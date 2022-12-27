الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبيل بطولة خليجي 25

منتخب العراق يعلن عن قائمته النهائية المشاركة في "خليجي 25"

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25 watanserb.com
تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25
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وطن- شهدت تشكيلة منتخب العراق، المشاركة في بطولة خليجي 25، العديد من الغيابات المؤثرة، بعد إعلانها من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لأسود الرافدين المستضيف للبطولة الخليجية.

غيابات منتخب العراق عن بطولة خليجي 25

وكان من أبرز الغيابات المؤثرة في صفوف منتخب العراق (أسود الرافدين)، المشارك في بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها في مدينة البصرة بدولة العراق الشهر المقبل، أيمن حسين، أمجد عطوان. زيدان إقبال، مهند جعاز، ميرخاس دوسكي، هيران أحمد.

كما ويلعب جل اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب العراق (أسود الرافدين)، في بطولة خليجي 25، في الدوريات العربية الخليجية والأوروبية وأمريكا اللاتينية.

تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25

وأعلن المدرب الإسباني خيسوس كاساس 49 عاماً، عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي المستضيف، المشارك في بطولة خليجي 25، والتي تضم 23 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن، أحمد باسل.

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دفاع العراق (أسود الرافدين): علي فائز، مناف يونس، مصطفى ناظم، حسين عمار. الاي فاضل، أحمد يحيى، زيد تحسين، ضرغام إسماعيل.

تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25
تشكيلة منتخب العراق في بطولة خليجي 25

خط الوسط: أمير العماري، محمد علي عبود، ريوان أمين، إبراهيم بايش. أحمد ياسين، حسين علي، حسن عبد الكريم، حسين جبار.

كما وفي مركز الهجوم: علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، آسو رستم، شيوكو كريم.

جدول مباريات بطولة خليجي 25
جدول مباريات بطولة خليجي 25

افتتاح بطولة خليجي 25 العراق

ومن المقرر أن تفتتح بطولة خليجي 25، بمواجهة صاحب الأرض العراق (أسود الرافدين)، أمام منافسه عمان، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الشهر القادم، على ملعب (استاد البصرة) الدولي. كما وستختتم البطولة في ال19 من الشهر ذاته.

يذكر بأن المنتخب العراقي المستضيف، سيلتقي ودياً. أمام الكويت، الجمعة، في ال30 من شهر ديسمبر/ كتنون الأول الجاري، على ملعب (الميناء) الأولمبي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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