فيديو صادم لسيدة سعودية منقبة تغني في حفل فني

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وطن – في مشهد أقل ما يُوصف به بأنه “صادم”، انتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة سعودية تغني وهي ترتدي النقاب في حفل فني بمنطقة جازان.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي النقاب وهي تغني في حفل فني في إحدى الحدائق العامة في جازان.

وبيّن الفيديو، حضورا كبيرا من العائلات في الحفل الفني، كما شوهدت الكثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب وهن حاضرات الحفل.

حفلة في إحدى الحدائق العامة في جازان!!

ما هي الرسالة؟! هل الاستهانة بالنقاب والحجاب

أم تشجيع المنقبات على الانخراط في مستنقع الغناء؟! pic.twitter.com/JJhqoZoZ3h — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 26, 2022

المشهد في جازان نُسخة مصغرة مما تشهده المملكة في الوقت الحالي، من موجة تزعم السلطات إنها انفتاح لكنّها تمثل انحلالا تفشى في كل أرجاء المملكة.

هذه المسخرة حدثت في جازان. والرسالة المُراد إيصالها واضحة! pic.twitter.com/uIDeli7vPz — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 27, 2022

عدم ارتداء العباءة

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هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة، وذلك بعد إصدار هيئة تقويم التعليم والتدريب، قرارا يقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة عبر “تويتر“: “يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.. بالتوفيق”.

مرحباً:

يتوجب الإلتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) December 16, 2022

جاء ذلك ردّاً على تغريدة سألته فيها فتاة سعودية “داليا”، عمّا إذا كان مسموحاً ارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

مشاهد الانحلال تغزو المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

وكان موسم الرياض، أحد أكثر المنصات التي تُظهر مدى الانحلال في السعودية، وهو ما يتم توثيقه عبر العديد من مقاطع الفيديو.

ففي الفترة الأخيرة، توالت مشاهد الرقص المختلَط التي تسود في المملكة خلال انطلاق موسم الرياض، بينها مشهد رقص مختلط بين سيدتين وثلاث رجال.

وكان لافتاً أن السيدتين كانتا ترتديان النقاب، لكن شعرَهما كان واضحاً على مرأى الجميع.