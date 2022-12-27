بتدخلِ شخصية من العيار الثقيل.. هروب نجل عوني مطيع من الأردن يشعل مواقع التواصل

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وطن – فجرّ موقع “جراسا” الأردني قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن قيام “شخصية من العيار الثقيل” بتهريب نجل رجل الأعمال المقبوض عليه عوني مطيع، إلى الخارج، في بداية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن “يوسف”، نجل رجل الأعمال عـوني مطيع، والمطلوب لخزينة الدولة بمبلغ 18 مليون دينار أردني (ما يتجاوز 25 مليون دولار أمريكي)، غادر البلاد عبر جواز سفر أمريكي.

وقال الموقع، إن السفارة الأمريكية في الأردن، “ضغطت على شخصية من العيار الثقيل، حيث بقي حتى الرابعة فجرا لمتابعة مغادرة يوسف البلاد”.

ردود أفعال الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول هذه المعلومات، أصبح خبر تهريب نجل عـوني مطيع حديثَ مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر الناشطون ما جرى دون أن تخلوَ تعليقاتهم من عبارات التهكم والسخرية من الحال التي وصل لها الأردن.

وفي هذ السياق، قال المغرد عصام الراعي مستنكراً: “يا إخوان أنا توي بلشت اصحصح من قصة إبن عوني مطيع إللي عليه (18) مليون دينار لخزينة الدولة .. أي إحنا إذا تراكم عليه فاتورتين كهرباء بلعنوا سلسبيل أبو إللي خلف جده الأولاني فكيف هاد هربتوه أجيبوا”.

يا إخوان أنا توي بلشت اصحصح من قصة إبن عوني مطيع إللي عليه (18) مليون دينار لخزينة الدولة .. أي إحنا إذا تراكم عليه فاتورتين كهرباء بلعنوا سلسبيل أبو إللي خلف جده الأولاني فكيف هاد هربتوه أجيبوا . — essam alraie🇧🇷 (@AlraieEssam) December 27, 2022

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وقال المغرد حسام الصقر مشيراً إلى الطبعة الجديدة للدينار الأردني الذي حمل صورة عصفور: “الطائر المرسوم على نسخة الدينار الأردني الجديدة هو العصفور السينائي وهو الطائر الوطني الأردني . شو بالنسبة للطائر الي من سلالة عـوني مطيع، هذا طار برا البلاد ، يا ريت تخلو صياد يقنصو عالسريع لانه سمعنا انه مطلوب على 18 مليون حبة قمح”.

الطائر المرسوم على نسخة الدينار الأردني الجديدة هو #العصفور_السينائي وهو الطائر الوطني الأردني .

شو بالنسبة للطائر الي من سلالة عوني مطيع، هذا طار برا البلاد ، يا ريت تخلو صياد يقنصو عالسريع لانه سمعنا انه مطلوب على 18 مليون حبة قمح .#الدينار_الأردني #الأردن — Hossam Alsaqer 🇯🇴#705👑 (@HossamAlsaqer) December 26, 2022

وسخر المغرد ريمون رباح من الواقعة بالقول: “شو القصة يا شباب وليش هرب الأخ الان وبهذا التوقيت ؟؟ وشو بالنسبة للقبضة الأمنية ؟؟”.

شو القصة يا شباب وليش هرب الأخ الان وبهذا التوقيت ؟؟ وشو بالنسبة للقبضة الأمنية ؟؟

هروب نجل "عوني مطيع" خارج البلاد وهو مطلوب لخزينة الدولة بـ 18 مليون دينار pic.twitter.com/0XeIMuy2UI — Remon Rabah ريمون رباح (@remon_rabah) December 26, 2022

أما المغرد هشام نزايهة، فغرد ساخراً بالقول: “و١٨ مليون عصفور طارو لامريكا مع نجل عـوني مطيع ؟؟ على قولة الباشا حسين المجالي قال نمله ما بتطلع من المطار بدون علم !! واحنا اذا على سيارتك مخالفة ما بتقدر ترخصها”.

و١٨ مليون عصفور طارو لامريكا مع نجل عوني مطيع ؟؟

على قولة الباشا حسين المجالي قال نمله ما بتطلع من المطار بدون علم !!

واحنا اذا على سيارتك مخالفة ما بتقدر ترخصها pic.twitter.com/kAGPqBqdb5 — 🇯🇴Hisham🇯🇴 (@hishamnazihyah1) December 26, 2022

قضية الدخان

وكانت قضية عوني مطيع قد تفجّرت في عام 2018 بعدما كشفت وثائق أنّ المتهم مارس -ومنذ عام 2004- نشاطاً غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

هروب عـوني مطيع إلى لبنان

وتمكّن عوني مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة، ليقوم بالانتقال إلى تركيا بعدها.

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قراراً، يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصاً على ذمة القضية، وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تركيا تسلّم عـوني مطيع للأردن

وفي ديسمبر/كانون أول 2018، ألقت السلطات التركية القبض على عوني مطيع، وسلمته إلى الحكومة الأردنية.

وكانت قد وضعت محكمة أمن الدولة الأردنية، اسم عوني مطيع، على “النشرة الحمراء” للشرطة الدولية، وطلبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية.

الحكم بسَجن عوني مطيع

وفي سبتمبر/أيلول 2021، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاماً على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بمصنع الدخان.