقيمة معنا كانت فخورة بإقامتها في مؤسسة تعليمية وطنية تتمتع بكافة المواصفات العالمية.”

وتابع أن “هذه رسالة إلى شعوبهم أنهم أتوا إلى قطر بهدف الحصول على كأس العالم وخوض منافسات رياضية.”

ردود وتعليقات متباينة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع خبر تخصيص مكان إقامة ميسي ورفاقه كمتحف بردود وتعليقات متباينة.

حيث علق أحدهم بنبرة مداعبة: “بهذه المناسبة نرجو تخفيف الملازم علينا وتسهيل الامتحانات”.

وطالب مغرد آخر بإقامة معرض لصور المنتخب الأرجنتيني في الجامعة.

وعقب “عبد الصمد العزاني”: “كان الإلهام المنثور في كل زاوية من زوايا الجامعة دور كبير في صفاء الذهن”.

المصدرتويتر، صحيفة "الشرق" القطرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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