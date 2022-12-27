الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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فيديو صادم لسيدة سعودية منقبة تغني في حفل فني

خطة الانفتاح بالمملكة السعودية تحولت إلى "انحلال"

كتب خالد السعدي
حفل جازان watanserb.com
سعودية بالنقاب تغني في حفل بجازان
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وطن – في مشهد أقل ما يُوصف به بأنه “صادم”، انتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة سعودية تغني وهي ترتدي النقاب في حفل فني بمنطقة جازان.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي النقاب وهي تغني في حفل فني في إحدى الحدائق العامة في جازان.

وبيّن الفيديو، حضورا كبيرا من العائلات في الحفل الفني، كما شوهدت الكثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب وهن حاضرات الحفل.

المشهد في جازان نُسخة مصغرة مما تشهده المملكة في الوقت الحالي، من موجة تزعم السلطات إنها انفتاح لكنّها تمثل انحلالا تفشى في كل أرجاء المملكة.

عدم ارتداء العباءة

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هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة، وذلك بعد إصدار هيئة تقويم التعليم والتدريب، قرارا يقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة عبر “تويتر“: “يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.. بالتوفيق”.

جاء ذلك ردّاً على تغريدة سألته فيها فتاة سعودية “داليا”، عمّا إذا كان مسموحاً ارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

مشاهد الانحلال تغزو المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

وكان موسم الرياض، أحد أكثر المنصات التي تُظهر مدى الانحلال في السعودية، وهو ما يتم توثيقه عبر العديد من مقاطع الفيديو.

ففي الفترة الأخيرة، توالت مشاهد الرقص المختلَط التي تسود في المملكة خلال انطلاق موسم الرياض، بينها مشهد رقص مختلط بين سيدتين وثلاث رجال.

وكان لافتاً أن السيدتين كانتا ترتديان النقاب، لكن شعرَهما كان واضحاً على مرأى الجميع.

المصدرتويتر+ يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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