الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

كريستيانو رونالدو يتلقى النبأ السار قبيل انطلاق بطولة خليجي 25

قرار برتغالي باستبعاد الكويتي بدر المطوع من قائمة المشاركين في بطولة خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو يتلقى النبأ السار بعد استبعاد بدر المطوع من خليجي 25 watanserb.com
كريستيانو رونالدو يتلقى النبأ السار بعد استبعاد بدر المطوع من خليجي 25
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وطن- تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، النبأ السار قبيل انطلاق بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها في دولة العراق الشهر المقبل.

واستبعد المدرب البرتغالي روي بينتو، المدير الفني للمنتخب الكويتي، النجم المخضرم بدر المطوع، من قائمة المشاركين في بطولة خليجي 25. وهو ما يصب ذلك في مصلحة الدون كريستيانو رونالدو الذي يتقاسم معه الصدارة كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلدانهم.

كريستيانو رونالدو يتقاسم الصدارة مع بدر المطوع

ويتقاسم الدون البرتغالي رونالدو صدارة أكثر اللاعبين في العالم مشاركة في المباريات مع منتخبات بلدانهم. مع نجم المنتخب الكويتي المخضرم بدر المطوع برصيد 196 مباراة.

كما وأثار قرار المدرب البرتغالي روي بينتو. استبعاد النجم الكويتي بدر المطوع، التساؤلات بشأن ذلك، إلى جانب ربط ذلك بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو بقصد أم لا ؟!

ولا يزال البرتغالي رونالدو صاحب ال37 عاماً، لاعباً حراً. بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، في ظل الأنباء التي تتحدث عن اقترابه من التوقيع مع نادي النصر السعودي التي لم تحسم بعد بشكل رسمي.

رونالدو عادل رقم الكويتي المطوع

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وكان النجم البرتغالي رونالدو، المتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وسط جلوسه على دكة البدلاء، كان أخرها مع منتخب بلاده البرتغال في مونديال كأس العالم 2022. قد عادل رقم النجم الكويتي بدر المطوع، بعد وصوله إلى 196 مباراة.

كما وحقق كريستيانو رونالدو هذا الرقم، بعد مشاركته كبديل في المباراة أمام المغرب، في دور ال8 (الربع النهائي) كأس العالم 2022، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده. ليتساوى بذلك مع النجم الكويتي بدر المطوع برصيد 196 مباراة.

ومن المتوقع أن ينفرد الدون رونالدو بهذا الرقم، في حال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2024 (اليورو)، في ظل عدم اعتزال اللاعب دولياً مع منتخب البرتغال. عقب نهاية مونديال كأس العالم 2022.

يشار إلى أن بطولة خليجي 25 ستقام في مدينة البصرة بدولة العراق، خلال الفترة ما بين 6. وحتى 19 من شهر يناير/ كانون الثاني الشهر القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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