الخميس, ديسمبر 22, 2022
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نجلاء المنقوش تكشف كواليس اختراق حسابها وحساب الخارجية بعد الاستعادة

حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الرسمي على تويتر كان قد تعرض للاختراق

كتب باسل النجار
اختراق حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية watanserb.com
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
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وطن – أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أنه تم استعادة حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ـ التي ترأسها ـ على تويتر بعدما تعرض للاختراق من جهة مجهولة.

تفاصيل اختراق حساب الخارجية الليبية على تويتر

وكان حساب وزارة الخارجية الليبية الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، قد تعرض للاختراق، الثلاثاء، من قبل قراصنة مجهولين، بحسب بيان للسلطات الليبية.

والأربعاء، أعلنت الخارجية ووزيرتها نجلاء المنقوش، أنه تم استعادة الحساب المخترق رسميا على تويتر.

ولفت البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الليبية، إلى أن حادثة الاختراق التي حدثت لحساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي على منصة تويتر وقعت، صباح يوم، الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2022.

وأوضح بيان الخارجية الليبية الذي رصدته (وطن) أن مكتب التوثيق وتقنية المعلومات بالوزارة، تمكن من استعادة الحساب الرسمي للخارجية الليبية على منصة تويتر.

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كما باشرت الوزارة بالتحقيق في هذه الحادثة، وفق البيان.

وتؤكد الخارجية الليبية أنها على تواصل مع الجهات المعنية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

واختتم البيان الذي شاركته نجلاء المنقوش أيضا على حسابها الرسمي بتويتر، بالإشارة إلى الحسابات الرسمية الوحيدة للوزارة على منصة الفيسبوك، وعلى تويتر وموقعها الإلكتروني الرسمي.

تغريدات الخارجية الليبية بعد الاختراق

وكان حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، نشر على «تويتر»، مساء الأربعاء، تغريدات تنتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي؛ وهو ما يشير إلى اختراق الحساب.

ونشر حساب المنقوش تغريدة أولى تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة، وتعتبرها لا تمثل وزارة الخارجية، وفعلاً منافيًا للقيم الإنسانية، في حين دعت تغريدة ثانية النائب العام إلى سرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في «اختطاف» المواطن.

حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ينشر تغريدات تنتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة

ووقتها أشارت منصة «حكومتنا» إلى تعرض عدد من المواقع الليبية لهجوم إلكتروني أشارت إليه الشركة القابضة للاتصالات.

ولفتت إلى حدوث خرق أمني للحساب الرسمي لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على منصة «تويتر»، وأن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وحدث ليل “الإثنين – الثلاثاء” اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أمريكا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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