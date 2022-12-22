“ماركا” تكشف تفاصيل عقد رونالدو المغري مع النصر السعودي

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وطن- كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن تفاصيل عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، المغري مع نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، مطلع الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن عقد رونالدو البرتغالي، مع نادي النصر السعودي، سيكون حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2025. أي لمدة موسمين ونصف من الآن.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

وأردفت الصحيفة، “سيعين كريستيانو رونالدو بعد قضائه مع صفوف نادي النصر السعودي لموسمين ونصف، سفيراً لمونديال كأس العالم 2030، الذي تتحضر له المملكة العربية السعودية في ملف مشترك مع اليونان ومصر”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد تحدثت عن توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو (صاروخ ماديرا). مع عرض النصر السعودي المغريّ.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo telah mencapai kesepakatan dengan Al-Nassr! 🇸🇦 Ronaldo akan dikontrak sampai 2030 dengan 2,5 tahun sebagai pemain dan sisanya sebagai ambassador Saudi Arabia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Yunani. 📝 @jfelixdiaz pic.twitter.com/WyJpZcCc9U — Extra Time Indonesia (@idextratime) December 22, 2022

كما وتحدثت في وقت سابق صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرض ضخم للتوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يقدر المبلغ ب200 مليون يورو. وهي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي والدوريات العربية.

لم تعلن صفقة رونالدو مع النصر السعودي بشكل رسمي

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ورغم حديث وسائل الإعلام السعودية والإسبانية، عن توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن اللاعب ولا حتى نادي النصر السعودي أعلن عن إتمام الصفقة مع الدون بشكل رسمي.

وكان رونالدو قد نفى في وقت سابق، عن توقيعه مع نادي النصر السعودي، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، قائلاً: ” لا .. غير صحيح”

🟥 #آخر_خبر | تقارير صحفية تفيد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيوقع على عقد لمدة 7⃣ سنوات مع نادي النصر السعودي

⬅️سنتان و نصف ➕ مواصلة المهمة بعدها سفيرًا للملف المشترك بين السعودية 🇸🇦 ومصر 🇪🇬 واليونان 🇬🇷 لاستضافة كأس العالم 2030 pic.twitter.com/yaP7nvRniG — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 22, 2022

وفي حال تمت صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي بشكل رسمي، فإن النادي سيفرط. ب3 لاعبين أجانب، أبرزهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، من أجل تفادي أي خرق مالي (اللعب المالي النظيف).

سيرتدي رونالدو رقم 7 مع النصر السعودي

كما واستكملت صحيفة ماركا، ” كريستيانو رونالدو سيرتدي رقمه المفضل وهو رقم 7، مع نادي النصر السعودي”.

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض نادي النصر السعودي. قبل نحو أسبوعين من الآن، خلال تواجده مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

🚨 كريستيانو رونالدو سيوقع عقد لمدة 7 سنوات مع المملكة العربية السعودية سيلعب فيها في نادي النصر لمدة سنتين و نصف و سيبقى بعدها سفيراً للملف السعودي لإستضافة المونديال 2030. – ماركا pic.twitter.com/xGE6G7BYq0 — EPL World (@EPLworld) December 22, 2022

موعد إعلان صفقة كريستيانو رونالدو

وأكدت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، بأن الإعلان عن صفقة توقيع النصر السعودي. مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي، ستكون مع نهاية الأسبوع الجاري.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🎙الصحفي مانو ساينز ( مقرب من خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ) : " كريستيانو رونالدو قرر الذهاب للسعودية واللعب مع نادي #النصر ، وسيوقع عقدًا لمدة موسمين ونصف ، حيث قرر قبول العرض وعدم انتظار العروض الأوروبية ". pic.twitter.com/qh9fXocOoK — يعقوب . (@X99i3) December 23, 2022

يشار إلى أن الدون كريستيانو رونالدو، قد أصبح لاعباً حراً في الوقت الحالي، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. عقب التصرحات التي هاجم فيها إدارة النادي ولاعبين سابقين في النادي وكذلك المدرب الحالي الهولندي إريك تين هاج.