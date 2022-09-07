الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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نجلاء المنقوش والسبب الحقيقي لغضب نظام السيسي منها

كتب وطن
نجلاء المنقوش watanserb.com
وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش
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وطن – كشفت مصادر ليبية عن السبب الحقيقي لغضب نظام السيسي، من وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، حيث انسحب وفد مصر من الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عقب تسليم رئاسة الدورة لـ”المنقوش”.

نجلاء المنقوش تحرج نظام السيسي

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة انسحاب سامح شكري وزير الخارجية المصري، والوفد الذي يترأسه من اجتماع الجلسة الافتتاحية عقب إعلان تسلم نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة 158.

وعن الأسباب الحقيقية لغضب نظام السيسي من نجلاء المنقوش، كشف الناشط الليبي البارز عماد فتحي، أن ذلك يأتي بسبب رفضها لطلب وزير خارجية مصر سامح شكري بعدم توليها رئاسة جلسة الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.

وتابع موضحا أن مصر تقدمت بمقترحات عديدة لمنع “المنقوش” من ترأس المجلس، لكن كلها قوبلت بالرفض ولم تدعم أي دولة عربية الطلب المصري.

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ولاقت نجلاء المنقوش دعما واسعا على مواقع التواصل من قبل النشطاء العرب، وتحول اسمها لوسم رائج على تويتر.

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واعتبر العديد من النشطاء أن “المنقوش” وجهة مشرفة للدبلوماسية الليبية، بسبب حضورها القوي وتمكنها من الرد بقوة وذكاء على المسيئيين لليبيا.

إشادة واسعة بموقف المنقوش

وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم هدى:”عشنا وشفنا وزير خارجية نظام منقلب وداعم للانقلابيين، يتحفظ على تولي حكومة “منتهية الولاية” رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة.”

فيما دون مقدم البرامج الجزائري خالد بوفكان، مشيدا بوزيرة الخارجية الليبية:”وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، شخصية سياسية ودبلوماسية سيكون لها شأن كبير.”

وقال محمد سليمان: “عندكم علم.. نجلاء المنقوش عدة مرات تقف ضد وزير خارجية جار السوء مصر وترفض تدخله السافر في الشؤون الداخلية الليبية .”

وغرد مهدي بن عبداللطيف في ذات السياق: “تحية لوزيرة الخارجية اليبية نجلاء المنقوش التي رفضت طلب وزير الخارجية المصري بعدم توليها رئاسة جلسة الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.. ما دفع سامح شكري لمغادرة ا جتماع الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس القمة العربية.”

وكانت نجلاء المنقوش، قد غردت على حسابها الرسمي بتويتر يوم 4 سبتمبر الجاري، معبرة عن سعادة غامرة وفخرٌ عظيم تشعر به بسبب “أن ليبيا تستعيد قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ9 سنوات.”

وقالت “المنقوش” في تغريدتها التي رصدتها (وطن): “أتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة.”

واختتمت الوزيرة الليبية: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة العربية.”

أول تعليق لنجلاء المنقوش على انسحاب شكري

وعن موقف سامح شكري منها، قالت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، : “نحن نحترم موقف وزير الخارجية سامح شكري ولكن ليس بالضرورة أن نتوافق معه، لأنه مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن، ومعروف أن حضوري اليوم مدعوم دوليا بمواثيق دولية”.

وردا على سؤال حول سبب عدم اعتذار ليبيا عن رئاسة هذه الدورة مثلما حدث سابقا لتفادي وقوع أزمة داخلية للعمل العربي، قالت وزيرة الخارجية الليبية: “لا توجد أزمة، ما حدث هو اختلاف في وجهات النظر، ودائما هناك اختلافات في وجهات النظر.”

وتابعت: “هناك وجهة نظر سياسية معينة قد نختلف أو نتفق معها، وموضوع النقاش كان سلسا جدا، واستمرت الدورة ونجحت وترأستها ليبيا”.

وكانت حكومة فتحي باشاغا، دعت قبل يومين الجامعة العربية إلى عدم تولى حكومة الدبيبة رئاسة دورة مجلس للجامعة على المستوى الوزارى، معتبرة فى بيان لها، أن الجامعة “تخالف بهذا الإجراء دورها فى التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها”.

المصدروطن - رصد تويتر
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