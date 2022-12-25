كريستيانو رونالدو يتلقى النبأ السار قبيل انطلاق بطولة خليجي 25

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وطن- تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، النبأ السار قبيل انطلاق بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها في دولة العراق الشهر المقبل.

واستبعد المدرب البرتغالي روي بينتو، المدير الفني للمنتخب الكويتي، النجم المخضرم بدر المطوع، من قائمة المشاركين في بطولة خليجي 25. وهو ما يصب ذلك في مصلحة الدون كريستيانو رونالدو الذي يتقاسم معه الصدارة كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلدانهم.

كريستيانو رونالدو يتقاسم الصدارة مع بدر المطوع

ويتقاسم الدون البرتغالي رونالدو صدارة أكثر اللاعبين في العالم مشاركة في المباريات مع منتخبات بلدانهم. مع نجم المنتخب الكويتي المخضرم بدر المطوع برصيد 196 مباراة.

كما وأثار قرار المدرب البرتغالي روي بينتو. استبعاد النجم الكويتي بدر المطوع، التساؤلات بشأن ذلك، إلى جانب ربط ذلك بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو بقصد أم لا ؟!

🚨 لأول مرة مُنذ 20 عام، لم يتم إستدعاء بدر المطوع لقائمة منتخب الكويت في بطولة خليجي. pic.twitter.com/hWVMsuz57R — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 22, 2022

ولا يزال البرتغالي رونالدو صاحب ال37 عاماً، لاعباً حراً. بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، في ظل الأنباء التي تتحدث عن اقترابه من التوقيع مع نادي النصر السعودي التي لم تحسم بعد بشكل رسمي.

رونالدو عادل رقم الكويتي المطوع

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وكان النجم البرتغالي رونالدو، المتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وسط جلوسه على دكة البدلاء، كان أخرها مع منتخب بلاده البرتغال في مونديال كأس العالم 2022. قد عادل رقم النجم الكويتي بدر المطوع، بعد وصوله إلى 196 مباراة.

🇦🇷🇲🇦| الأرجنتين بطلة العالم تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي والمغرب يقفز للمركز الـ11 ⚽️| رافينيا وديباي ينضمان لتدريبات برشلونة تحضيراً لديربي كتالونيا 🇰🇼| روي بينتو يستبعد بدر المطوع من قائمة الكويت 📰تابع هذه الأخبار وغيرها في #90ثانية مع وائل البزرة @WaelAlbezreh pic.twitter.com/spuin4Pdz8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 22, 2022

كما وحقق كريستيانو رونالدو هذا الرقم، بعد مشاركته كبديل في المباراة أمام المغرب، في دور ال8 (الربع النهائي) كأس العالم 2022، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده. ليتساوى بذلك مع النجم الكويتي بدر المطوع برصيد 196 مباراة.

محمد كرم: بدر المطوع قدم الكثير لمنتخب #الكويت وحان الوقت لوجود بديل له.. وانا مع عدم استدعاءه pic.twitter.com/wrMyq9u5dM — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) December 22, 2022

ومن المتوقع أن ينفرد الدون رونالدو بهذا الرقم، في حال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2024 (اليورو)، في ظل عدم اعتزال اللاعب دولياً مع منتخب البرتغال. عقب نهاية مونديال كأس العالم 2022.

بدر المطوع خارج قائمة الأزرق في بطولة خليجي 25 لأول مرة بعد 9 بطولات منذ خليجي 16 في الكويت قبل 19 عاماً. pic.twitter.com/4mDZvTawb3 — المجلس (@Almajlliss) December 22, 2022

يشار إلى أن بطولة خليجي 25 ستقام في مدينة البصرة بدولة العراق، خلال الفترة ما بين 6. وحتى 19 من شهر يناير/ كانون الثاني الشهر القادم.