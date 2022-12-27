غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبيل بطولة خليجي 25

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وطن- شهدت تشكيلة منتخب العراق، المشاركة في بطولة خليجي 25، العديد من الغيابات المؤثرة، بعد إعلانها من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لأسود الرافدين المستضيف للبطولة الخليجية.

غيابات منتخب العراق عن بطولة خليجي 25

وكان من أبرز الغيابات المؤثرة في صفوف منتخب العراق (أسود الرافدين)، المشارك في بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها في مدينة البصرة بدولة العراق الشهر المقبل، أيمن حسين، أمجد عطوان. زيدان إقبال، مهند جعاز، ميرخاس دوسكي، هيران أحمد.

كما ويلعب جل اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب العراق (أسود الرافدين)، في بطولة خليجي 25، في الدوريات العربية الخليجية والأوروبية وأمريكا اللاتينية.

ولادةُ بُطولةِ الخليج العربيّ ١٩٧٠

تأريخٌ حافلٌ ونجومٌ مُرصّعةٌ بالذهب

تواصل الأجيالِ والحِفاظ على الإرثِ الكُرويّ

خليجي ٢٥

البصرةُ تُحييكُم pic.twitter.com/pHvaFPPdWr — IRAQ F.A. (@IRAQFA) December 27, 2022

تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25

وأعلن المدرب الإسباني خيسوس كاساس 49 عاماً، عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي المستضيف، المشارك في بطولة خليجي 25، والتي تضم 23 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن، أحمد باسل.

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دفاع العراق (أسود الرافدين): علي فائز، مناف يونس، مصطفى ناظم، حسين عمار. الاي فاضل، أحمد يحيى، زيد تحسين، ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: أمير العماري، محمد علي عبود، ريوان أمين، إبراهيم بايش. أحمد ياسين، حسين علي، حسن عبد الكريم، حسين جبار.

كما وفي مركز الهجوم: علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، آسو رستم، شيوكو كريم.

افتتاح بطولة خليجي 25 العراق

ومن المقرر أن تفتتح بطولة خليجي 25، بمواجهة صاحب الأرض العراق (أسود الرافدين)، أمام منافسه عمان، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الشهر القادم، على ملعب (استاد البصرة) الدولي. كما وستختتم البطولة في ال19 من الشهر ذاته.

التقَى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي ٢٥ عدنان درجال اليوم الثلاثاء، سفراءَ دول الخليج في العراق. وتناول اللقاء شرحَ آخر التحضيرات النهائية لاحتضان خليجي ٢٥ في البصرة.

وأبدى السفراءُ ارتياحهم الكبير للجهود المبذولة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم . pic.twitter.com/gD9qcuSJ3K — IRAQ F.A. (@IRAQFA) December 27, 2022

يذكر بأن المنتخب العراقي المستضيف، سيلتقي ودياً. أمام الكويت، الجمعة، في ال30 من شهر ديسمبر/ كتنون الأول الجاري، على ملعب (الميناء) الأولمبي.