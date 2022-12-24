ماذا تفعل خلال النهار لمساعدة طفلك على النوم ليلاً؟

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وطن-قد يكون للعادات العائلية، خاصة في أثناء النهار دور في كيفية نوم الطفل ليلاً.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، إذا كانت طقوس وظروف وقت النوم، مهمة بشكل خاص لطفلك كي يغفو ليلاً، فإن بعض السلوكيات أثناء النهار يمكن أن تؤثر على ذلك أيضًا.

الأطفال الصغار: وجود برامج في أثناء النهار

يواجه الأطفال، لاسيما الصغار، صعوبة أكبر في فهم فكرة مرور الوقت. ولذلك، وجود برامج معيّنة ومعايير في حياته اليومية، يسمح له بتأمين نفسه من خلال فهم أفضل لكيفية تطور اليوم.

في حين أنه ليس من الضروري بالطبع أن تكون صارمًا بشأن نوم طفلك في وقت معين، إلا أن ترتيب الأنشطة وتسلسلها هو المهم. لا تتردد في التحدث معه حول الأنشطة المختلفة التي سيقوم بها وفي نهاية اليوم رتب المهام تسلسليًا من تناول العشاء، ثم قضاء بعض الوقت في اللعب والاستحمام، ثم، اتباع روتين النوم المعتاد لكل ليلة.

أشبع حاجة طفلك العاطفية

قد يفتقر الطفل الذي يؤجل موعد النوم إلى الانتباه في أثناء النهار ويواجه صعوبة في النوم. اعتد على اللعب معه والتحدث معه وقضاء الوقت معًا حتى يشعر بالأمان العاطفي بدرجة كافية.

اخرج معه كل يوم للقيام ببعض الأنشطة والألعاب الخارجية

يحتاج الطفل إلى نشاط بدني يومي ليشعر بالتعب وينام بشكل أفضل في الليل. للقيام بذلك، من الضروري إخراج طفلك للقيام بالأنشطة خارج المنزل، وقضاء بعض الوقت في ضوء النهار قدر الإمكان وبالطبع الحد من الوقت الذي يقضيه خلف الشاشات.