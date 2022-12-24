السبت, ديسمبر 24, 2022
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حياتنا

ماذا تفعل خلال النهار لمساعدة طفلك على النوم ليلاً؟

"يحتاج الطفل إلى نشاط بدني يومي ليشعر بالتعب وينام بشكل أفضل في الليل.."

كتب معالي بن عمر
قد يكون للعادات العائلية، خاصة أثناء النهار دور في نوم الطفل ليلاً watanserb.com
قد يكون للعادات العائلية، خاصة أثناء النهار دور في نوم الطفل ليلاً
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وطن-قد يكون للعادات العائلية، خاصة في أثناء النهار دور في كيفية نوم الطفل ليلاً.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، إذا كانت طقوس وظروف وقت النوم، مهمة بشكل خاص لطفلك كي يغفو ليلاً، فإن بعض السلوكيات أثناء النهار يمكن أن تؤثر على ذلك أيضًا.

الأطفال الصغار: وجود برامج في أثناء النهار

يواجه الأطفال، لاسيما الصغار، صعوبة أكبر في فهم فكرة مرور الوقت. ولذلك، وجود برامج معيّنة ومعايير في حياته اليومية، يسمح له بتأمين نفسه من خلال فهم أفضل لكيفية تطور اليوم.

إذا كانت طقوس وقت النوم وظروف النوم مهمة بشكل خاص لطفلك كي يغفو ليلاً، فإن بعض السلوكيات أثناء النهار يمكن أن تؤثر على ذلك أيضًا.
إذا كانت طقوس وقت النوم وظروف النوم مهمة بشكل خاص لطفلك كي يغفو ليلاً، فإن بعض السلوكيات أثناء النهار يمكن أن تؤثر على ذلك أيضًا.

في حين أنه ليس من الضروري بالطبع أن تكون صارمًا بشأن نوم طفلك في وقت معين، إلا أن ترتيب الأنشطة وتسلسلها هو المهم. لا تتردد في التحدث معه حول الأنشطة المختلفة التي سيقوم بها وفي نهاية اليوم رتب المهام تسلسليًا من تناول العشاء، ثم قضاء بعض الوقت في اللعب والاستحمام، ثم، اتباع روتين النوم المعتاد لكل ليلة.

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أشبع حاجة طفلك العاطفية

قد يفتقر الطفل الذي يؤجل موعد النوم إلى الانتباه في أثناء النهار ويواجه صعوبة في النوم. اعتد على اللعب معه والتحدث معه وقضاء الوقت معًا حتى يشعر بالأمان العاطفي بدرجة كافية.

اخرج معه كل يوم للقيام ببعض الأنشطة والألعاب الخارجية

يحتاج الطفل إلى نشاط بدني يومي ليشعر بالتعب وينام بشكل أفضل في الليل. للقيام بذلك، من الضروري إخراج طفلك للقيام بالأنشطة خارج المنزل، وقضاء بعض الوقت في ضوء النهار قدر الإمكان وبالطبع الحد من الوقت الذي يقضيه خلف الشاشات.

يحتاج الطفل إلى نشاط بدني يومي ليشعر بالتعب وينام بشكل أفضل في الليل
يحتاج الطفل إلى نشاط بدني يومي ليشعر بالتعب وينام بشكل أفضل في الليل

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المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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