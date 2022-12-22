الخميس, ديسمبر 22, 2022
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رياضة

“ماركا” تكشف تفاصيل عقد رونالدو المغري مع النصر السعودي

رونالدو يمتد عقده المغري مع النصر السعودي حتى عام 2030

كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل عقد رونالدو المغري مع النصر السعودي watanserb.com
ماركا تكشف تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي
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وطن- كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن تفاصيل عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، المغري مع نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، مطلع الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن عقد رونالدو البرتغالي، مع نادي النصر السعودي، سيكون حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2025. أي لمدة موسمين ونصف من الآن.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

وأردفت الصحيفة، “سيعين كريستيانو رونالدو بعد قضائه مع صفوف نادي النصر السعودي لموسمين ونصف، سفيراً لمونديال كأس العالم 2030، الذي تتحضر له المملكة العربية السعودية في ملف مشترك مع اليونان ومصر”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد تحدثت عن توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو (صاروخ ماديرا). مع عرض النصر السعودي المغريّ.

كما وتحدثت في وقت سابق صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرض ضخم للتوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يقدر المبلغ ب200 مليون يورو. وهي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي والدوريات العربية.

لم تعلن صفقة رونالدو مع النصر السعودي بشكل رسمي

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ورغم حديث وسائل الإعلام السعودية والإسبانية، عن توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن اللاعب ولا حتى نادي النصر السعودي أعلن عن إتمام الصفقة مع الدون بشكل رسمي.

وكان رونالدو قد نفى في وقت سابق، عن توقيعه مع نادي النصر السعودي، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، قائلاً: ” لا .. غير صحيح”

وفي حال تمت صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي بشكل رسمي، فإن النادي سيفرط. ب3 لاعبين أجانب، أبرزهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، من أجل تفادي أي خرق مالي (اللعب المالي النظيف).

سيرتدي رونالدو رقم 7 مع النصر السعودي

كما واستكملت صحيفة ماركا، ” كريستيانو رونالدو سيرتدي رقمه المفضل وهو رقم 7، مع نادي النصر السعودي”.

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض نادي النصر السعودي. قبل نحو أسبوعين من الآن، خلال تواجده مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

موعد إعلان صفقة كريستيانو رونالدو

وأكدت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، بأن الإعلان عن صفقة توقيع النصر السعودي. مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي، ستكون مع نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن الدون كريستيانو رونالدو، قد أصبح لاعباً حراً في الوقت الحالي، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. عقب التصرحات التي هاجم فيها إدارة النادي ولاعبين سابقين في النادي وكذلك المدرب الحالي الهولندي إريك تين هاج.

المصدروطن +ماركا+ صحيفة الشرق الأوسط
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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