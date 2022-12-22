نجلاء المنقوش تكشف كواليس اختراق حسابها وحساب الخارجية بعد الاستعادة

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وطن – أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أنه تم استعادة حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ـ التي ترأسها ـ على تويتر بعدما تعرض للاختراق من جهة مجهولة.

تفاصيل اختراق حساب الخارجية الليبية على تويتر

وكان حساب وزارة الخارجية الليبية الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، قد تعرض للاختراق، الثلاثاء، من قبل قراصنة مجهولين، بحسب بيان للسلطات الليبية.

والأربعاء، أعلنت الخارجية ووزيرتها نجلاء المنقوش، أنه تم استعادة الحساب المخترق رسميا على تويتر.

ولفت البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الليبية، إلى أن حادثة الاختراق التي حدثت لحساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي على منصة تويتر وقعت، صباح يوم، الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2022.

وأوضح بيان الخارجية الليبية الذي رصدته (وطن) أن مكتب التوثيق وتقنية المعلومات بالوزارة، تمكن من استعادة الحساب الرسمي للخارجية الليبية على منصة تويتر.

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كما باشرت الوزارة بالتحقيق في هذه الحادثة، وفق البيان.

وتؤكد الخارجية الليبية أنها على تواصل مع الجهات المعنية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

واختتم البيان الذي شاركته نجلاء المنقوش أيضا على حسابها الرسمي بتويتر، بالإشارة إلى الحسابات الرسمية الوحيدة للوزارة على منصة الفيسبوك، وعلى تويتر وموقعها الإلكتروني الرسمي.

تغريدات الخارجية الليبية بعد الاختراق

وكان حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، نشر على «تويتر»، مساء الأربعاء، تغريدات تنتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي؛ وهو ما يشير إلى اختراق الحساب.

ونشر حساب المنقوش تغريدة أولى تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة، وتعتبرها لا تمثل وزارة الخارجية، وفعلاً منافيًا للقيم الإنسانية، في حين دعت تغريدة ثانية النائب العام إلى سرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في «اختطاف» المواطن.

ووقتها أشارت منصة «حكومتنا» إلى تعرض عدد من المواقع الليبية لهجوم إلكتروني أشارت إليه الشركة القابضة للاتصالات.

ولفتت إلى حدوث خرق أمني للحساب الرسمي لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على منصة «تويتر»، وأن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وحدث ليل “الإثنين – الثلاثاء” اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أمريكا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.