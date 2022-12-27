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بتدخلِ شخصية من العيار الثقيل.. هروب نجل عوني مطيع من الأردن يشعل مواقع التواصل

يوسف عوني مطيع هارب من سداد مبلغ 18 مليون دينار لخزينة الدولة

كتب سالم حنفي
تهريب نجل عوني مطيع watanserb.com
عوني مطيع ونجله يوسف
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وطن – فجرّ موقع “جراسا” الأردني قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن قيام “شخصية من العيار الثقيل” بتهريب نجل رجل الأعمال المقبوض عليه عوني مطيع، إلى الخارج، في بداية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن “يوسف”، نجل رجل الأعمال عـوني مطيع، والمطلوب لخزينة الدولة بمبلغ 18 مليون دينار أردني (ما يتجاوز 25 مليون دولار أمريكي)، غادر البلاد عبر جواز سفر أمريكي.

وقال الموقع، إن السفارة الأمريكية في الأردن، “ضغطت على شخصية من العيار الثقيل، حيث بقي حتى الرابعة فجرا لمتابعة مغادرة يوسف البلاد”.

رجل الاعمال عوني مطيع والمطلوب لخزينة الدولة بمبلغ 18 مليون دينار أردني

ردود أفعال الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول هذه المعلومات، أصبح خبر تهريب نجل عـوني مطيع حديثَ مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر الناشطون ما جرى دون أن تخلوَ تعليقاتهم من عبارات التهكم والسخرية من الحال التي وصل لها الأردن.

تهريب يوسف عوني مطيع إلى الخارج

وفي هذ السياق، قال المغرد عصام الراعي مستنكراً: “يا إخوان أنا توي بلشت اصحصح من قصة إبن عوني مطيع إللي عليه (18) مليون دينار لخزينة الدولة .. أي إحنا إذا تراكم عليه فاتورتين كهرباء بلعنوا سلسبيل أبو إللي خلف جده الأولاني فكيف هاد هربتوه أجيبوا”.

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وقال المغرد حسام الصقر مشيراً إلى الطبعة الجديدة للدينار الأردني الذي حمل صورة عصفور: “الطائر المرسوم على نسخة الدينار الأردني الجديدة هو العصفور السينائي وهو الطائر الوطني الأردني . شو بالنسبة للطائر الي من سلالة عـوني مطيع، هذا طار برا البلاد ، يا ريت تخلو صياد يقنصو عالسريع لانه سمعنا انه مطلوب على 18 مليون حبة قمح”.

وسخر المغرد ريمون رباح من الواقعة بالقول: “شو القصة يا شباب وليش هرب الأخ الان وبهذا التوقيت ؟؟ وشو بالنسبة للقبضة الأمنية ؟؟”.

أما المغرد هشام نزايهة، فغرد ساخراً بالقول: “و١٨ مليون عصفور طارو لامريكا مع نجل عـوني مطيع ؟؟ على قولة الباشا حسين المجالي قال نمله ما بتطلع من المطار بدون علم !! واحنا اذا على سيارتك مخالفة ما بتقدر ترخصها”.

قضية الدخان

وكانت قضية عوني مطيع قد تفجّرت في عام 2018 بعدما كشفت وثائق أنّ المتهم مارس -ومنذ عام 2004- نشاطاً غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

هروب عـوني مطيع إلى لبنان

وتمكّن عوني مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة، ليقوم بالانتقال إلى تركيا بعدها.

عوني مطيع متهم بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة في الأردن

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قراراً، يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصاً على ذمة القضية، وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تركيا تسلّم عـوني مطيع للأردن

وفي ديسمبر/كانون أول 2018، ألقت السلطات التركية القبض على عوني مطيع، وسلمته إلى الحكومة الأردنية.

وكانت قد وضعت محكمة أمن الدولة الأردنية، اسم عوني مطيع، على “النشرة الحمراء” للشرطة الدولية، وطلبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية.

الحكم بسَجن عوني مطيع

وفي سبتمبر/أيلول 2021، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاماً على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بمصنع الدخان.

المصدرموقع جراسا + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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